Путин сделал себе кровавый 'подарок': Зеленский жестко отреагировал на массированный удар

Россия, по словам президента, намерена и впредь идти по пути эскалации, убийств и обстрелов.

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Массированный удар РФ 7 октября / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот

Главное из заявлений Зеленского:

Массированная атака РФ унесла жизни 25 человек, ещё около 100 ранены

Россия и в дальнейшем будет идти по пути эскалации, убийств и обстрелов

Зеленский призвал партнеров усилить санкционное давление на Москву

В результате массированной атаки РФ по Украине 7 октября погибли 25 человек, ещё около 100 получили ранения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По словам президента, в течение дня продолжались работы по разбору завалов после российского ракетного удара по Прилукам. Российская ракета Х-101 попала непосредственно в жилой дом.

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"К сожалению, 19 человек погибли, среди них пятеро маленьких детей. Мои соболезнования родным и близким. Всего число погибших после этого массированного удара по Украине - 25 человек. Сто человек ранены", - отметил глава государства.

Президент отметил, что российская атака была комбинированной – РФ применила баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники Shahed.

"Такой "подарок" Путин сделал себе на день рождения. Убийство детей, убийство людей. Днем последовали новые удары "шахедами" и авиационными бомбами", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия продолжает идти по пути эскалации, ежедневных ударов и убийств мирных жителей.

Зеленский также призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Москву и отметил, что возможное ослабление ограничений или сигналы об их снятии лишь способствуют продолжению российской агрессии.

"Путин до сих пор может продавать нефть, рассчитывать ситуацию в долларах, в евро так, как ему по-прежнему выгодно. Ему выгодно воевать. Война - это его натура, его идеология. И это проблема не только Украины, не только наша, не только наших людей и наших детей. Это проблема всех в Европе и в западном мире", - подчеркнул президент.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Массированная атака РФ 7 октября - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус написал в Telegram о ракетном ударе по городу Прилуки. Чаус отметил, что произошло прямое попадание в пятиэтажное здание и начаты поисково-спасательные работы по факту атаки.

Глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич сообщил о массированной ракетно-дроновой атаке на Полтавскую область и указал на попадания в жилые районы Кременчуга. По последним данным, в результате удара, по предварительным данным, погибли два человека и 19 получили ранения, спасательная операция продолжается.

Соучредительница центра "Садыба Нюшаник" Ирина Снопко сообщила о полном уничтожении приюта для птиц в Вышгородском районе. Она описала масштаб потерь и сообщила о потере помещений и оборудования. В результате удара дотла сгорели стационар, курятник и перепельчник, а накануне в центр приняли трех новых птиц.

Чего ожидать от ударов РФ по Украине зимой - комментарий эксперта

Россия зимой может сохранить способность наносить масштабные удары по Украине, а их целью может стать не только энергетическая инфраструктура, но и психологическое давление на население. Авиационный эксперт Константин Криволап не видит оснований для оптимистичного сценария на ближайший отопительный сезон.

По его словам, многое будет зависеть от того, сможет ли Россия сохранить нынешние возможности для ведения воздушной кампании. В то же время ситуация для Украины может быть лучше, чем в начале полномасштабной войны, поскольку за это время был накоплен значительный опыт подготовки к атакам.

"Если не будет никакого давления на Китай, то все те российские возможности, о которых я говорил, сохранятся. И все это будет лететь на нас. Есть очень много факторов, которые будут определять, чем и где мы сможем ответить", - сказал Криволап.

Отдельным фактором остается перспектива прекращения боевых действий. По оценке эксперта, пока нет признаков, которые позволяли бы рассчитывать на скорое перемирие, в частности в отношении атак на энергетический сектор.

"Поэтому мое отношение к этой зиме довольно пессимистичное. Основная цель того, что сейчас делает Путин, - это колоссальное психологическое давление на население", - отметил Криволап.

По мнению аналитика, Кремль может рассчитывать на то, что последствия обстрелов скажутся не только на работе критической инфраструктуры. Длительные перебои и сложные бытовые условия могут повлиять на общественные настроения.

"Если люди психологически мобилизованы, готовы воевать и терпеть - это одна ситуация. Когда люди раздражены и начинают говорить: "Сколько же это можно?" - это совсем другая ситуация", - пояснил эксперт.

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О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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