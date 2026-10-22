Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский рассказал о последствиях ракетной атаки на Киев: погибли люди

Виталий Кирсанов
22 октября 2026, 11:26обновлено 22 октября, 12:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
По словам Зеленского, российские войска атаковали Киев тремя волнами баллистических ракет, начиная с вечера 21 октября.
Россия выпустила по Киеву 21 ракету после переговоров о мире
Россия выпустила по Киеву 21 ракету после переговоров о мире / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

  • В Киеве и регионах ранены 34 человека, среди них пятеро детей
  • Зеленский призвал усилить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после очередных переговоров о завершении войны Россия нанесла массированный баллистический удар по Киеву. По его словам, россияне выпустили по столице 21 ракету. В результате атаки погибли два человека, еще 34 получили ранения, в том числе пятеро детей. Об этом глава государства написал в Telegram.

По словам Зеленского, российские войска атаковали Киев тремя волнами баллистических ракет, начиная с вечера 21 октября. Удары повредили жилые дома, энергетические объекты, инфраструктуру одного из вокзалов и метрополитена, торговые центры и предприятия. Среди пострадавших объектов оказался также монастырь.

видео дня

Президент добавил, что этой ночью под российскими ударами оказались в общей сложности 12 областей Украины.

"В Киеве и регионах ранены 34 человека, среди них пятеро детей. На данный момент известно о двух погибших", - сообщил Зеленский.

Зеленский призвал усилить давление на Россию

Глава государства назвал российскую ракетную атаку показательным ответом на дипломатические усилия по урегулированию войны.

По его словам, удар произошел практически сразу после очередных переговоров, что свидетельствует об отсутствии реальных изменений в позиции Москвы.

"Фактически сразу после очередных переговоров Россия нанесла показательный удар. Это означает, что нет реальных изменений в ее отношении ко всему происходящему", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна продолжать искать решения для завершения войны, однако дипломатические усилия необходимо подкреплять конкретными действиями в отношении России.

"Важно и в дальнейшем пытаться найти правильные решения, чтобы положить конец этой войне. Но когда российская баллистика - ответ на переговоры, необходимо оказать реальное давление на Россию", - подытожил глава государства.

  • Последствия атаки на Киев 22 октября
    Последствия атаки на Киев 22 октября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Киев 22 октября
    Последствия атаки на Киев 22 октября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Киев 22 октября
    Последствия атаки на Киев 22 октября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Киев 22 октября
    Последствия атаки на Киев 22 октября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Киев 22 октября
    Последствия атаки на Киев 22 октября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Киев 22 октября
    Последствия атаки на Киев 22 октября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Киев 22 октября
    Последствия атаки на Киев 22 октября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Киев 22 октября
    Последствия атаки на Киев 22 октября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Киев 22 октября
    Последствия атаки на Киев 22 октября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Киев 22 октября
    Последствия атаки на Киев 22 октября Фото: ГСЧС

Атака РФ по Киеву в ночь на 22 октября 2026 - новости

Как писал Главред, с вечера 21 октября российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы. Возникли пожары и разрушения.

В Киеве после массированной ночной атаки временно изменили работу Сырецко-Печерской линии метрополитена. Из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту поезда курсируют только на двух участках "зеленой" линии. Для перевозки пассажиров также усиливают автобусные маршруты № 22 и № 91.

Известно, что в ночь на 22 октября в результате российской атаки на столицу был уничтожен гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе Киева. Также загорелся еще один торговый центр.

По данным Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью основным направлением удара армии РФ был Киев. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 181 вражеский БпЛА типа Shahed (из них – 87 реактивных), Гербера, а также дроны других типов. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 32 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине Владимир Зеленский баллистические ракеты новости Украины новости Украины и мира война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кто заплатит за войну в Украине в 2027 году: Евросоюз ищет €70 млрд

Кто заплатит за войну в Украине в 2027 году: Евросоюз ищет €70 млрд

11:50Аналитика
Зеленский рассказал о последствиях ракетной атаки на Киев: погибли люди

Зеленский рассказал о последствиях ракетной атаки на Киев: погибли люди

11:26Украина
ВСУ провели подземное контрнаступление и разгромили оккупантов в тылу — "Хартия"

ВСУ провели подземное контрнаступление и разгромили оккупантов в тылу — "Хартия"

