ВСУ поразили позиции расчетов 'Искандеров' в Брянской области – Зеленский

Зеленский отметил, что украинские Силы обороны продолжают отвечать на российские атаки ударами по объектам, связанным с военной машиной РФ.

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ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области / коллаж: Главред, фото: скриншот, ОПУ

Кратко:

Украинские подразделения ударили по военным объектам в Самарской области

Поражены позиции российских расчетов "Искандеров" в Брянской области

Зеленский поблагодарил украинских защитников за системную работу

Украинские военные нанесли удары по объектам, связанным с российской военной инфраструктурой, в частности по позициям расчетов ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российские войска в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Украины. Во время утреннего обстрела один из российских дронов-камикадзе "Шахед" попал в Северный мост в Киеве. Кроме того, в Черноморске в результате атаки было повреждено судно.

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Удары также пришлись по жилым зданиям, железнодорожной инфраструктуре и объектам энергетики в нескольких регионах Украины.

Зеленский отметил, что украинские Силы обороны продолжают отвечать на российские атаки ударами по объектам, связанным с военной машиной РФ.

"Важно, что всегда наши воины находят, как справедливо ответить на эти обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла. В эти сутки наша дальнобойность эффективно сработала по объектам, работающим на военную машину агрессора", - написал президент.

По словам главы государства, украинские подразделения также нанесли удары по военным объектам в Самарской области России. Кроме того, были поражены позиции российских расчетов "Искандеров" в Брянской области.

Зеленский также сообщил о новых результативных действиях украинских военных в Черном море.

"Наши воины находят, как справедливо ответить на эти обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил украинских защитников за точность и системную работу по военным объектам противника.

Инфографика: Главред

Когда возможны новые удары по энергетике РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по ее энергетическому сектору.

По его словам, до конца 2026 года украинская сторона также может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ.

"Вообще-то о сюрпризах говорить не стоит, потому что сюрприза не получится. Но то, что мы разрабатываем баллистическое оружие, известно. Надеюсь, что к концу 2026 года мы начнем применять собственное баллистическое оружие на территории России. Думаю, что мы также сможем расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ", - сказал он.

Удары по объектам РФ - что известно

Как сообщал Главред, 2 октября и в ночь на 3 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в районе Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА.

Подразделения Сил обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. В частности, в районе Донецка украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

28 и 29 сентября в Мангуше Донецкой области украинские защитники поразили радиолокационную станцию 39Н6 "Каста". Такие комплексы предназначены для обнаружения воздушных целей, в частности летящих на предельно малых высотах, и передачи соответствующей информации средствам противовоздушной обороны.

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ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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