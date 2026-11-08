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В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

Руслана Заклинская
8 ноября 2026, 08:19
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Глава ОВА попросил тех, у кого есть электричество, экономно его использовать, поскольку от этого зависит стабильность энергосистемы.
Свет, отключение
Отключение электричества в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Главное:

  • Без света Днепр и пять районов области
  • Больницы переходят на генераторы
  • Глава ОВА призвал экономно расходовать электроэнергию

В результате ночной атаки страны-агрессора РФ на энергосистему более 600 тысяч потребителей в Днепропетровской области остались без электричества. Без электричества остались Днепровский, Каменский, Самаровский, Павлоградский и Синельниковский районы, а также сам Днепр. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

По его словам, больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на работу от генераторов, а ремонтники уже вышли на объекты.

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"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Их работу затрудняют постоянные обстрелы со стороны россиян", - подчеркнул глава ОВА.

Энергосистема области подвергается ударам уже несколько дней подряд. Еще вечером 7 ноября из-за атак без света оставались более 60 тысяч потребителей в Днепре.

Что говорят в ДТЭК об отключениях в Днепропетровской области

В энергокомпании подтвердили масштаб отключения электроэнергии. По данным энергокомпании ДТЭК, в результате ночной атаки были повреждены важные энергообъекты области.

"Первоочередная задача - восстановить питание критически важной инфраструктуры", - отметили в компании.

Ганжа также обратился к жителям, у которых есть электричество, с просьбой не перегружать сеть.

"Прошу тех, у кого есть свет, экономно расходовать электроэнергию. Стабильность энергосистемы зависит от каждого из нас", - написал глава ОГА.

Где зарядить телефон и согреться во время отключений

Если света нет в течение длительного времени, можно воспользоваться "Пунктами непоколебимости" - там есть электричество, связь, интернет и тепло. Адреса ближайших пунктов можно найти на официальном сайте "Пунктов непоколебимости".

Приборы, которые стоит выключать на ночь для экономии электроэнергии
Приборы, которые стоит выключать на ночь для экономии электроэнергии / Инфографика: Главред

Могут ли отдельные регионы остаться без света на длительное время

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отметил, что зимой возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением.

"Но вполне реалистичен сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - подчеркнул специалист.

В то же время эксперт уточнил, что речь идет не об отсутствии света вплоть до весны, а о временных отключениях.

"То есть вполне реально, что отдельные регионы или города могут на определенный период лишиться электроснабжения. Не до весны, конечно, но на некоторое время", - пояснил Прокип.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНИАН назвал главной проблемой не генерацию, а передачу электроэнергии.

"Фактически у нас на 75–80 % даже в худшем случае мощность будет. Самая большая проблема - с передачей этой мощности через подстанции компании "Укрэнерго", которые постоянно подвергаются обстрелам. Это самая большая проблема, которую нужно решать", - отметил он.

Отключения света - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 ноября РФ нанесла массированный удар по энергетике. В результате атаки были повреждены сети передачи электроэнергии от АЭС в Киев и центральные регионы. Без света тогда остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

Энергетики предупредили о возможных новых ограничениях. В ДТЭК назвали регионы, находящиеся в зоне риска отключений из-за снижения пропускной способности сетей. В Киевской области тогда действовали экстренные отключения, в других регионах - плановые графики.

Ситуация в энергосистеме остается сложной. По данным "Укрэнерго", отключения света 8 ноября будут продолжаться в течение суток. Объем ограничений составляет от 1,5 до 4 очередей.

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О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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