Три часа тет-а-тет с Путиным: что Уиткофф привез в Кремль и чем всё закончилось

После трехчасовой встречи Путина с Уиткоффом Кремль заговорил о возобновлении переговоров с Украиной.

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Встреча Путина и Виткоффа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Читайте в материале:

О чём договорились Путин и Уиткофф во время переговоров в Санкт-Петербурге

Возможно ли возобновление переговоров между Украиной, США и Россией

Возможна ли трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 21 октября провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Встреча длилась более трех часов.

Главред выяснил, что обсуждали стороны, есть ли перспектива новых мирных переговоров и о чем договорился Путин с Уиткоффом.

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К переговорам с Путиным также присоединились спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев и зять Трампа Джаред Кушнер, который участвовал в беседе в формате видеосвязи.

Для чего Уиткофф накануне встречался с Зеленским

Накануне, 20 октября, американский представитель встретился с Зеленским в Осло. В переговорах также принимали участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре и президент Финляндии Александр Стубб. Джаред Кушнер присоединился к обсуждению удаленно.

После встречи украинский президент заявил, что у Киева есть конкретные идеи по достижению мира и он рассчитывает на поддержку европейских партнеров. Украина хотела, чтобы американская сторона передала эти предложения Москве.

"У нас есть несколько четких идей о том, как достичь мира. Мы едины с нашими европейскими партнерами в этих усилиях. Мы хотели бы, чтобы американцы донесли эти идеи до россиян", - сказал Зеленский.

Зеленский провел встречи с премьер-министром Норвегии, президентом Финляндии и американской стороной / Фото: Офис президента Украины

По словам президента Украины, одним из возможных следующих шагов может стать трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и России. По мнению Зеленского, такой формат позволил бы обсудить самые сложные вопросы, в частности территориальные.

Что Уиткофф привез Путину на переговоры

Спецпредставитель президента США прибыл в Санкт-Петербург утром 21 октября. В аэропорту его встретил Кирилл Дмитриев, отвечающий за инвестиционно-экономическое сотрудничество России с зарубежными странами.

По сообщениям журналистов, Уиткофф заявил о наличии предпосылок для прекращения огня в Украине. Он также привез в Санкт-Петербург документы с предложениями по урегулированию войны.

Встреча Путина и Уиткоффа / Фото: Кремль

О чем говорил Уиткофф с Путиным

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Уиткоффа завершилась после более чем трех часов переговоров. Он охарактеризовал ее как "содержательную".

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что тема войны против Украины была центральной во время встречи. По его словам, Москва в целом готова возобновить трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины в первой половине ноября.

Ушаков утверждает, что стороны конкретно обсудили возможную схему возобновления переговоров. По его словам, главным вопросом должно стать формирование системы безопасности для России и Украины после завершения войны.

Ушаков добавил, что Уиткофф проинформировал Путина о новых подходах европейских стран и Украины, сформированных в ходе переговоров в Осло. В то же время представитель Кремля заявил, что в этих предложениях якобы "не много полезного для урегулирования" войны.

Отдельно помощник Путина сообщил, что Уиткофф рассказал о "новых нюансах" в позициях Украины и Европы, однако они, по его словам, "не полностью удовлетворяют Москву". Ушаков также заявил, что европейские страны якобы начали более серьезно относиться к вопросу войны в Украине.

По словам Ушакова, ситуация якобы движется к завершению войны в Украине.

Кроме того, по словам Ушакова, во время встречи обсуждались совместные экономические проекты России и США. Путин также попросил передать благодарность первой леди США Мелании Трамп за её гуманитарные усилия.

Освобождение Стивена Габбарда

Одной из тем переговоров стало освобождение гражданина США Стивена Габбарда. Путин заявил о готовности России отпустить американца, осужденного по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины.

Габбард родом из штата Мичиган. В 2024 году, когда ему было 72 года, российский суд приговорил его почти к семи годам колонии. По версии российской прокуратуры, американец служил в подразделении территориальной обороны, базировавшемся в Изюме Харьковской области.

Стивен Габбард / Фото: российские СМИ

В то же время американская сторона признала задержание мужчины незаконным. Издание The New York Times также сообщало, что во время пребывания в российской тюрьме Габбард подвергался пыткам.

Президент США Дональд Трамп подтвердил освобождение американца и заявил, что тот уже направляется домой к семье.

"Стивен уже направляется домой и вскоре воссоединится со своей семьей. В знак уважения к президенту Трампу от Соединенных Штатов не требовалось ничего взамен. Для России это беспрецедентный случай. Для этого освобождения не понадобился ни один "обмен", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, освобождение произошло без встречных требований со стороны США.

Почему Уиткоффа начали критиковать в США

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф столкнулся с критикой со стороны американских законодателей после того, как назвал российского диктатора Владимира Путина "гуманистом". Так он отреагировал на освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, которого более четырех лет удерживали в российской тюрьме.

Уиткофф сделал это заявление во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге. До этого Трамп лично обратился к российскому лидеру с просьбой освободить американца, которого российские власти обвинили в наемничестве из-за его участия в боевых действиях на стороне Украины.

"Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, гуманист. Вы тоже гуманист, сэр, и я это приветствую", - сказал Уиткофф Путину.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Комментарий спецпредставителя Трампа вызвал возмущение среди американских законодателей. Сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис раскритиковал Уиткоффа в посте в соцсети X.

"Что за черт, Стив? Найди определение слова "гуманитарный". Какое позорное и возмутительное заявление", - написал Тиллис.

Он также призвал спецпредставителя вернуться в Украину и спросить у семей детей, которых похитила и убила Россия, считают ли они Путина гуманистом.

Сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин также отреагировал на слова Уиткоффа, заявив, что российский лидер не заслуживает такой характеристики.

"Нет. Путин - хладнокровный убийца", - написал Корнин в соцсети X.

В свою очередь, член Палаты представителей от Республиканской партии Дон Бейкон назвал высказывание спецпредставителя США "еще одним позорным поступком".

Расширение сотрудничества между Россией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что во время встречи Путин и Уиткофф якобы пришли к взаимопониманию по поводу расширения сотрудничества между Россией и США.

"Сотрудничество РФ и США будет продолжаться постепенно и активно, несмотря на Европу, которая закупает гораздо больше энергоносителей у России", - заявил Дмитриев.

Он также утверждает, что Москва ведет активный диалог с Вашингтоном по технологическим проектам, в частности по созданию совместных центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Как РФ может использовать потепление в отношениях с США

Кремль будет пытаться использовать потепление в отношениях с Дональдом Трампом, чтобы наладить отдельное сотрудничество с США, не связанное с завершением войны. Также Москва стремится разрушить механизм закупки американского оружия для Украины за счет Европы, рассказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

"Главная задача Путина - закрепить отдельное направление американо-российского сотрудничества, которое не будет связано с завершением российско-украинской войны. До недавнего времени США последовательно придерживались противоположного подхода. Но после нынешних скандалов Трамп может пересмотреть свою позицию", - отметил Чаленко.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

По словам эксперта, Москва может предложить Вашингтону более широкое сотрудничество, чем энергетические соглашения, в частности в отношении "Северного потока", активов "Лукойла" и поставок российского дизельного топлива.

В то же время Путин будет пытаться ослабить сотрудничество США и Европы. Особую угрозу для Кремля представляет схема, по которой европейские страны финансируют закупку американского вооружения для ВСУ, отметил Чаленко.

О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Чего хочет Россия

Во время встречи лидер страны-агрессора России также поблагодарил Трампа за внимание к вопросу урегулирования войны в Украине. Путин выразил заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, как сообщают журналисты, российский лидер должен был обсудить с Уиткоффом возможность встречи с Трампом в Китае. Детали относительно вероятного формата, даты или повестки дня такой встречи пока не обнародованы.

В то же время сам факт переговоров не свидетельствует о достижении договоренностей о прекращении войны. Россия продолжает настаивать на своих требованиях, которые Киев считает неприемлемыми.

В частности, Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, включая территории, которые российской армии не удалось оккупировать. Российская сторона также выдвигает более широкие политические требования, связанные с курсом Украины в области безопасности и её отношениями с Западом.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать предложения, которые привезет американский представитель, однако исключал возможность политических уступок.

После встречи Уиткоффа с Путиным пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что России нужен мир в Украине, а не перемирие. По его словам, позиция Москвы по этому вопросу не изменилась.

Что известно о встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Путин и уиткофф также обсудили возможность трехсторонней встречи с участием Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может состояться в Абу-Даби.

В то же время он отметил, что урегулировать "украинский кризис" одной лишь встречей президента РФ Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа не удастся.

Ушаков отметил, что китайская сторона готовит возможную встречу, но её проведение будет зависеть от обстоятельств. Несмотря на это, как утверждает помощник Путина, все стороны заинтересованы в проведении такой встречи в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Позиция Китая / Инфографика: Главред

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять участие в трехсторонней встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам американского президента, одной из главных тем переговоров мог бы стать вопрос ядерного вооружения и денуклеаризации.

"Мы могли бы обсудить ядерное оружие и денуклеаризацию. Если председатель Си захочет провести такую встречу, я - за", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.

Он также предположил, что в ходе трехсторонних переговоров лидеры могли бы обсудить и другие вопросы, в частности торговые отношения между странами.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), российский диктатор предложил Трампу провести трехсторонний саммит с участием лидера Китая Си Цзиньпина. Одной из тем встречи могло бы стать завершение войны в Украине.

По информации издания, эту инициативу Путин озвучил во время телефонного разговора с Трампом 9 октября. Тогда же стороны договорились о поставках российского дизельного топлива.

Встреча трех лидеров может состояться 18–19 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. При этом участие президента Украины Владимира Зеленского в этом мероприятии не предполагается.

Что Зеленский обсуждал с Уиткоффом в Осло

Переговоры в Норвегии стали важным этапом дипломатических контактов перед визитом американского спецпредставителя в Россию. Зеленский, Стьоре, Стубб, Уиткофф и Кушнер обсуждали возможные шаги для продвижения мирного процесса.

Премьер-министр Норвегии отметил, что участники встречи рассматривали вопросы безопасности Украины, послевоенного восстановления, территорий, санкций и более широкой системы европейской безопасности.

"Сегодня мы обсудили вопросы, связанные с безопасностью Украины, планом процветания после войны, территориями и санкциями, а также более широкой архитектурой европейской безопасности", - сказал Стьоре.

Президент Финляндии Александр Стубб, в свою очередь, заявил о реальном прогрессе в работе над мирными предложениями. В то же время он подчеркнул, что для достижения результата потребуется терпение, и не раскрыл конкретных деталей возможных договоренностей.

По информации BBC со ссылкой на представителя американской администрации, переговоры в Осло прошли продуктивно и конструктивно. Украинская сторона представила новые идеи, которые подробно обсудили участники встречи. Кроме того, по словам чиновника, удалось добиться прогресса в согласовании подходов к дальнейшим переговорам с Россией.

Зеленский после встречи подчеркнул необходимость прямого диалога на высшем уровне. Киев продолжает выступать за трехсторонний саммит с участием президентов Украины, США и России. В то же время Кремль ранее заявлял, что Путин готов встретиться с Зеленским в Москве, однако украинская сторона отвергает такой вариант.

Трамп призывает Украину заключить соглашение с Россией

На фоне дипломатических контактов президент США продолжает публично призывать Киев достичь договоренностей с Москвой. После переговоров в Осло Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Украина должна заключить соглашение для завершения войны.

Американский президент также высказал мнение, что Россия якобы стремится завершить войну, и заявил, что Украине пора прекратить войну. В то же время его предыдущие заявления о необходимости смены украинского руководства и критика ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам осложняли отношения между Киевом и Вашингтоном.

Трамп также прокомментировал возможность личного подписания мирного соглашения Зеленским и Путиным. Он предположил, что для этого лидерам необязательно находиться в одном помещении.

"Не знаю, мне кажется, им даже не обязательно находиться в одном помещении, они могут сделать это по-другому. Им трудно находиться в одном помещении. Мне все равно, как именно это будет сделано", - сказал президент США 20 октября, передает Clash Report.

В то же время Россия пока не демонстрирует готовности отказаться от своих ключевых требований. Москва продолжает заявлять о намерении достичь целей войны, а ее позиция по территориальным вопросам остается одним из главных препятствий для переговоров.

