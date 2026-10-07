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"Осознанный выбор": Зеленский обратился к миру после трагедии в Прилуках

Юрий Берендий
7 октября 2026, 18:11обновлено 7 октября, 19:16
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Зеленский сообщил о 18 погибших в Прилуках, среди них четверо детей. Президент призвал мировое сообщество усилить давление на РФ и увеличить поддержку Украины.
Удар по Прилукам - Зеленский отреагировал на атаку РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Зеленский призвал мир усилить давление на Россию
  • В Прилуках погибли 18 человек, среди них четверо детей
  • Президент назвал удар сознательным выбором Москвы

Российский ракетный удар по жилому дому в Прилуках унес жизни 18 человек, среди них четверо детей. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются, десятки людей получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в Telegram.

По словам главы государства, среди погибших - трое годовалых детей и восьмилетний мальчик. Еще семеро детей получили ранения, а 15 человек удалось спасти из-под завалов.

видео дня

"На данный момент известно о 18 погибших, и четверо из них - дети: Александр, Кирилл и Сергей, которым был всего по одному году, и восьмилетний Максим. Мои соболезнования всем родным и близким. Десятки людей ранены, среди них семеро детей. Все оперативные службы задействованы, работают на месте", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что после атаки часть людей остается недоступной для связи, поэтому спасатели продолжают работать на месте попадания.

"Пятнадцать человек удалось спасти, среди них один ребенок. Есть люди, которые пока не выходят на связь", - отметил он.

Отдельно глава государства обратил внимание международных партнеров на характер российских атак по гражданским объектам. Он призвал усилить международное давление на Москву и увеличить оборонную поддержку Украины.

"Россияне хорошо знают, что наносят удары по обычным городам, по обычной жизни. И продолжение применения ракет против Украины, против наших людей, наших детей - это абсолютно сознательный выбор террора", - заявил президент.

Зеленский также призвал мировых лидеров публично реагировать на российские удары и не ограничиваться заявлениями о необходимости мира.

"Именно это выбирает Москва вопреки всем нашим усилиям с партнерами ради приближения мира. И это явная причина, почему давления на Россию нужно больше и почему оборонных пакетов для Украины нужно больше. Важно, чтобы лидеры это понимали. Важно, чтобы мир сегодня не промолчал", - подчеркнул Зеленский.

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Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ зимой - Криволап назвал главную цель атак Путина в Украине

Россия зимой может сохранить возможность наносить масштабные удары по Украине, а главной задачей Кремля может быть не только поражение энергетики, но и влияние на настроения населения. Авиационный эксперт Константин Криволап не видит оснований рассчитывать на легкий отопительный сезон. Об этом он сообщил в интервью "Главреду".

Дальнейшее развитие воздушной кампании в значительной степени будет зависеть от того, сможет ли Москва сохранить производственные и военные ресурсы для проведения атак. В то же время Украина за годы полномасштабной войны приобрела гораздо больше опыта в подготовке к таким сценариям.

"Если не будет никакого давления на Китай, то все те российские возможности, о которых я говорил, сохранятся. И всё это будет обрушиваться на нас. Есть очень много факторов, которые будут определять, чем и где мы сможем ответить", - сказал Криволап.

Отдельный вопрос - возможное прекращение боевых действий. По оценке эксперта, пока нет достаточных оснований ожидать скорого перемирия, которое могло бы снизить риск новых атак на энергетический сектор.

"Поэтому моё отношение к этой зиме довольно пессимистичное. Основная цель того, что сейчас делает Путин, - это колоссальное психологическое давление на население", - отметил Криволап.

Последствия таких атак могут выходить далеко за пределы непосредственных повреждений инфраструктуры. Длительные проблемы с электроснабжением, отоплением и другими базовыми условиями способны сказываться на общественных настроениях.

Эксперт считает, что именно реакция людей на длительные трудности может стать одним из важных факторов расчета российской стороны.

"Если люди психологически мобилизованы, готовы воевать и терпеть - это одна ситуация. Когда люди раздражены и начинают говорить: „Сколько же это можно?" - это совсем другая ситуация", - пояснил Криволап.

Массированный удар по Украине 7 октября - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус написал в Telegram о ракетном ударе по городу Прилуки. Чаус отметил, что произошло прямое попадание в пятиэтажное здание и начаты поисково-спасательные работы по факту атаки. По данным ГСЧС, число погибших возросло до 18 человек, пострадали около 55 человек, спасены 15 человек.

Глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич сообщил о массированной ракетно-дроновой атаке на Полтавскую область и указал на попадания в жилые районы Кременчуга. По обновлённым данным, в результате удара, по предварительным данным, погибли два человека и семь получили ранения, спасательная операция продолжается.

Соучредительница центра "Садыба Нюшаник" Ирина Снопко сообщила о полном уничтожении приюта для птиц в Вышгородском районе. Она описала масштаб потерь и сообщила о потере помещений и оборудования. В результате удара дотла сгорели стационар, курятник и перепелятник, а накануне в центр приняли трех новых птиц.

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О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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Владимир Зеленский Прилуки ракетный удар атака дронов
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