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РФ перешла к новой тактике ударов по Киеву: в ISW предупредили об угрозе

Мария Николишин
23 октября 2026, 09:46
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Аналитики считают, что Москва сознательно выбрала оружие для поражения людей на большой площади.
РФ перешла к новой тактике ударов по Киеву: в ISW предупредили об угрозе
Россия усиливает террор против мирных городов / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Россия нанесла удар кассетными ракетами по историческому центру Киева
  • Удар был направлен против гражданского населения
  • Кремль стремится отвлечь внимание от успехов ВСУ

Страна-агрессор Россия применила кассетные баллистические ракеты для удара по историческому центру Киева. Эта атака является новым опасным этапом эскалации воздушного террора против украинских городов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Российские войска нанесли удар по Киеву кассетными боеприпасами, чтобы умышленно нанести ущерб гражданскому населению, вероятно, в рамках более широких российских усилий, направленных на отвлечение внимания от недавних успехов Украины на поле боя и, в конечном итоге, на то, чтобы заставить Украину капитулировать, сделав повседневную жизнь невыносимой", - говорится в отчете.

видео дня

Аналитики подчеркивают, что кассетные боеприпасы имеют широкую зону поражения и предназначены для уничтожения живой силы противника или легкой техники.

"Это подчеркивает намерение России нанести максимальный ущерб и страдания гражданскому населению", - отметили в ISW.

Какую новую ракету РФ использует для ударов по Украине

В ГУР МО Украины сообщили, что российские оккупанты с конца лета начали применять новую крылатую ракету "Филин". Она может развивать скорость до 800 км/ч и преодолевать расстояние до 1200 км.

По данным, ракета имеет фюзеляж из композитных материалов длиной 3,5 метра и размах крыльев 3 метра. Отдельные элементы изготовлены с помощью 3D-печати.

"Противник продолжает расширять номенклатуру средств поражения для применения в войне против Украины. Новая крылатая ракета "Филин" АО "НПО "Молния" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение") является продолжением тенденции российского ВПК по разработке недорогих средств воздушного нападения с реактивной тягой и наземным пуском", - подчеркнули в разведке.

Ракета
Ракета "Филин" / Инфографика: Главред

Удары по Киеву - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 22 октября Россия атаковала Киев, в том числе тремя баллистическими ракетами с кассетными боеголовками. Одна из них попала в исторический центр столицы на Печерске, в район между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем.

Также известно, что в результате российского удара по столице был уничтожен гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе Киева. Кроме того, загорелся еще один торговый центр.

Всего россияне выпустили по столице 21 ракету. В результате атаки погибли два человека, еще 34 получили ранения, в том числе пятеро детей.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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