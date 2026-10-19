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Партнеры снова не предупредили Украину о запуске баллистики по Киеву - СМИ

Анна Косик
19 октября 2026, 08:07
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Украина не получила важную информацию вовремя, из-за чего пострадали жители Киева.
Партнеры снова не предупредили Украину о запуске баллистики по Киеву — СМИ
Украина не получила необходимые разведданные уже не в первый раз / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, ГСЧС Киева

Главное:

  • Партнеры в очередной раз не предупредили Украину о запуске баллистической ракеты РФ
  • Из-за отсутствия предупреждения киевляне не успели перейти в безопасные места

С вечера 18 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Однако, по данным журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу, Украина вновь не получила раннего предупреждения от партнеров о запуске баллистических ракет.

Это журналисту подтвердили украинские источники. Из-за отсутствия предупреждения жители столицы не получили драгоценных нескольких минут, чтобы успеть перейти в укрытия.

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"Киев подвергся удару баллистической ракетой - без какого-либо предупреждения. Это подтверждают мне украинские источники", - написал Рауфоглу.

В результате вражеской атаки на столицу один человек погиб, ещё трое получили ранения.

  • Последствия удара по Киеву 18 октября
    Последствия удара по Киеву 18 октября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Киеву 18 октября
    Последствия удара по Киеву 18 октября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Киеву 18 октября
    Последствия удара по Киеву 18 октября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Киеву 18 октября
    Последствия удара по Киеву 18 октября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара по Киеву 18 октября
    Последствия удара по Киеву 18 октября фото: t.me/dsns_telegram

Сможет ли Украина воевать без разведданных США

Главред писал, что, по словам секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народного депутата от фракции "Голос" Романа Костенко, дальнейшие решения США могут отразиться на возможностях Украины, если будут касаться разведывательной информации, спутниковой связи Starlink или поставок критически важных вооружений.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

По его оценке, полное прекращение американской разведывательной поддержки нельзя исключать, хотя такой сценарий он считает маловероятным. Но даже в таком случае у Украины есть альтернатива - в частности, европейские партнеры.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские баллистические удары по Киеву в ночь на 19 октября унесли жизнь 21-летней девушки, ещё трое человек получили ранения. Под удар попали медицинский центр, учебные заведения, жилой многоэтажный дом и наземная станция метро на левом берегу.

Ранее также стало известно, что российские войска 19 октября нанесли удар по Днепру. Повреждены частные жилые дома, а 84-летняя женщина получила ранения.

Накануне сообщалось, что мощные взрывы прогремели в Киеве поздно вечером в воскресенье, 18 октября, после предупреждения об угрозе атаки со стороны страны-агрессора России.

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Об источнике: Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Её общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отделения "Радио Свобода" началась в апреле 1954 года.

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