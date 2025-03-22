Обычная монетка в помощь: эксперты объяснили, как очистить лейку душа за 15 секунд

Очистить лейку душа от известкового налета значительно проще, чем кажется, и для этого не нужны специальные чистящие средства.

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Бюджетный способ очистки налета в душе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как очистить душевую лейку без чистящих средств

Почему простая монета поможет почистить душ

Известковый налет - частая проблема в ванной комнате, поскольку минералы из воды накапливаются на сантехнике, забивая отверстия в лейке душа и уменьшая поток воды. Издание Express поделилось эффективным методом, который работает буквально за секунды, пишет Главред.

Всем известный белый уксус часто используют для очистки, но при сильном загрязнении, к сожалению, даже он может не дать желаемого эффекта.

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"Я пыталась чистить известковый налет в течение многих лет, но сдалась. Попробовала использовать уксус, но он не смог полностью удалить загрязнения. И только недавно все изменилось. Средство сработало всего за 15 секунд", - таким открытием поделилась блогер Лианна в Facebook-группе "Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks".

Способ, который поразил блогера, оказался невероятно простым - достаточно лишь обычной медной монеты:

Медь вступает в химическую реакцию с известковым налетом, способствуя его быстрому расщеплению.

Нужно взять мокрую медную монету и легонько потереть места загрязнения.

Всего 15 секунд - и поверхность лейки будет чистой без всякой химии.

Этот лайфхак испытали и другие пользователи, которые также удивились результату и подтвердили его эффективность.

Также эксперты рассказали еще один лайфхак с копеечным средством - как легко избавиться от следов косметики на ткани.

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