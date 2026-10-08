Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин отдал приказ "генералу Армагеддону" об ударах по Киеву - СМИ

Анна Косик
8 октября 2026, 14:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Путин меняет стратегию ведения войны, поэтому в ближайшее время обстрелы столицы могут усилиться.
Путин отдал приказ
В РФ стремятся разрушить важную инфраструктуру столицы Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, t.me/news_kremlin

Главное:

  • Путин возвращает Суровикина
  • Диктатор изменил тактику войны против Украины
  • Цель РФ - разрушение мостов в столице

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина ответственным за кампанию ударов по Киеву. Это тот самый командующий, чьи действия в сирийском Алеппо стоили жизни тысячам мирных жителей.

Решение, по данным The Telegraph, глава Кремля принял на фоне провала наступления страны-агрессора России на Донбассе. Таким образом Москва переносит основные усилия с поля боя на разрушение украинских городов.

видео дня

"Диктатору нужна резкая перемена в военном равновесии, прежде чем его заставят принять решение, которое может угрожать его власти. Его ответ становится всё более очевидным: если Россия не сможет победить украинскую армию, она попытается сломить украинский народ и нацию этой зимой. Это не новая тактика. Путин поддерживал жестокую кампанию Башара Асада в Сирии, где я собственными глазами видел, что произошло, когда больницы, школы и гражданские районы стали мишенями для российской огневой мощи", - подчеркнул автор статьи.

Каков главный приоритет ударов РФ

Отдельный приоритет для Кремля - транспортные артерии. Издание отмечает, что семь переправ через Днепр являются очевидными целями, а последствия их уничтожения можно сравнить с полным разрушением лондонских мостов.

Зачем РФ атакует мосты в столице - мнение аналитиков

Главред писал , что, по данным аналитиков ISW, удары по переправам в Киеве являются частью более широкой кампании дальнобойных атак, направленной не на военные цели, а на экономику страны и повседневную жизнь в крупных городах.

Логика Москвы сводится к попытке сделать существование миллионного города настолько сложным, чтобы подтолкнуть Украину к капитуляции. И пока РФ не планирует менять свою тактику.

Удары РФ по мостам в Киеве - последние новости

Напомним, Главред писал, что движение по двум мостам через Днепр в Киеве будет приостанавливаться на 15 минут во время воздушной тревоги из-за атак РФ на переправы столицы. Ограничения касаются Южного и Подольско-Воскресенского мостов.

Ранее сообщалось, что Россия утром 4 октября атаковала Киев. В столице прогремел взрыв в районе Северного моста. Попадание зафиксировано в дорожное полотно.

Накануне стало известно, что российские войска расширили перечень украинской инфраструктуры, которую атакуют, и теперь сосредоточились на мостах в Киеве. За последние дни оккупанты нанесли по столичным переправам более 6 ударов.

Больше новостей:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине мост Владимир Путин новости Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это не останется без ответа": Зеленский отреагировал на удар по Краматорску

"Это не останется без ответа": Зеленский отреагировал на удар по Краматорску

16:44Война
Доллар и евро просели, злотый пошел вверх: новый курс валют на 9 октября

Доллар и евро просели, злотый пошел вверх: новый курс валют на 9 октября

16:02Экономика
"Зашийте России рот": Зеленский ответил Рубио на слова о тупике в войне

"Зашийте России рот": Зеленский ответил Рубио на слова о тупике в войне

14:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали

Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота в клубке пряжи за 44 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота в клубке пряжи за 44 с

Обогатятся к концу 2026 года — астрологи выделили четыре знака зодиака

Обогатятся к концу 2026 года — астрологи выделили четыре знака зодиака

"Прилет" по Рязанщине: дата-центр "Яндекса" горит, Yandex Cloud лежит - мониторы

"Прилет" по Рязанщине: дата-центр "Яндекса" горит, Yandex Cloud лежит - мониторы

Фикус начал сбрасывать листья: как вернуть растению пышную крону

Фикус начал сбрасывать листья: как вернуть растению пышную крону

Последние новости

16:48

В Кремле сделали циничное заявление о "замораживании" войны - что сказали

16:44

"Это не останется без ответа": Зеленский отреагировал на удар по Краматорску

16:35

Может спасти багаж: зачем опытные туристы кладут лист бумаги в чемодан

16:14

Сидни Суини оказалась дальней родственницей Мэрилин Монро: что их связывает

16:10

Николай Калашник: на границе Украины с Румынией начал работу новый пункт пропуска

