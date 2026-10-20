Трамп хочет принудить Украину к миру до декабря: в Конгрессе пытаются ему помешать

Решение Трампа отменить санкции против России и ограничить военную поддержку Украины вызвали волну возмущения в Конгрессе.

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Трамп хочет принудить Украину к мирному соглашению до декабря / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

Трамп может добиваться от Украины уступок ради сделки с Россией

Отношения США и Украины оказались в критической точке

Республиканцы ищут способы противостоять политике Трампа

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Владимира Зеленского, стремясь добиться политического урегулирования войны в Украине до декабря, когда в Майами должен состояться саммит лидеров G20 с участием диктатора Владимира Путина. На фоне сближения Вашингтона с Москвой отношения США и Украины оказались на одном из самых сложных этапов, а решения Белого дома вызвали тревогу даже у части республиканцев.

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Главред выяснил, как американские законодатели пытаются найти способы сохранить поддержку Киева и не допустить уступок России.

Трамп может добиваться от Украины уступок ради сделки с Россией

В Кремле положительно оценивают последние изменения в политике Трампа и считают их дипломатическим успехом Москвы. Как отмечает The Washington Post, усиление давления американского президента на Зеленского может свидетельствовать о намерении добиться соглашения, которое будет отвечать интересам России. По оценке экспертов, соответствующая договоренность может быть достигнута уже до конца 2026 года.

Эндрю Вайсс, специалист по России из вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир, связывает возможную спешку Трампа с подготовкой к декабрьскому саммиту G20 в Майами. Американский президент пригласил Путина принять участие во встрече лидеров крупнейших экономик мира.

"Единственное объяснение, которое приходит на ум, - это связь с этапами подготовки к декабрьскому саммиту G20", - отметил Вайсс.

По его мнению, обсуждение поставок дизельного топлива и ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам может быть лишь частью более масштабной политической игры. Главная цель Трампа, как считает эксперт, заключается в том, чтобы подтолкнуть Украину к определенному урегулированию конфликта.

При этом Москва может использовать контакты с американской администрацией, чтобы добиться от Киева согласия на вывод войск из Донбасса. Однако территориальные уступки, предупреждает Вайсс, вряд ли станут единственным требованием России.

"За этим неизбежно последовал бы разговор об ограничении военного потенциала Украины или о других скрытых требованиях России", - заявил эксперт.

Таким образом, возможное соглашение может затрагивать не только территориальный вопрос, но и способность Украины защищаться в будущем.

Какие войны "остановил" Трамп, какие начал / Инфографика: Главред

Почему Путин может склонить Трампа на свою сторону

Аналитики и бывшие американские чиновники считают, что Путин вновь продемонстрировал умение выстраивать отношения с иностранными лидерами и добиваться от них выгодных для Москвы решений.

По мнению экспертов, российский президент мог воспользоваться внутриполитическими проблемами Трампа. Речь идет о снижении рейтинга одобрения американского лидера и росте цен на энергоносители накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

Один из экспертов, комментируя ситуацию, заявил, что после телефонного разговора двух президентов Россия добилась своего рода политической победы. По его оценке, Путин мог убедить Трампа принять более выгодную для Москвы позицию.

Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Дэниел Фрид также предположил, что поведение американского президента связано с его внутренними политическими трудностями.

"Думаю, Трамп просто срывается, чувствуя себя загнанным в угол и недовольным ходом промежуточных выборов, а Зеленский оказался у него на пути", - сказал Фрид.

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки, в свою очередь, отметил, что предпочтение Трампа в пользу Путина не стало неожиданностью. По его словам, даже в периоды улучшения отношений с Зеленским американский президент продолжал демонстрировать более благосклонное отношение к российскому диктатору.

Эксперт считает, что Трамп убежден в неспособности Украины победить в войне из-за превосходства России в размерах и военной мощи.

Отношения США и Украины оказались в критической точке

На фоне последних решений Белого дома отношения между Вашингтоном и Киевом продолжают ухудшаться. Как сообщает ABC News, отказ от новых санкционных мер против России, обсуждение закупок российского дизельного топлива и проблемы с работой спутниковой связи, используемой украинскими военными, усилили опасения по поводу дальнейшей американской поддержки.

Бывший посол США в Украине Джон Хёрбст, работавший при администрации Джорджа Буша-младшего, считает нынешнюю ситуацию особенно тревожной.

"Сейчас ситуация относительно политики этой администрации в отношении России и Украины выглядит темнее, чем когда-либо раньше", - заявил он.

На протяжении более недели Трамп публично критиковал Зеленского и предпринимал шаги, которые, по оценке наблюдателей, могут оказаться выгодными для Москвы. Украинский президент, в свою очередь, говорил о чувстве предательства и выражал обеспокоенность будущим своей страны.

