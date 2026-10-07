Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток: какие цели определила РФ

Юрий Берендий
7 октября 2026, 15:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
Новый удар РФ может произойти в течение 4-7 суток под угрозой Киев и область, а среди возможных целей называют ключевые энергетические объекты.
Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток: какие цели определила РФ
Новый удар по Украине - наблюдатели назвали возможные цели РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • РФ может повторно атаковать Киев
  • Под угрозой находится энергетическая инфраструктура

Новый удар по Украине может произойти уже в течение 4–7 суток. Существует риск повторной баллистической атаки на Киев и область, а также возможных ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщают мониторинговые каналы, отслеживающие движение российских ракет и дронов.

По их данным, вероятная новая атака может стать частью серии из восьми массированных ударов, о которой якобы предупреждала американская разведка.

видео дня

"Разведка США предупреждает о новом баллистическом ударе по Киеву и области через 4–7 суток", - говорится в сообщении мониторинговых каналов.

Еще до массированной атаки в ночь на 7 октября мониторинговые каналы предупреждали о возможных ударах России по энергетической инфраструктуре.

Среди вероятных целей называли:

  • Харьковскую область - Змиев и Харьков;
  • Тернопольскую область - Тернополь;
  • Львовскую область - Добротвир, Дрогобыч и Ходоров;
  • Ровенскую и Хмельницкую области - энергетические объекты;
  • Киев - Голосеевский район, Дарницкую ПС и ТЭЦ-6;
  • Киевскую область - Трипольскую ТЭС и подстанцию 750/330/35 кВ "Киевская", через которую электроэнергия с Ровенской АЭС поступает в столицу.
откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Чего ожидать от ударов РФ по Украине зимой - комментарий эксперта

Россия зимой может сохранить способность наносить масштабные удары по Украине, а их целью может стать не только энергетическая инфраструктура, но и психологическое давление на население. Авиационный эксперт Константин Криволап не видит оснований для оптимистичного сценария на ближайший отопительный сезон.

По его словам, многое будет зависеть от того, сможет ли Россия сохранить нынешние возможности для ведения воздушной кампании. В то же время ситуация для Украины может быть лучше, чем в начале полномасштабной войны, поскольку за это время был накоплен значительный опыт подготовки к атакам.

"Если не будет никакого давления на Китай, то все те российские возможности, о которых я говорил, сохранятся. И все это будет лететь на нас. Есть очень много факторов, которые будут определять, чем и где мы сможем ответить", - сказал Криволап.

Отдельным фактором остается перспектива прекращения боевых действий. По оценке эксперта, пока нет признаков, которые позволяли бы рассчитывать на скорое перемирие, в частности в отношении атак на энергетический сектор.

"Поэтому мое отношение к этой зиме довольно пессимистичное. Основная цель того, что сейчас делает Путин, - это колоссальное психологическое давление на население", - отметил Криволап.

По мнению аналитика, Кремль может рассчитывать на то, что последствия обстрелов скажутся не только на работе критической инфраструктуры. Длительные перебои и сложные бытовые условия могут повлиять на общественные настроения.

"Если люди психологически мобилизованы, готовы воевать и терпеть - это одна ситуация. Когда люди раздражены и начинают говорить: „Сколько же это можно?" - это совсем другая ситуация", - пояснил эксперт.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич заявил в Telegram о ракетно-дроновой атаке на Кременчуг, в результате которой были повреждены многоэтажные дома и местное предприятие. По предварительным данным, 14 человек погибли, ещё 50 получили ранения, а спасательная операция продолжается.

Киевская городская военная администрация подробно описала последствия баллистического удара по столице, который начался в 03:12 и длился более трех часов, при этом были зафиксированы повреждения в нескольких районах. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в результате атаки в Дарницком районе погибли два человека, а на местах поражений работают все оперативные службы.

Ранее Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что во время ночной атаки враг задействовал стратегическую авиацию, подняв в воздух шесть самолетов Ту-95 и несколько Ту-160. По данным командования и мониторинговых каналов, воздушная атака развертывалась тремя волнами с 03:12 до рассвета и включала запуски баллистических и крылатых ракет из Брянской области и российских аэродромов.

Читайте также:

О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ ударили по важному аэродрому РФ и центрам управления дронами - детали

ВСУ ударили по важному аэродрому РФ и центрам управления дронами - детали

16:29Война
Евро резко обвалился, доллар дешевеет: новый курс валют на 8 октября

Евро резко обвалился, доллар дешевеет: новый курс валют на 8 октября

16:07Экономика
Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток: какие цели определила РФ

Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток: какие цели определила РФ

15:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

Самая неудачная дата рождения — какое число сулит испытания

Самая неудачная дата рождения — какое число сулит испытания

"Не был 5 лет": Эктор Хименес-Браво вернулся в Канаду и показал свой дом

"Не был 5 лет": Эктор Хименес-Браво вернулся в Канаду и показал свой дом

Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны

Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны

Почему в СССР запретили макароны по-флотски: о чём умалчивали советские повара

Почему в СССР запретили макароны по-флотски: о чём умалчивали советские повара

Последние новости

16:29

ВСУ ударили по важному аэродрому РФ и центрам управления дронами - детали

16:26

Кому молиться 8 октября, чтобы избавиться от зависимостей: какой церковный праздник

16:18

Дополнительные 2600 грн ежемесячно для учителей — кто получит выплату

16:09

Модные образы с классическим пальто: 5 осенних луков от стилистаВидео

16:07

Евро резко обвалился, доллар дешевеет: новый курс валют на 8 октября

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
15:56

Врождённое лидерство и железный характер: названы два месяца рождения

15:47

Как отмыть пластиковые контейнеры от жира за минуту: классный лайфхак

15:27

Сжигание листьев осенью — за нарушение грозит тюрьма или крупный штраф

15:15

Шакира выдвинула новое требование Пике: дело касается их детей

Реклама
15:13

Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток: какие цели определила РФ

15:05

Зачем раскладывать каштаны на окнах осенью: хитрость от хозяев

15:03

РФ ударила по жилому дому в Прилуках: количество погибших возрослоФотоВидео

15:01

Одно средство - и конфорки как новые: что легко удаляет жир, нагар и ржавчинуВидео

15:01

Клиническая смерть: советская актриса "Мэри Поппинс" переживает трагедию

14:57

Сколько варить пельмени, чтобы они не слипались: повар назвал точное время

14:39

Осадчая озвучила свое решение по поводу выезда из Киева

14:27

Света может не быть по 6 часов в день: украинцев предупредили об отключениях

14:17

"Заставили закрыть рот": Оля Цибульская раскрыла, как похудела на 15 килограмм

14:07

Как легко отделить яичный желток от белка: самые эффективные способы

14:05

Гороскоп Таро на завтра 8 октября: Овнам - соревнования, Близнецам - изменения

Реклама
13:36

Перелом в двух местах: Валентина Хамайко показалась в больнице

13:24

"Сколько денег отдал": Каменских похвасталась люксовыми подарками Потапа

13:23

РФ атаковала Украину с разных направлений: Игнат раскрыл детали ночного удара

13:16

Как утеплить балкон без ремонта: эксперты назвали эффективные способы

13:13

Орхидея снова покроется цветами: чем нужно поливать растение в октябреВидео

12:33

В РФ наградили певца из Киева, который встал на сторону России

12:33

Спилберг лично возьмется за новых "Трансформеров": кто из звезд не вернется в проект

12:32

РФ открыла новое направление ударов по Украине: в ISW раскрыли замысел Кремля

12:29

Была музой Хичкока: ушла из жизни самая старая обладательница "Оскара"

12:23

Тепло окончательно отступает: когда в Украину ворвется похолодание с дождями

12:02

Владимир Литвин — харьковский предприниматель в сфере искусственного интеллекта, инвестор и меценат досье

11:49

РФ уничтожила центр спасения птиц под Киевом: погибли пернатые и котФото

11:47

Вмятина исчезнет без следа: как восстановить кузов авто без покраскиВидео

11:47

Варить не нужно: как приготовить вкусную гречку, советы от повара

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 8 октября: Быкам - обещания, Драконам - импульс

11:31

Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины: война не закончится в 2026 году

11:29

Деревья могут не пережить зиму: какую ошибку нельзя допускать осеньюВидео

11:11

Сколько времени дети должны уделять домашнему заданию - результаты исследования

11:06

Кровавый "подарок" Путину: Зеленский раскрыл масштаб атаки и ключевую цельФото

10:44

"С глубокой скорбью": умер известный украинский писатель

Реклама
10:39

"По-взрослому": Тарас Тополя сделал заявление о поцелуе с мужчиной

10:34

Черная плесень на швах плитки в душе исчезнет за одну ночь – что нужно сделать

10:33

Путин готовит почву для операции в Балтии: как НАТО может сорвать план Кремля

10:22

РФ создает иллюзию наступления на Харьков: военный назвал истинную цель врага

10:00

Пугачева получила новую серьезную травму — что произошло

09:48

"Евровидение-2027": Чехия неожиданно отказалась от участия в конкурсе

09:36

Нарциссы зацветут пышнее: что сделать с луковицами перед посадкой в октябреВидео

09:34

РФ била "Цирконами", "Калибрами" и баллистикой: сколько целей сбили силы ПВОФото

09:29

Как отмыть чашку от коричневого налета после кофе или чая за 5 минут

08:56

Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне и заговорил о "победе" России

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять