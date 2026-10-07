Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток: какие цели определила РФ

Новый удар РФ может произойти в течение 4-7 суток под угрозой Киев и область, а среди возможных целей называют ключевые энергетические объекты.

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Новый удар по Украине - наблюдатели назвали возможные цели РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

РФ может повторно атаковать Киев

Под угрозой находится энергетическая инфраструктура

Новый удар по Украине может произойти уже в течение 4–7 суток. Существует риск повторной баллистической атаки на Киев и область, а также возможных ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщают мониторинговые каналы, отслеживающие движение российских ракет и дронов.

По их данным, вероятная новая атака может стать частью серии из восьми массированных ударов, о которой якобы предупреждала американская разведка.

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"Разведка США предупреждает о новом баллистическом ударе по Киеву и области через 4–7 суток", - говорится в сообщении мониторинговых каналов.

Еще до массированной атаки в ночь на 7 октября мониторинговые каналы предупреждали о возможных ударах России по энергетической инфраструктуре.

Среди вероятных целей называли:

Харьковскую область - Змиев и Харьков;

Тернопольскую область - Тернополь;

Львовскую область - Добротвир, Дрогобыч и Ходоров;

Ровенскую и Хмельницкую области - энергетические объекты;

Киев - Голосеевский район, Дарницкую ПС и ТЭЦ-6;

Киевскую область - Трипольскую ТЭС и подстанцию 750/330/35 кВ "Киевская", через которую электроэнергия с Ровенской АЭС поступает в столицу.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Чего ожидать от ударов РФ по Украине зимой - комментарий эксперта

Россия зимой может сохранить способность наносить масштабные удары по Украине, а их целью может стать не только энергетическая инфраструктура, но и психологическое давление на население. Авиационный эксперт Константин Криволап не видит оснований для оптимистичного сценария на ближайший отопительный сезон.

По его словам, многое будет зависеть от того, сможет ли Россия сохранить нынешние возможности для ведения воздушной кампании. В то же время ситуация для Украины может быть лучше, чем в начале полномасштабной войны, поскольку за это время был накоплен значительный опыт подготовки к атакам.

"Если не будет никакого давления на Китай, то все те российские возможности, о которых я говорил, сохранятся. И все это будет лететь на нас. Есть очень много факторов, которые будут определять, чем и где мы сможем ответить", - сказал Криволап.

Отдельным фактором остается перспектива прекращения боевых действий. По оценке эксперта, пока нет признаков, которые позволяли бы рассчитывать на скорое перемирие, в частности в отношении атак на энергетический сектор.

"Поэтому мое отношение к этой зиме довольно пессимистичное. Основная цель того, что сейчас делает Путин, - это колоссальное психологическое давление на население", - отметил Криволап.

По мнению аналитика, Кремль может рассчитывать на то, что последствия обстрелов скажутся не только на работе критической инфраструктуры. Длительные перебои и сложные бытовые условия могут повлиять на общественные настроения.

"Если люди психологически мобилизованы, готовы воевать и терпеть - это одна ситуация. Когда люди раздражены и начинают говорить: „Сколько же это можно?" - это совсем другая ситуация", - пояснил эксперт.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич заявил в Telegram о ракетно-дроновой атаке на Кременчуг, в результате которой были повреждены многоэтажные дома и местное предприятие. По предварительным данным, 14 человек погибли, ещё 50 получили ранения, а спасательная операция продолжается.

Киевская городская военная администрация подробно описала последствия баллистического удара по столице, который начался в 03:12 и длился более трех часов, при этом были зафиксированы повреждения в нескольких районах. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в результате атаки в Дарницком районе погибли два человека, а на местах поражений работают все оперативные службы.

Ранее Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что во время ночной атаки враг задействовал стратегическую авиацию, подняв в воздух шесть самолетов Ту-95 и несколько Ту-160. По данным командования и мониторинговых каналов, воздушная атака развертывалась тремя волнами с 03:12 до рассвета и включала запуски баллистических и крылатых ракет из Брянской области и российских аэродромов.

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О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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