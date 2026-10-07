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РФ использует ИИ для ударов по Украине: что известно о новой тактике

Мария Николишин
7 октября 2026, 08:18
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Украинские военные фиксируют элементы машинного планирования в ударах по Одессе и реагируют собственными ИИ-решениями.
РФ использует ИИ для ударов по Украине: что известно о новой тактике
Россия использует ИИ против Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • РФ применяет ИИ для прокладки маршрутов ударов и распознавания целей
  • ВСУ внедряют ИИ в автоматизированные турели ПВО
  • Самое сложное направление для обороны - Черное море

Страна-агрессор Россия использует искусственный интеллект при планировании атак на украинские города. Речь идет о построении маршрутов ударов и распознавании целей. Об этом во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ по направлению противовоздушного прикрытия полковник Юрий Черевашенко, передает Укринформ.

По его словам, точно оценить масштабы применения Россией искусственного интеллекта пока сложно, однако украинские военные видят признаки его использования.

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В качестве примера он привел продолжительные атаки на Одессу, которые происходили волнами с очень короткими паузами.

"Точно оценить масштабы сложно, но мы видим элементы ИИ в их работе. В частности - в планировании ударов. Были атаки на Одессу, которые длились долго, волнами, с очень короткими паузами. На мой взгляд, без ИИ это было бы чрезвычайно сложно", - сказал Черевашенко.

Полковник также заявил, что уверен в использовании россиянами ИИ как минимум для планирования маршрутов атак. Кроме того, такие технологии применяются для распознавания целей.

Украина, со своей стороны, также внедряет искусственный интеллект в системы противодействия российским атакам.

"Мы также внедряем искусственный интеллект. Например, в автоматизированные турели", - отметил представитель Воздушных сил.

Черевашенко добавил, что одним из самых сложных направлений для украинской ПВО остается Черное море, ведь над морем контролировать воздушное пространство сложнее, в то время как у российских войск больше возможностей для выбора маршрутов запуска.

Кроме того, ситуацию дополнительно осложняют туман, шторм и другие неблагоприятные погодные условия.

Что защитит Украину от ракетных атак РФ

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина заинтересована в расширении возможностей Starlink и Starshield, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы.

По его словам, на данный момент доступ, которым располагает Украина, является недостаточным.

"Мы чрезвычайно заинтересованы в возможностях, которые предоставляют Starlink / Starshield. Эти возможности крайне необходимы нам, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы, с которых запускают ракеты, терроризирующие гражданское население Украины", - подчеркнул он.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 октября страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и реактивные беспилотники. В Днепре целью стало промышленное предприятие. Еще один удар пришелся на объект транспортной инфраструктуры в Запорожье.

В ночь на 7 октября российская оккупационная армия атаковала Киев баллистическими ракетами. Повреждения зафиксировали как минимум в двух районах. В результате вражеской атаки в Дарницком районе погибли два человека.

Утром 6 октября российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области. Под удар попала территория одной из городских больниц. Пострадали как минимум три человека.

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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