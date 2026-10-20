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Трамп хочет принудить Украину к соглашению на условиях Путина по Донбассу - NYT

Анна Косик
20 октября 2026, 11:50
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Киеву предлагают получить выгоду в обмен на территориальные уступки, на которые Украина категорически не соглашалась.
Трамп хочет принудить Украину к соглашению на условиях Путина по Донбассу - NYT
США хотят, чтобы Украина пошла на уступки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • В США хотят, чтобы Украина уступила Донбасс в обмен на экономическую выгоду
  • Виткофф должен обсудить это предложение с Зеленским
  • После встречи с украинской стороной представители США отправятся к Путину

Президент США Дональд Трамп пытается оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского с целью принятия мирного соглашения на условиях кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает The New York Times, американская сторона предлагает Киеву отказаться от претензий на оккупированные территории на востоке страны в обмен на экономическую выгоду.

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Именно это планирует обсудить с Зеленским специальный посланник Трампа Уиткофф в Осло 20 октября. Фактически, США предлагают Украине заработать на соглашении, даже если оно будет заключено преимущественно на условиях страны-агрессора - России.

"На следующий день Уиткофф и Кушнер отправятся в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с Путиным в его родном городе. Ожидается, что там представители Трампа сделают очередной шаг в своих усилиях продемонстрировать преимущества заключения соглашений с Путиным", - добавили в статье.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Как остановить войну без потери Донбасса - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, размещение миротворческого контингента - единственный вариант остановить войну в Украине без потери Донецкой области.

Но при этом позиция Кремля в отношении любого иностранного военного присутствия на Донбассе остается неизменно негативной. В таком случае состав миссии не обязательно должен быть евроатлантическим - именно национальная принадлежность участников становится предметом торгов с Москвой.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправится в Норвегию на очередной раунд переговоров о прекращении войны в Украине, а затем отправится в Россию на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина может подтолкнуть Россию к продолжению войны против Украины. Киев, в свою очередь, поддерживает трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России.

Накануне в Кремле неожиданно заявили, что окончательно договориться о прекращении войны без участия Украины не получится, даже несмотря на американское посредничество.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также публикует статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединённых Штатах, она является одной из ведущих газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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