11:08Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

Последние новости

12:17

Кого ждет прибыль, знакомства и неожиданный поворот: гороскоп на ноябрь 2026

11:50

Кто заплатит за войну в Украине в 2027 году: Евросоюз ищет €70 млрд

11:26

Зеленский рассказал о последствиях ракетной атаки на Киев: погибли людиФото

11:08

ВСУ провели подземное контрнаступление и разгромили оккупантов в тылу — "Хартия"

10:42

Десятки конгрессменов США обратились к Трампу из-за Украины: о чем говорится в письме

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
10:33

Гороскоп на завтра, 23 октября: Девам — переживания, Стрельцам — радость

10:19

Цель — мосты, Киеву грозит удар балистикой: названы возможные сроки атакиФото

09:54

"Приятный бонус на пиво: Дядя Жора рассказал о заработках украинских артистов

09:54

РФ ударила по Украине ракетами и сотнями дронов: Воздушные силы раскрыли детали

Реклама
09:44

США задабривают людоеда по его же схеме: Невзлин объяснил логику Путинамнение

09:20

РФ уничтожила "Эпицентр" на Почайной в Киеве: в ТЦ попала баллистическая ракетаФото

08:55

Посланники Трампа упрекнули Зеленского за критику президента США – NYT

08:31

Удар по Харькову и Лозовскому району: погибла женщина, ранены двое детей

08:03

В Киеве ограничили движение метро после обстрела: какие станции работают

07:35

Под Москвой прогремели взрывы: атакована база ремонта российских ЗРК в Серпухове

06:44

Ночная атака на Киев: 1 жертва, более 20 раненых, повреждена станция скорой и мостФото

05:31

Как избавиться от конденсата на окнах без осушителя: поможет обычное средство из кухни

04:44

Красная нить на левом запястье: что означает популярный оберег

04:02

Дрова могут испортиться даже в сарае: сколько лет их можно хранитьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Реклама
03:32

Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

02:16

Картофельное пюре получится в разы вкуснее: что нужно сделать сразу после варки

01:45

Жизнь трех знаков зодиака наладится с 22 октября: кто среди счастливчиков

21 октября, среда
23:36

Свитолина сообщила мужу о решении развестись по телефону: что узнали СМИ

23:32

Тест на IQ: нужно найти кролика среди кошек за 8 секунд

23:03

Одна хитрость поможет сохранить сушеные грибы надолго: что положить в банку

23:00

В Киеве прогремела серия взрывов – есть раненые, под завалами могут быть люди

22:37

72-летний Макаревич снова станет отцом: что известно

22:10

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

22:09

Федишин впервые показала себя после потери дочери

22:02

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

21:24

Переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся: Уиткофф раскрыл подробности

20:08

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

19:59

Кофе легко испортить ещё до заваривания: какую воду заливать в кофеварку

19:50

Трамп заглотил наживку: Олещук – о цирке во дворце Путина и итогах визита Уиткоффамнение

19:42

Свет будут выключать не всем: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 22 октября

19:38

Нельзя игнорировать: что нужно сделать осенью, чтобы подготовить автомобиль к зимеВидео

19:30

Сильная магнитная буря или затишье: что ждет Землю 22–23 октября

19:13

Три часа тет-а-тет с Путиным: что Уиткофф привез в Кремль и чем всё закончилось

19:10

Коваленко раскрыл провал РФ с Су-34: потери превысили производствомнение

Реклама
19:02

РФ готовит новый массированный удар по Украине: какие регионы под угрозой атаки

18:59

Голубцы не будут рваться: какую капусту нужно выбирать для блюда

18:50

Маринованные грибы получатся хрустящими и ароматными: что добавить в банку

18:39

Крещение в 2027 году: когда можно крестить ребёнка и каких дат следует избегать

18:14

Как правильно стирать любые одеяла, чтобы не повредить ткань и швы: простые правила

18:11

Гороскоп на ноябрь 2026 года: Козерогам — новые цели, Близнецам — важные решения

17:59

Министр Калашник: Украина получит 60 млн евро на модернизацию пунктов пропуска с ЕС

17:57

Злочевский переиграл государство? Минэкономики направило жалобу в СБУ на тех, на кого жалуются, — Таран

17:49

Чат села "взорвался" из-за пяти коров: одна реакция особенно рассмешила пользователей

17:49

Замиокулькас оживет и пустит новые побеги: что нужно изменить в уходе

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять