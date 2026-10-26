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Не только энергетика: Россия изменила тактику ударов по Украине, названы новые цели

Юрий Берендий
26 октября 2026, 20:07
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Премьер объяснил, чего Кремль добивается атаками на экономику и сколько уже потеряла Украина.
Россия изменила стратегию нанесения ударов по Украине
Россия изменила стратегию нанесения ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Кратко:

  • Россия изменила тактику и усилила удары по экономике Украины
  • С 16 июля враг совершил 2147 атак на энергетику
  • Убытки превысили 7,7 млрд долларов, бюджет недополучит около 1,5 млрд

Страна-агрессор Россия изменила стратегию войны и усилила удары по украинской инфраструктуре и бизнесу, пытаясь истощить экономику и психологически сломить граждан. Так Кремль рассчитывает сделать Киев более уступчивым за столом переговоров. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время Киевского международного экономического форума, передает ТСН.

Глава правительства привел статистику вражеских атак на энергосистему с середины лета.

видео дня

"Только на энергетику с 16 июля было совершено 2147 атак. То есть не было ни одного дня, когда не было бы хотя бы одного попадания или массированных атак по инфраструктуре", - отметил Корецкий.

Зачем Россия перешла к ударам по экономике Украины

Премьер убежден, что за нынешней волной обстрелов стоит вполне конкретный политический расчет Москвы.

"Безусловно, есть четкое представление о том, что Россия изменила и свою тактику, и стратегию, и сейчас активизировала удары по экономике. Их цель вполне понятна - это истощить экономику, разрушить как финансовое, так и психологическое, ментальное здоровье украинцев для того, чтобы Украина была более гибкой, скажем так, в процессе тех или иных переговоров", - подчеркнул Корецкий.

По мнению премьера, понимание тактики противника должно стать основой для украинской стратегии противодействия. Речь идет, в частности, о поиске способов эффективно реагировать на удары и террористические атаки.

Правительство также оценило масштаб нанесенного ущерба: убытки уже превысили 7,7 млрд долларов, а более 1 млн кв. м недвижимости уничтожено или повреждено. Оценка охватывает государственный и частный секторы - пострадали энергетика, металлургические предприятия, логистика, перерабатывающая отрасль, ритейл и другие сферы. Из-за атак также существенно сузились возможности зернового коридора и Черного моря для экспорта украинских товаров.

Последствия обстрелов уже ощущаются государственной казной.

"Учитывая эти убытки, учитывая удары, мы уже видим, что до конца года государственный бюджет недовыполнит свои планы, свои прогнозы примерно на 1,5 миллиарда долларов. Это тот базовый прогноз, который у нас есть на сегодня", - резюмировал Корецкий.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия разгоняет реактивные дроны до 900 км/ч: что изменится для ПВО

Россия работает над модернизацией реактивных ударных беспилотников, стремясь увеличить их скорость до 750–900 км/ч и усилить защиту от украинской противовоздушной обороны. Для противодействия таким целям Украине могут понадобиться новые средства перехвата. Об этом сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала"Киев24".

Российские войска анализируют результаты применения беспилотных систем и продолжают совершенствовать их характеристики. По словам эксперта, модернизация охватывает как технические возможности аппаратов, так и расширение способов их использования.

"Враг не стоит на месте. Он также анализирует эффективность своих средств, пытается повышать, совершенствовать и расширять спектр применения своих систем", - отметил Долинце.

В настоящее время скорость российских реактивных беспилотников составляет примерно 450–650 км/ч. Теоретически такие аппараты могут развивать скорость 900–1000 км/ч, однако эти показатели доступны не всем моделям.

По оценке Долинце, скорость российских дронов может достичь как минимум 750 км/ч уже к концу года. На темпы этого процесса будет влиять эффективность украинских беспилотников-перехватчиков, которые используются для уничтожения воздушных целей противника.

Отдельным направлением модернизации может стать усиление защиты ударных беспилотников. Речь идет о технологиях, применяемых в крылатых ракетах, в частности об оптических системах навигации, средствах радиоэлектронной борьбы и устройствах сброса тепловых ловушек.

Эксперт предупреждает, что увеличение скорости российских ударных платформ создаст новые требования к украинской противовоздушной обороне. Он очертил возможные характеристики следующего поколения таких беспилотников.

"Следующий этап - это скоростные реактивные ударные платформы со скоростью 750, 850, возможно даже 900 км/ч", - подчеркнул Долинце.

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство энергетики Украины сообщило об атаке РФ на энергетические объекты шести областей в ночь на 23 октября. В результате ударов по энергетике более 500 тысяч украинцев остались без электроснабжения. Одна из ТЭС ДТЭК прекратила вырабатывать электроэнергию, а с начала полномасштабного вторжения тепловые электростанции компании подвергались ударам более 230 раз.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предупредили о новой опасной тактике российских ударов по Киеву. По их данным, РФ применила кассетные баллистические ракеты для удара по историческому центру столицы. В отчете ISW отмечается, что кассетные боеприпасы имеют широкую зону поражения и предназначены для уничтожения живой силы или лёгкой техники.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что Россия способна наносить комбинированные удары по Украине с минимальным интервалом в три-четыре суток. По его словам, общий темп обстрелов может составлять примерно один раз в неделю. Во время таких атак российская армия одновременно применяет ударные беспилотники и ракеты.

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О персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), пишет Википедия.

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