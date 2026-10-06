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"Все готово": комбат анонсировал новый уровень ударов и блекауты в РФ

Руслана Заклинская
6 октября 2026, 20:34
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По словам "Луки", массированная атака тысячи дронов вызовет хаос в РФ.
'Все готово': комбат анонсировал новый уровень ударов и блекауты в РФ
В ВСУ раскрыли сценарий нового этапа ударов по России / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, 44-я оабр

Ключевые тезисы комбата:

  • Украина наращивает дальнобойные возможности БПЛА
  • Часть России может остаться без электроэнергии
  • В ВСУ допускают комбинированные удары дронами и ракетами

Украина может нанести России серьёзные удары по инфраструктуре и вызвать отключения электроэнергии в части страны. Для этого уже создаются необходимые возможности, а развитие дальнобойных БПЛА может быть дополнено отечественными ракетами. Об этом в интервью Главреду рассказал командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

"Часть России окажется в блэкауте - все для этого готово", - убежден он.

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По его словам, часть российских территорий может остаться без электроэнергии. Прифронтовые города РФ уже сталкиваются с перебоями, а Украина продолжает наращивать возможности для ударов вглубь российской территории.

"Мы быстро развиваемся в сфере БПЛА и наращиваем удары вглубь: в новостях можно увидеть, как Силы обороны каждые 2–3 недели превосходят рекорды по дальности", - отметил Владимир.

Он считает, что при сохранении нынешних темпов к дронам могут добавиться новые украинские ракеты. Это позволит наносить комбинированные удары.

Военный отметил, что в последние месяцы Россия уже видит рост возможностей Украины. По его словам, даже если из нескольких сотен запущенных дронов до цели долетает значительная часть, более масштабная атака может создать для российской ПВО серьезные проблемы.

"Если из 300–400 дронов до цели долетает половина, то можно только представить, что будет во время комбинированной атаки с тысячей БПЛА. Вражеская ПВО окажется бессильной. Россиян ждут тотальный хаос и растерянность", - заявил Владимир.

Будут ли в Украине длительные отключения света - мнение эксперта

Россия продолжает энергетический террор против Украины, регулярно нанося удары по объектам энергосистемы. Киев уже выдержал несколько атак, однако часть объектов критической инфраструктуры остается недостаточно защищенной.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что из-за новых ударов в Украине могут начаться масштабные отключения электроэнергии. По его словам, наибольшая угроза в настоящее время существует для Киева, который российские оккупанты уже неоднократно атаковали.

Попенко отметил, что ситуация может резко ухудшиться уже в октябре.

"Следующие удары могут привести к тому, что Киев уже в октябре будет сидеть по графикам по 14–16 часов без света", - подчеркнул он.

В то же время эксперт подчеркнул, что многое будет зависеть от дальнейших атак РФ по энергетическим объектам. Новые повреждения могут усилить нагрузку на систему и привести к длительным ограничениям электроснабжения.

Удары Украины по РФ - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 30 сентября и в ночь на 1 октября Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов РФ. Вблизи Донецка уничтожено место хранения и запуска ударных БПЛА.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что подразделения нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. 2 и 3 октября под удар попали места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны продолжают отвечать на российские атаки ударами по объектам, связанным с военной машиной РФ. Он отметил, что украинские подразделения нанесли удары по позициям "Искандеров" в Брянской области. Также были нанесены удары по объектам в Самарской области, повреждено судно в Черноморске и нанесены попадания по мосту в Киеве.

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О персоне: комбат "Лука"

Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО.

Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.

Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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