Дополнительную тревогу вызвали заявления Трампа о возможности обсуждать судьбу Украины без участия ее руководства. После сообщений о предложении Путина провести саммит с участием американского и китайского лидеров президент США заявил, что открыт к такой идее, хотя и ожидает, что встреча будет посвящена вопросам ядерного разоружения.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров по прекращению войны без Зеленского, Трамп дал понять, что допускает такой сценарий.

"Я считаю, что пришла пора кому-то другому вести переговоры от имени Украины", - заявил американский президент.

Подобная позиция усилила опасения, что ключевые решения относительно будущего Украины могут приниматься без полноценного участия Киева.

При этом нынешнее обострение не стало первым серьезным кризисом в отношениях двух лидеров. В прошлом году Трамп устроил Зеленскому публичную выволочку в Овальном кабинете и предупредил, что Вашингтон может прекратить участие в поддержке Украины, если соглашение не будет достигнуто. Тогда США на короткое время приостановили обмен разведывательной информацией с Киевом.

Однако впоследствии риторика американского президента изменилась: в июле он снова положительно отзывался о Зеленском и заявлял, что между ними сложились хорошие отношения.

По мнению Хёрбста, такая непоследовательность характерна для Трампа, который может в любой момент пересмотреть свою позицию.

Отдельным источником беспокойства стала ситуация со спутниковой связью Starlink компании SpaceX и системой Starshield, используемой в оборонных целях. Многодневные перебои и ограничения связи вызвали вопросы о том, насколько надежной остается технологическая поддержка Украины со стороны США.

В Киеве также выразили обеспокоенность тем, что во время одной из последних российских атак Украина, по словам Зеленского, не получила от американской стороны предупреждения об угрозе. При этом Трамп и госсекретарь Марко Рубио утверждали, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведывательную информацию.

Почему Трамп может изменить позицию по Украине

Несмотря на нынешнее обострение, некоторые эксперты считают, что американский президент еще может пересмотреть свою риторику. Одним из факторов, способных повлиять на его решения, становится растущее недовольство в Конгрессе, в том числе среди республиканцев.

Бывший посол США в Польше и экс-помощник госсекретаря по делам Европы Дэниел Фрид заявил, что последние действия администрации выглядят как попытка оказать давление на Зеленского и одновременно добиться расположения Путина.

По его словам, первоначально он рассматривал заявления о российском дизельном топливе как шаг, связанный с предстоящими выборами в США. Однако последующие решения администрации заставили его иначе оценить происходящее.

Бывшая советница Трампа по России в Совете национальной безопасности Фиона Хилл предположила, что американский президент может пытаться задобрить Путина, опасаясь усиления российской поддержки Ирана.

Ранее Трамп заявлял, что хотел бы сохранить нынешний уровень участия России в ближневосточных процессах, поскольку, по его мнению, Москва могла бы оказывать Тегерану более значительную помощь.

Тем временем часть республиканцев выступает за сохранение поддержки Украины. Сенатор Роджер Уикер, возглавляющий Комитет Сената по вооруженным силам, призвал Трампа принять предложение Зеленского о приостановлении ударов по российской энергетической инфраструктуре в обмен на американскую помощь.

Конгрессмен от Пенсильвании Брайан Фицпатрик также потребовал разобраться в ситуации с перебоями в работе Starshield и предупредил о необходимости жестких мер в отношении ведомств и должностных лиц, если выяснится, что они несут ответственность за ограничения.

Республиканцы ищут способы противостоять политике Трампа

Недовольство действиями президента становится все заметнее и среди представителей его собственной партии. Как сообщает Politico, республиканцы в Конгрессе пытаются найти способы повлиять на внешнеполитический курс Белого дома, однако пока не располагают достаточными рычагами, чтобы заставить Трампа изменить подход к Украине и России.

Очередное обострение произошло 19 октября. Законодателей обеспокоили сообщения о возможном смягчении санкций против Москвы, обсуждение закупок российского дизельного топлива и предположительное прекращение обмена разведывательной информацией с Киевом. Вопросы также возникли из-за перебоев в работе спутниковой системы, используемой украинскими военными.

В ответ американские законодатели начали действовать по нескольким направлениям. Часть сенаторов призвала президента поддержать договоренность с Украиной об ограничении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Другие представители Конгресса провели срочный телефонный разговор с Зеленским, чтобы подтвердить поддержку Киева. Еще одна группа законодателей рассматривает возможность блокирования отдельных инициатив администрации.

Сенатор-республиканец Том Тиллис и сенатор-демократ Ричард Блюменталь после разговора с украинским президентом заявили, что представители обеих партий понимают последствия отсутствия наказания для России за вторжение.

При этом ситуация обнажила разногласия между Конгрессом и Белым домом. По данным Politico, администрация Трампа в значительной степени самостоятельно определяет внешнеполитический курс, оставляя законодателям ограниченные возможности для вмешательства.

Особое возмущение вызвали решения, связанные с санкциями против России. Конгресс более года добивался их введения, несмотря на сопротивление Белого дома, и в сентябре принял соответствующий закон. Однако документ предоставлял президенту полномочия отменять ограничения, которыми Трамп, как сообщается, воспользовался вскоре после его принятия.

