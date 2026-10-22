Зеленский рассказал о последствиях ракетной атаки на Киев: погибли люди

По словам Зеленского, российские войска атаковали Киев тремя волнами баллистических ракет, начиная с вечера 21 октября.

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Россия выпустила по Киеву 21 ракету после переговоров о мире / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

В Киеве и регионах ранены 34 человека, среди них пятеро детей

Зеленский призвал усилить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после очередных переговоров о завершении войны Россия нанесла массированный баллистический удар по Киеву. По его словам, россияне выпустили по столице 21 ракету. В результате атаки погибли два человека, еще 34 получили ранения, в том числе пятеро детей. Об этом глава государства написал в Telegram.

По словам Зеленского, российские войска атаковали Киев тремя волнами баллистических ракет, начиная с вечера 21 октября. Удары повредили жилые дома, энергетические объекты, инфраструктуру одного из вокзалов и метрополитена, торговые центры и предприятия. Среди пострадавших объектов оказался также монастырь.

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Президент добавил, что этой ночью под российскими ударами оказались в общей сложности 12 областей Украины.

"В Киеве и регионах ранены 34 человека, среди них пятеро детей. На данный момент известно о двух погибших", - сообщил Зеленский.

Зеленский призвал усилить давление на Россию

Глава государства назвал российскую ракетную атаку показательным ответом на дипломатические усилия по урегулированию войны.

По его словам, удар произошел практически сразу после очередных переговоров, что свидетельствует об отсутствии реальных изменений в позиции Москвы.

"Фактически сразу после очередных переговоров Россия нанесла показательный удар. Это означает, что нет реальных изменений в ее отношении ко всему происходящему", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна продолжать искать решения для завершения войны, однако дипломатические усилия необходимо подкреплять конкретными действиями в отношении России.

"Важно и в дальнейшем пытаться найти правильные решения, чтобы положить конец этой войне. Но когда российская баллистика - ответ на переговоры, необходимо оказать реальное давление на Россию", - подытожил глава государства.

Атака РФ по Киеву в ночь на 22 октября 2026 - новости

Как писал Главред, с вечера 21 октября российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы. Возникли пожары и разрушения.

В Киеве после массированной ночной атаки временно изменили работу Сырецко-Печерской линии метрополитена. Из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту поезда курсируют только на двух участках "зеленой" линии. Для перевозки пассажиров также усиливают автобусные маршруты № 22 и № 91.

Известно, что в ночь на 22 октября в результате российской атаки на столицу был уничтожен гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе Киева. Также загорелся еще один торговый центр.

По данным Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью основным направлением удара армии РФ был Киев. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 181 вражеский БпЛА типа Shahed (из них – 87 реактивных), Гербера, а также дроны других типов. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 32 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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