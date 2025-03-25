Что делать, чтобы бананы не становились коричневыми: интересный лайфхак

Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.

https://glavred.info/life/chto-delat-chtoby-banany-ne-stanovilis-korichnevymi-interesnyy-layfhak-10650323.html Ссылка скопирована

Как сохранить бананы, чтобы они не перепели / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

Как сохранить бананы, чтобы они не переспели

Можно ли класть бананы в холодильник

Бананы имеют свойство быстро созревать, и если их вовремя не съесть, они могут переспеть и стать непригодными к употреблению. Однако есть способ продлить их свежесть, сообщает Express, пишет Главред.

Специалисты по утилизации отходов объясняют, что бананы быстро меняют свой цвет и текстуру из-за выделения газа этилена. Это природное соединение ускоряет созревание, ведь способствует расщеплению крахмала на сахар, что делает плоды более сладкими. В то же время этилен провоцирует размягчение фруктов: их клетки разрушаются, а окраска постепенно меняется с зеленого на желтый, а затем и на коричневый.

видео дня

Однако этот процесс можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше. Специалисты рассказали, как это сделать.

Они рекомендуют заворачивать плодоножки бананов в фольгу, что уменьшает выделение этилена и замедляет созревание. А если спелые бананы поместить в холодильник, это поможет сохранить их свежесть.

"Заворачивание плодоножек в фольгу значительно замедляет этот процесс. После того, как они полностью созреют, поместите их в холодильник - это остановит их дальнейшее созревание, не влияя на качество плодов", - заверил эксперт по управлению отходами.

Однако важно учесть, что этот метод работает только для уже созревших бананов. Если положить в холодильник еще зеленые плоды, это может негативно сказаться на их вкусе и текстуре.

Также не стоит волноваться, если бананы в холодильнике потемнеют. Специалисты объясняют, что изменения происходят только с кожурой, а мякоть остается свежей.

"Этот простой прием является прекрасным примером того, как незначительные изменения могут помочь семьям сэкономить деньги и уменьшить количество отходов", - отметил эксперт.

Также ранее рассказывалось, почему британцы не хранят яйца в холодильнике.

Больше интересных новостей:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред