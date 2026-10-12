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Пожелтевший тюль снова станет белоснежным: как отбелить его без хлора

Инна Ковенько
12 октября 2026, 10:49
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Жесткая вода может привести к пожелтению и появлению серого налета на тюле даже после регулярной стирки.
Пожелтевший тюль снова станет белоснежным: как отбелить его без хлора
Как убрать желтизну с тюля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему тюль желтеет после стирки
  • Как отбелить пожелтевший тюль в домашних условиях
  • Как часто нужно стирать тюль

Тюль создает ощущение легкости и простора, но при этом быстро теряет свой вид. Желтизна и серость появляются даже после регулярной стирки, и причина часто кроется не в моющих средствах, а в воде и окружающей среде.

Главред расскажет, как избавиться от желтизны на тюле, чтобы он снова стал как новый.

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Почему тюль желтеет

Основным фактором является жесткая вода, пишет Deccoria. Кальций и магний, содержащиеся в водопроводной системе, взаимодействуют с компонентами стирального порошка и образуют осадок. Он оседает на тонких волокнах тюля, задерживает грязь и постепенно изменяет цвет ткани. Высокая температура не помогает: нагретая жесткая вода превращает растворенные минералы в карбонаты, которые образуют накипь - именно ту, что видна в чайнике.

Кроме того, на тюль влияют условия в доме. На кухне он впитывает жир из паров во время приготовления пищи, в квартирах курильщиков - никотин из дыма. Пыль, поднимающаяся от радиаторов, оседает на прозрачной ткани, а солнечный свет ускоряет процесс пожелтения. Если же в воде содержатся примеси железа из корродированных труб, появляются характерные ржавые пятна, которые не стоит выводить хлорным отбеливателем, поскольку это только ухудшит ситуацию.

Как восстановить белизну без хлора

Для отбеливания тюля лучше всего использовать перкарбонат натрия - кислородный отбеливатель в порошке. Он выделяет активный кислород, который эффективно устраняет желтизну даже при температуре до 40 °C. Перед стиркой следует замочить тюль в тёплой воде с разбавленным стиральным средством, соблюдая дозировку, указанную на упаковке. В жесткой воде не превышайте норму, ведь перкарбонат содержит карбонат натрия, что может способствовать дополнительному осаждению кальция.

Как отбелить тюль
Как отбелить тюль / Инфографика: Главред

Если после отбеливания ткань по-прежнему имеет легкий желтый оттенок, поможет краска для белья. Она содержит синий пигмент, который нейтрализует желтизну и делает ткань визуально белее. Рекомендуем разбавлять краситель в холодной воде и строго следовать инструкциям, чтобы избежать нежелательного синего оттенка.

Как правильно ухаживать за занавесками

Чтобы тюль оставался свежим, важно регулярно его стирать. В гостиной и спальне достаточно стирать его раз в три-шесть месяцев. На кухне - чаще, каждые два-три месяца, ведь жир оседает быстрее. В квартирах, где курят или где окна выходят на оживлённую улицу, интервалы также стоит сократить.

Для сохранения структуры ткани выбирайте программу ручной или деликатной стирки, используйте специальный мешок для деликатных материалов и не перегружайте барабан стиральной машины. Отжимания лучше избегать, чтобы тюль не деформировался. По окончании цикла сразу повесьте его на карниз - он высохнет ровно, без складок.

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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