Партнеры снова не предупредили Украину о запуске баллистики по Киеву — СМИ

Украина не получила важную информацию вовремя, из-за чего пострадали жители Киева.

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Украина не получила необходимые разведданные уже не в первый раз / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, ГСЧС Киева

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Партнеры в очередной раз не предупредили Украину о запуске баллистической ракеты РФ

Из-за отсутствия предупреждения киевляне не успели перейти в безопасные места

С вечера 18 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Однако, по данным журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу, Украина вновь не получила раннего предупреждения от партнеров о запуске баллистических ракет.

Это журналисту подтвердили украинские источники. Из-за отсутствия предупреждения жители столицы не получили драгоценных нескольких минут, чтобы успеть перейти в укрытия.

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"Киев подвергся удару баллистической ракетой - без какого-либо предупреждения. Это подтверждают мне украинские источники", - написал Рауфоглу.

В результате вражеской атаки на столицу один человек погиб, ещё трое получили ранения.

Сможет ли Украина воевать без разведданных США

Главред писал, что, по словам секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народного депутата от фракции "Голос" Романа Костенко, дальнейшие решения США могут отразиться на возможностях Украины, если будут касаться разведывательной информации, спутниковой связи Starlink или поставок критически важных вооружений.

Starlink / Инфографика: Главред

По его оценке, полное прекращение американской разведывательной поддержки нельзя исключать, хотя такой сценарий он считает маловероятным. Но даже в таком случае у Украины есть альтернатива - в частности, европейские партнеры.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские баллистические удары по Киеву в ночь на 19 октября унесли жизнь 21-летней девушки, ещё трое человек получили ранения. Под удар попали медицинский центр, учебные заведения, жилой многоэтажный дом и наземная станция метро на левом берегу.

Ранее также стало известно, что российские войска 19 октября нанесли удар по Днепру. Повреждены частные жилые дома, а 84-летняя женщина получила ранения.

Накануне сообщалось, что мощные взрывы прогремели в Киеве поздно вечером в воскресенье, 18 октября, после предупреждения об угрозе атаки со стороны страны-агрессора России.

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Об источнике: Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Её общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отделения "Радио Свобода" началась в апреле 1954 года.

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