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
16:02

Доллар и евро просели, злотый пошел вверх: новый курс валют на 9 октября

15:52

Как отличить настоящий сыр от подделки ещё в магазине — советы эксперта

15:30

Счета, криптокошельки, корпоративные права на сумму 1,3 млрд грн: СМИ рассказали, какие активы Николая Лагуна арестовал суд, — СМИ

15:29

Пыль не будет оседать неделями: чем протереть плинтус после уборки

Реклама
15:20

Рождественник зацветет обильнее: какое кухонное "удобрение" добавить в горшок осенью

14:47

"Зашийте России рот": Зеленский ответил Рубио на слова о тупике в войне

14:37

Путин отдал приказ "генералу Армагеддону" об ударах по Киеву — СМИ

14:27

Китайский гороскоп на завтра, 9 октября: Кроликам - протест, Петухам - порядок

14:24

Гривню ждет новое давление: подскочит ли курс доллара и евро до 18 октября

14:20

Еще очень горяча: Тони Брэкстон в свои 60 удивила новым фото

14:06

Optima Hotels & Resorts досье

13:30

Осенняя посадка клубники: что сделать с грядкой для богатого урожаяВидео

13:27

Без дров и постоянной загрузки котла: как по-новому отапливать частный дом

13:20

Моль незаметно "поедает" ковры: где искать и как избавиться от вредителя

13:16

Популярный украинский актер пошел служить в ВСУ

Реклама
12:46

"Что с ее лицом?": неузнаваемая Меган Фокс удивила поклонников

12:40

Как сократить расходы на отопление зимой: 5 способов сохранить тепло

12:37

Россия атаковала Киев, дрон попал в магазин: есть погибшие и пострадавшиеФото

12:30

Октябрьское похолодание накрывает Украину: в каких областях будут лить дожди

12:12

В Прилуках завершили поисковую операцию: среди погибших пятеро детейФото

12:09

Трескается кора на молодом дереве: в чем причина и как спасти растениеВидео

11:56

Главный обувной тренд осени: Джоли и Миддлтон показали, что носить вместо каблуков

11:54

Мыши и крысы будут обходить дом стороной: поможет популярная кухонная специя

11:50

РФ разработала план уничтожения энергетики Украины — "Схемы" раскрыли подробности

11:44

Куда деваются скамейки у подъездов: основные причины и новые нормы

11:36

Плюс 32 млрд грн на зарплаты учителям: Терехов требует увеличить субвенцию на образование в Госбюджете на 2027 год

11:27

Шансов завершить войну путем переговоров нет: Рубио сделал тревожное заявление

11:21

Цветы для весеннего сада: какие луковицы нужно посадить в октябре

11:17

От пленных до оружия: почему конфликт между Киевом и Сеулом важнее, чем кажется

11:01

Безопасная альтернатива бытовой химии: для чего смешивают уксус и крахмал

10:55

Как безопасно помыть кабель для зарядки телефона от пятен

10:31

Не только из-за дверцы: почему в морозилке образуется толстая "шуба" из льда

10:19

У войны только два финала: Портников о бессмысленных спорах об условиях мирамнение

10:19

Экономия на отоплении до 20 %: что нужно сделать со шторами зимой

10:18

"Не будут длительными": оптимистичный прогноз отключений света зимой

Реклама
10:09

В Украине начались экстренные отключения: какие области остались без света

09:49

Россия нашла способ обходить ПВО: в ISW раскрыли новую роль "Гераней"

09:49

Летняя резина становится опасной: когда на самом деле пора менять шины

09:29

Идеальное тесто на вареники и пельмени – лучший рецепт от хозяйки

09:25

Чеснок не замерзнет зимой: чем нужно срочно укрыть грядки

09:05

Тарелки подождут: почему не стоит мыть посуду, пока в доме гости

09:03

Не сода и уксус: что поможет вернуть пожелтевшим оконным рамам белоснежный вид

08:41

Затяжная магнитная буря охватывает Землю: когда колебания достигнут 5 баллов

08:14

ВСУ пошли в контратаки и сорвали планы РФ по захвату важного участка фронта

07:53

Удар РФ по жилому дому в Прилуках: число погибших выросло до 22Фото

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять