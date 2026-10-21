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Переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся: Уиткофф раскрыл подробности

Руслана Заклинская
21 октября 2026, 21:24
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Спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф подвел итоги встреч с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся: Уиткофф раскрыл подробности
Уиткофф заявил о переходе к трехсторонним переговорам / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Кремль, скриншот из видео

Ключевые тезисы Уиткоффа:

  • Переговоры между США, Украиной и Россией продолжатся на техническом уровне
  • С Путиным обсудили детали мирного соглашения
  • Трамп стремится завершить войну и достичь прочного мира

Переговоры между США, Украиной и Россией продолжатся в трехстороннем формате на техническом уровне. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X по итогам встреч с украинскими, российскими и европейскими лидерами.

Стив Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером провели серию встреч в Осло и Санкт-Петербурге. Главной целью поездки было продвижение мирной инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению войны.

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В Санкт-Петербурге американские представители встретились с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны развили прогресс, достигнутый на предыдущей встрече в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также обсудили детали мирного соглашения.

"Эти обсуждения были конструктивными и будут продолжены в рамках трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, Россией и Украиной на техническом уровне", - отметил Уиткофф.

Он также напомнил об освобождении гражданина США Стивена Габбарда, который находился под стражей в России. Уиткофф подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжает выступать за завершение войны и достижение устойчивого мирного урегулирования.

"Трамп, как и прежде, стремится к завершению этой войны и достижению всеобъемлющего, долгосрочного мира", - отметил спецпосланник.

В то же время подробностей о возможных договоренностях или дате следующего раунда трехсторонних переговоров Виткофф не привел.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Стала ли встреча Уиткоффа с Путиным прорывом

Политолог Петр Олещук считает, что встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным не приблизила завершение войны в Украине. По его мнению, Кремль продолжает манипулировать Вашингтоном, в то время как Дональд Трамп надеется быстро достичь мирного соглашения с Россией и договориться об экономическом сотрудничестве, в частности в сфере поставок нефтепродуктов.

"Эта встреча не могла принести и не принесла ничего конструктивного, поскольку стала продолжением игры Путина, который искусно манипулирует американцами", - подчеркнул Олещук в эксклюзивной колонке для Главреда.

Эксперт считает, что Москва использует переговоры для получения тактических преимуществ, тогда как Вашингтон идет на уступки, в частности ослабляя поддержку Украины. По словам Олещука, заявления России о готовности к прекращению огня не подкрепляются реальными действиями. Поэтому трехсторонние переговоры без предварительной договоренности о перемирии могут превратиться в очередную имитацию мирного процесса.

В то же время политолог предполагает, что ситуация может измениться после выборов в Конгресс США, если республиканцы потерпят поражение, а политическое влияние Трампа ослабнет. При таком сценарии Конгресс сможет сдерживать его политику, а у Украины будет больше шансов сохранить доступ к американским разведданным, Starlink и ракетам для систем противовоздушной обороны. Олещук предупреждает, что уступки Кремлю могут убедить Путина в слабости Запада и подтолкнуть Россию к дальнейшей агрессии.

Переговоры Путина и Уиткоффа - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Путин встретился с посланцем Трампа Стивом Уиткоффом для обсуждения войны РФ против Украины. Уиткофф подчеркнул готовность к переговорам и передал документы по урегулированию, а Москве было предложено возобновить формат трехсторонних контактов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заключить мирное соглашение при условии замораживания ситуации по нынешней линии фронта. Он подчеркнул необходимость прекращения огня как минимум.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил об итогах встречи Путина с Уиткоффом и об обсуждении вопросов безопасности и экономических проектов. По его словам, встреча в Санкт-Петербурге длилась около трех часов, и Кремль объявил о готовности возобновить переговоры в 10-х числах ноября.

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О персоне: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность специального посланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения о заложниках и прекращении огня в Газе.

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