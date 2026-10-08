Путин отдал приказ "генералу Армагеддону" об ударах по Киеву — СМИ

Главное:
- Путин возвращает Суровикина
- Диктатор изменил тактику войны против Украины
- Цель РФ - разрушение мостов в столице
Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина ответственным за кампанию ударов по Киеву. Это тот самый командующий, чьи действия в сирийском Алеппо стоили жизни тысячам мирных жителей.
Решение, по данным The Telegraph, глава Кремля принял на фоне провала наступления страны-агрессора России на Донбассе. Таким образом Москва переносит основные усилия с поля боя на разрушение украинских городов.
"Диктатору нужна резкая перемена в военном равновесии, прежде чем его заставят принять решение, которое может угрожать его власти. Его ответ становится всё более очевидным: если Россия не сможет победить украинскую армию, она попытается сломить украинский народ и нацию этой зимой. Это не новая тактика. Путин поддерживал жестокую кампанию Башара Асада в Сирии, где я собственными глазами видел, что произошло, когда больницы, школы и гражданские районы стали мишенями для российской огневой мощи", - подчеркнул автор статьи.
Каков главный приоритет ударов РФ
Отдельный приоритет для Кремля - транспортные артерии. Издание отмечает, что семь переправ через Днепр являются очевидными целями, а последствия их уничтожения можно сравнить с полным разрушением лондонских мостов.
Зачем РФ атакует мосты в столице - мнение аналитиков
Главред писал , что, по данным аналитиков ISW, удары по переправам в Киеве являются частью более широкой кампании дальнобойных атак, направленной не на военные цели, а на экономику страны и повседневную жизнь в крупных городах.
Логика Москвы сводится к попытке сделать существование миллионного города настолько сложным, чтобы подтолкнуть Украину к капитуляции. И пока РФ не планирует менять свою тактику.
Удары РФ по мостам в Киеве - последние новости
Напомним, Главред писал, что движение по двум мостам через Днепр в Киеве будет приостанавливаться на 15 минут во время воздушной тревоги из-за атак РФ на переправы столицы. Ограничения касаются Южного и Подольско-Воскресенского мостов.
Ранее сообщалось, что Россия утром 4 октября атаковала Киев. В столице прогремел взрыв в районе Северного моста. Попадание зафиксировано в дорожное полотно.
Накануне стало известно, что российские войска расширили перечень украинской инфраструктуры, которую атакуют, и теперь сосредоточились на мостах в Киеве. За последние дни оккупанты нанесли по столичным переправам более 6 ударов.
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Об источнике: The Telegraph
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
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