Как Трамп может заставить Путина сесть за стол переговоров

Бывшая депутат Госдумы России Мария Максакова во время чата на Главреде, что Дональд Трамп нашел действенные рычаги давления на российского диктатора Владимира Путина, которые могут заставить Москву согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению президента РФ.

"Заставить Путина сесть за стол переговоров с Зеленским можно только силой. До сих пор этот вампир и его шайка замыливали глаза и имитировали переговорный процесс", - подчеркнула Максакова.

Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала санкции против платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых ограничений. По ее словам, эти меры непосредственно затронули активы окружения Путина. Также она отметила влияние санкций против нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Максакова считает, что экономическое давление может заставить российскую верхушку сесть за стол переговоров. Она подчеркнула, что результат будет зависеть от готовности Трампа в полной мере использовать санкционные инструменты.

"Трамп нашёл действительно действенные рычаги. Если он будет использовать их в полной мере, то, конечно же, у него всё получится", - заявила бывшая российская депутатка.

О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 года, Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и в стране, пишет Википедия.

В ЕС ждут отчёта США о переговорах с Путиным

Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что в Европейской комиссии ожидают, что американская делегация проинформирует европейских партнеров о результатах встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Один из главных вопросов - возможность прямых переговоров между Украиной и Россией.

По словам Пиньо, одной из главных целей встречи представителей Украины, США и европейских партнеров в Осло 20 октября было выяснить, существуют ли предпосылки для перехода к новому формату переговоров с участием России.

"Накануне объявленных переговоров американской стороны с президентом Путиным в Санкт-Петербурге главная цель заключалась в том, чтобы выяснить, существуют ли предпосылки для возможного перехода к трехсторонним или даже многосторонним переговорам, в ходе которых Украина и Россия присутствовали бы за одним столом", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

В настоящее время в Еврокомиссии ожидают информации от американской стороны о результатах встречи Уиткоффа с Путиным.

"Мы ожидаем, что после возвращения американской делегации из России состоится брифинг по итогам переговоров", - сообщила Пиньо.

Какой путь к миру предлагает Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение боевых действий по нынешней линии фронта может стать реальным способом завершить войну. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, согласился бы он на мирное соглашение, которое заморозило бы ситуацию на поле боя и оставило бы Украине контроль над 75% или большей частью ее территории.

"Да. Если прямо сейчас мы должны всё заморозить, я думаю, это реальный способ закончить эту войну. Мы объявляем перемирие или прекращаем убийства, как это назвал президент Трамп. Остановиться и прекратить. И, конечно, это минимум того, чего мы сегодня ожидаем от России", - ответил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае прекращения огня Киев будет обращаться к президенту США Дональду Трампу и европейским союзникам с просьбой о предоставлении гарантий безопасности.

"Самое важное - это мир, а также мир, подкрепленный безопасностью", - заявил президент.

Стала ли прорывной встреча Уиткоффа с Путиным

Политолог Петр Олещук считает, что переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным не приблизили завершение войны, а стали продолжением манипуляций Кремля. По его мнению, Дональд Трамп надеется быстро достичь мирного соглашения с Россией и договориться об экономическом сотрудничестве, в частности о поставках нефтепродуктов.

"Конструктива эта встреча не могла принести и не принесла, поскольку она стала продолжением игры Путина, который умело манипулирует американцами", - подчеркнул Олещук в эксклюзивной колонке для Главреда.

Эксперт считает, что Москва использует переговоры для получения тактических преимуществ, тогда как Вашингтон идет на уступки, в частности ослабляя поддержку Украины. По словам Олещука, заявления о готовности России к прекращению огня не подтверждаются ее действиями, а трехсторонние переговоры без предварительной договоренности о перемирии рискуют превратиться в очередную имитацию мирного процесса.

По мнению политолога, ситуация может измениться после выборов в Конгресс США, если республиканцы потерпят поражение, а влияние Трампа ослабнет. Тогда Конгресс сможет сдерживать его политику, а у Украины будет больше шансов сохранить доступ к американским разведданным, Starlink и ракетам для систем ПВО. В то же время Олещук предупреждает: уступки Кремлю могут убедить Путина в слабости Запада и подтолкнуть Россию к дальнейшей агрессии.

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О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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