Обычная монетка в помощь: эксперты объяснили, как очистить лейку душа за 15 секунд

Вы узнаете:
- Как очистить душевую лейку без чистящих средств
- Почему простая монета поможет почистить душ
Известковый налет - частая проблема в ванной комнате, поскольку минералы из воды накапливаются на сантехнике, забивая отверстия в лейке душа и уменьшая поток воды. Издание Express поделилось эффективным методом, который работает буквально за секунды, пишет Главред.
Всем известный белый уксус часто используют для очистки, но при сильном загрязнении, к сожалению, даже он может не дать желаемого эффекта.
"Я пыталась чистить известковый налет в течение многих лет, но сдалась. Попробовала использовать уксус, но он не смог полностью удалить загрязнения. И только недавно все изменилось. Средство сработало всего за 15 секунд", - таким открытием поделилась блогер Лианна в Facebook-группе "Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks".
Способ, который поразил блогера, оказался невероятно простым - достаточно лишь обычной медной монеты:
- Медь вступает в химическую реакцию с известковым налетом, способствуя его быстрому расщеплению.
- Нужно взять мокрую медную монету и легонько потереть места загрязнения.
- Всего 15 секунд - и поверхность лейки будет чистой без всякой химии.
Этот лайфхак испытали и другие пользователи, которые также удивились результату и подтвердили его эффективность.
Также эксперты рассказали еще один лайфхак с копеечным средством - как легко избавиться от следов косметики на ткани.
Больше интересных новостей:
- Черный или зеленый: диетолог расставила все точки над "і", какой чай полезнее
- Зачем класть туалетную бумагу в холодильник: ответ удивит многих
- Генеральная уборка перед Пасхой: как постирать шторы и не испортить ткань
Что такое Express.co.uk?
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред