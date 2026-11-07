Ситуация остается сложной: какими будут отключения света 8 ноября

Ограничения будут действовать круглосуточно и коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.

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Графики отключений электричества в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

8 ноября графики будут действовать с 00:00 до 23:59

Отключения для всех потребителей составят от 1,5 до 4 очередей

Причина - последствия массированных атак РФ на энергетику

В воскресенье, 8 ноября, в части областей Украины будут действовать почасовые графики отключений света. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Ограничения для всех категорий потребителей составят от 1,5 до 4 очередей. Графики будут действовать круглосуточно, с 00:00 до 23:59. Параллельно для промышленности вводятся графики ограничения мощности.

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Отключения связаны с последствиями массированных российских ударов по энергообъектам.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - отмечают в "Укрэнерго".

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Каким городам грозят самые длительные отключения света

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что небольшие украинские города во время сильных морозов могут оставаться без электроэнергии до трёх суток, если российский удар выведет из строя местную подстанцию.

По его прогнозу, в столице в случае сильных холодов графики могут предусматривать схему "12 на 12": половину суток со светом и половину без него.

Однако он добавил, что за пределами Киева ситуация будет неоднородной, и предсказать ее заранее сложно.

"Где-то может быть вообще без ограничений, где-то из-за атаки может быть три дня без электричества", - подчеркнул Харченко.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 ноября страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Без электроэнергии остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

Чернигов в субботу, 7 ноября, полностью остался без электроснабжения после ночной атаки российских ударных беспилотников. Без электричества остались около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, а также в Чернигове и Славутиче.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отметил, что проблемы с генерацией возникли не только после последних обстрелов. Часть энергетических объектов остается поврежденной еще с предыдущих российских атак. В частности, речь идет о киевских ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

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О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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