"Чтобы война закончилась": в США ответили, планируют ли встречу Трампа, Путина и Си

Рубио объяснил, чего хочет добиться Трамп.

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В США впервые прокомментировали планы о трехсторонней встрече / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Что сказал Рубио:

Украина и РФ должны работать над прекращением войны

Возможную встречу лидеров США, Китая и РФ уже обсуждали

Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась

Украина и страна-агрессор Россия должны сосредоточиться на прекращении войны. Об этом журналистам заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Узбекистан.

Как пишет Reuters, американский чиновник ответил на вопрос о возможной встрече президента США Дональда Трампа, кремлевского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина для переговоров о прекращении войны в Украине.

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Рубио ответил, что обсуждение встречи трех лидеров уже имело место, но окончательно она, вероятно, еще не согласована.

Марко Рубио / Инфографика: Главред

"Разговоры о такой встрече велись. Не знаю, окончательно ли она согласована, но позиция президента ясна: он хочет, чтобы война между Украиной и Россией закончилась", - подчеркнул госсекретарь США.

Когда РФ не сможет продолжать войну - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украина перешла в завершающую фазу противостояния с Россией и уже располагает ресурсами для того, чтобы лишить врага способности вести боевые действия.

Сейчас главной задачей Украины является уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ, особенно тех, которые производят дизельное топливо. Когда украинские военные это сделают, враг остановится.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по информации Владимира Зеленского, переговорные команды Украины и США в ближайшие дни должны договориться о встрече на одном из уровней.

Ранее сообщалось, что Россия не демонстрирует готовности завершить войну и будет оставаться угрозой для Европы и после заключения мира, ведь Путин планирует удерживать власть еще долго.

Накануне стало известно, что Украина может отказаться от дальнейшей эскалации войны и согласиться на мир из-за изменения политики США в отношении России. В окружении президента Владимира Зеленского опасаются, что договоренности Дональда Трампа с Кремлем укрепят позиции Москвы и ограничат возможности Киева продолжать экономическое давление на агрессора.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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