Бананы надолго сохранят свежесть и не потемнеют: главный секрет хранения

После полного созревания плоды начинают быстро менять цвет, а их мякоть постепенно становится рыхлой и теряет первоначальный вкус.

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Раскрыт секрет сохранения свежести бананов / колаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Для продления свежести бананов можно воспользоваться обычной алюминиевой фольгой

Секрет заключается в том, чтобы обернуть ею верхнюю часть грозди

Покупая бананы в магазине, многие рассчитывают, что целой грозди хватит на несколько дней. Однако на практике часть фруктов нередко успевает потемнеть, потерять упругость и стать слишком мягкой ещё до того, как их съедят.

В результате продукты приходится выбрасывать. Обычно при хранении в домашних условиях бананы сохраняют хорошие вкусовые качества от двух до шести дней, пишет Express.

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Точный срок зависит от того, насколько спелыми они были в момент покупки. После полного созревания плоды начинают быстро менять цвет, а их мякоть постепенно становится рыхлой и теряет первоначальный вкус.

Особенно быстро этот процесс протекает при повышенной температуре. Поэтому в тёплые дни бананы могут испортиться заметно раньше, чем ожидается. Тем не менее существует несложный способ продлить их свежесть, для которого не понадобятся специальные контейнеры или дорогостоящие приспособления. Достаточно воспользоваться обычной алюминиевой фольгой.

Секрет заключается в том, чтобы обернуть ею верхнюю часть грозди, где находятся плодоножки. Именно через эту область бананы выделяют значительную часть этилена - природного газа, регулирующего созревание плодов. Под его воздействием крахмал постепенно превращается в сахара, а структура клеток меняется.

Благодаря этому зелёные бананы приобретают жёлтый оттенок и становятся слаще, тогда как уже спелые фрукты начинают покрываться коричневыми пятнами и размягчаться.

Алюминиевая фольга может ограничить распространение этилена из области плодоножек и тем самым несколько замедлить созревание. В результате бананы дольше сохраняют привлекательный внешний вид и подходящую консистенцию. Для этой цели также можно использовать пищевую плёнку, которая послужит альтернативой фольге.

/ Инфографика: Главред

При этом важно учитывать не только способ упаковки, но и соседство продуктов. Бананы выделяют достаточно много этилена, поэтому их присутствие рядом с некоторыми фруктами способно ускорить созревание последних. В частности, на этот газ реагируют яблоки, груши и маракуйя. Цитрусовые, включая лимоны и апельсины, значительно менее чувствительны к его воздействию.

Чтобы продлить свежесть продуктов, желательно держать бананы отдельно от других фруктов, даже если их плодоножки уже обёрнуты. Дополнительным решением может стать специальная подставка с крючком. Подвешенные бананы не соприкасаются с поверхностью столешницы, благодаря чему снижается вероятность появления вмятин и повреждений кожуры. Такой способ хранения помогает поддерживать плоды в хорошем состоянии и уменьшает риск их преждевременной порчи.

Таким образом, несколько простых изменений в хранении позволяют дольше наслаждаться свежими бананами и сократить количество продуктов, которые приходится выбрасывать. Однако фольга не останавливает созревание полностью: на срок хранения также влияют температура, исходная степень зрелости и состояние самих плодов.

Смотрите видео - секрет хранения овощей и фруктов:

В видео представлены простые и полезные советы, которые помогут сохранить свежесть овощей и фруктов в жаркое время года. Для этого не понадобятся специальные ёмкости или дорогостоящие приспособления - достаточно соблюдать несколько правил хранения в домашних условиях.

Автор объясняет, какие продукты не рекомендуется помещать в холодильник, так как холод может негативно сказаться на их качестве. Также в видео рассказывается, почему картофель лучше хранить отдельно от лука, а бананы - подальше от яблок и других фруктов, выделяющих большое количество этилена.

Ранее Главред писал о том, что делать, чтобы бананы не становились коричневыми. Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.

Напомним, ранее сообщалось о том, как выглядит "настоящий" банан. Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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