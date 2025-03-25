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Что делать, чтобы бананы не становились коричневыми: интересный лайфхак

Даяна Швец
25 марта 2025, 20:12
133
Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.
Что делать, чтобы бананы не становились коричневыми: интересный лайфхак
Как сохранить бананы, чтобы они не перепели / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

  • Как сохранить бананы, чтобы они не переспели
  • Можно ли класть бананы в холодильник

Бананы имеют свойство быстро созревать, и если их вовремя не съесть, они могут переспеть и стать непригодными к употреблению. Однако есть способ продлить их свежесть, сообщает Express, пишет Главред.

Специалисты по утилизации отходов объясняют, что бананы быстро меняют свой цвет и текстуру из-за выделения газа этилена. Это природное соединение ускоряет созревание, ведь способствует расщеплению крахмала на сахар, что делает плоды более сладкими. В то же время этилен провоцирует размягчение фруктов: их клетки разрушаются, а окраска постепенно меняется с зеленого на желтый, а затем и на коричневый.

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Однако этот процесс можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше. Специалисты рассказали, как это сделать.

Они рекомендуют заворачивать плодоножки бананов в фольгу, что уменьшает выделение этилена и замедляет созревание. А если спелые бананы поместить в холодильник, это поможет сохранить их свежесть.

"Заворачивание плодоножек в фольгу значительно замедляет этот процесс. После того, как они полностью созреют, поместите их в холодильник - это остановит их дальнейшее созревание, не влияя на качество плодов", - заверил эксперт по управлению отходами.

Однако важно учесть, что этот метод работает только для уже созревших бананов. Если положить в холодильник еще зеленые плоды, это может негативно сказаться на их вкусе и текстуре.

Также не стоит волноваться, если бананы в холодильнике потемнеют. Специалисты объясняют, что изменения происходят только с кожурой, а мякоть остается свежей.

"Этот простой прием является прекрасным примером того, как незначительные изменения могут помочь семьям сэкономить деньги и уменьшить количество отходов", - отметил эксперт.

Также ранее рассказывалось, почему британцы не хранят яйца в холодильнике.

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