Некоторые республиканцы признают, что быстро повлиять на ситуацию будет сложно. Сенатор от Западной Виргинии Шелли Мур Капито заявила, что в ближайшие две недели законодателям, вероятно, будет трудно предпринять что-либо, что действительно изменит политику в отношении Украины.

Тем не менее Роджер Уикер публично обратился к Трампу с призывом договориться с Киевом об ограничении ударов по российским НПЗ в обмен на разведывательные данные о местах запуска российских ракет и беспилотников.

"Президент Трамп может уже сегодня снизить цены на бензин, просто согласившись на это соглашение! Господин президент, пожалуйста, воспользуйтесь этой победой!" - написал сенатор в социальной сети.

Таким образом, Уикер попытался представить возможную договоренность не только как способ поддержки Украины, но и как решение, способное принести политическую выгоду самому Трампу.

Республиканцы угрожают заблокировать инициативы Белого дома

Некоторые представители Республиканской партии готовы использовать более жесткие методы давления на администрацию. Конгрессмен от Техаса Крейг Голдман, которого Трамп поддерживал во время кампании за переизбрание, выступил за продление санкций против России.

Конгрессмен от Огайо Макс Миллер, также считающийся близким к президенту, заявил, что прекращение войны отвечает национальным интересам США. Однако, по его мнению, Вашингтон должен усиливать давление на Москву, а не закупать российскую нефть и ограничивать возможности украинских союзников.

Часть законодателей допускает блокирование приоритетных для администрации решений. Одним из возможных инструментов давления может стать противодействие предложенному Трампом оборонному бюджету объемом 1,5 трлн долларов. Для его принятия президенту необходимо сохранить единство республиканцев, тогда как демократы выступают против документа.

Покидающий Конгресс республиканец Дон Бейкон заявил, что не готов поддерживать инициативы администрации на фоне ее политики в отношении России и Украины.

"Повестки дня больше нет. Многие из нас не будут финансировать эти вещи, зная, что он поддерживает вторжение диктатора и бросает союзника на произвол судьбы", - отметил он.

В то же время Фицпатрик предупредил, что любые попытки ограничить использование Украиной Starshield могут стать предметом расследований и надзорных слушаний в Конгрессе. Он также допустил существенное сокращение финансирования ведомств или их руководителей, если будет установлена ответственность за соответствующие решения.

Однако такие меры не способны дать немедленный результат. Надзорные процедуры могут занять несколько месяцев, а администрация Трампа уже демонстрировала способность обходить сопротивление законодателей, в том числе назначая чиновников исполняющими обязанности, когда они не могли получить достаточную поддержку Сената.

Демократы также заявили о готовности координировать действия с республиканцами, чтобы противодействовать сближению Вашингтона с Москвой. При этом конкретный перечень возможных шагов пока не обнародован.

В Конгрессе критикуют сближение Трампа с Путиным

Действия президента США вызывают вопросы не только у республиканцев, но и у демократов. Конгрессвумен от Пенсильвании Мадлен Дин, работающая в Комитете Палаты представителей по иностранным делам, рассказала о разговоре с Зеленским, во время которого законодатели пытались выяснить причины ослабления военной поддержки Украины.

По словам Дин, украинский президент не смог объяснить, почему администрация США решила ограничить возможности Киева.

Конгрессвумен резко раскритиковала изменение позиции американского лидера и его отношение к российскому президенту.

"Я считаю исторически позорным то, что президент изменил позицию и открыл свои карты. Что он поддерживает г-на Путина в этом деле - человека, который жаждет крови и из-за которого погибли десятки тысяч людей", - заявила она.

Бывший американский дипломат Дэниел Фрид также подчеркнул, что у Вашингтона есть серьезные инструменты влияния на Москву, однако администрация, по его оценке, не использует их в полной мере.

По мнению экспертов, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть как от решений самого Трампа, так и от способности Конгресса ограничить наиболее спорные инициативы Белого дома.

При этом промежуточные выборы в США, намеченные на начало ноября, могут усилить давление на президента. Недовольство частью республиканцев и рост поддержки демократов способны повлиять на политические расчеты администрации.

Однако пока остается открытым вопрос, смогут ли американские законодатели помешать возможной сделке с Россией, если Трамп решит ускорить переговорный процесс. На фоне подготовки к декабрьскому саммиту G20 опасения вызывает прежде всего вероятность того, что условия урегулирования будут обсуждаться без полноценного участия Украины и могут предусматривать новые уступки со стороны Киева.

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О персоне: Джон Хербст Джон Хербст - отставной американский дипломат; посол США в Узбекистане (2000-2003) и посол США в Украине (2003-2006). В 2006 году госсекретарь США Кондолиза Райс назначила Джона Хербста координатором Управления реконструкции и стабилизации. Он принял новое положение летом того же года. Ныне директор Евразийского центра Атлантического совета. Старший советник Канадско-украинской торговой палаты (CUCC).

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