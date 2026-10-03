Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

Виталий Кирсанов
3 октября 2026, 18:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зеленский отметил, что украинские Силы обороны продолжают отвечать на российские атаки ударами по объектам, связанным с военной машиной РФ.
ВСУ поразили позиции расчетов 'Искандеров' в Брянской области – Зеленский
ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области / коллаж: Главред, фото: скриншот, ОПУ

Кратко:

  • Украинские подразделения ударили по военным объектам в Самарской области
  • Поражены позиции российских расчетов "Искандеров" в Брянской области
  • Зеленский поблагодарил украинских защитников за системную работу

Украинские военные нанесли удары по объектам, связанным с российской военной инфраструктурой, в частности по позициям расчетов ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российские войска в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Украины. Во время утреннего обстрела один из российских дронов-камикадзе "Шахед" попал в Северный мост в Киеве. Кроме того, в Черноморске в результате атаки было повреждено судно.

видео дня

Удары также пришлись по жилым зданиям, железнодорожной инфраструктуре и объектам энергетики в нескольких регионах Украины.

Зеленский отметил, что украинские Силы обороны продолжают отвечать на российские атаки ударами по объектам, связанным с военной машиной РФ.

"Важно, что всегда наши воины находят, как справедливо ответить на эти обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла. В эти сутки наша дальнобойность эффективно сработала по объектам, работающим на военную машину агрессора", - написал президент.

По словам главы государства, украинские подразделения также нанесли удары по военным объектам в Самарской области России. Кроме того, были поражены позиции российских расчетов "Искандеров" в Брянской области.

Зеленский также сообщил о новых результативных действиях украинских военных в Черном море.

"Наши воины находят, как справедливо ответить на эти обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил украинских защитников за точность и системную работу по военным объектам противника.

Искандер-М, ОТРК Искандер-М, 9М723
Инфографика: Главред

Когда возможны новые удары по энергетике РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по ее энергетическому сектору.

По его словам, до конца 2026 года украинская сторона также может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ.

"Вообще-то о сюрпризах говорить не стоит, потому что сюрприза не получится. Но то, что мы разрабатываем баллистическое оружие, известно. Надеюсь, что к концу 2026 года мы начнем применять собственное баллистическое оружие на территории России. Думаю, что мы также сможем расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ", - сказал он.

Удары по объектам РФ - что известно

Как сообщал Главред, 2 октября и в ночь на 3 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в районе Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА.

Подразделения Сил обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. В частности, в районе Донецка украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

28 и 29 сентября в Мангуше Донецкой области украинские защитники поразили радиолокационную станцию 39Н6 "Каста". Такие комплексы предназначены для обнаружения воздушных целей, в частности летящих на предельно малых высотах, и передачи соответствующей информации средствам противовоздушной обороны.

Читайте также:

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский новости Украины новости Украины и мира война России и Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

18:56Украина
В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки

В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки

18:17Украина
Россия взялась за мосты Киева: в NYT объяснили, чем это грозит столице

Россия взялась за мосты Киева: в NYT объяснили, чем это грозит столице

17:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

Денежное дерево в доме: где разместить растение для финансового успеха

Денежное дерево в доме: где разместить растение для финансового успеха

Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

Последние новости

19:46

Твёрдое или жидкое мыло: какое на самом деле более гигиенично и безопасно для рук

19:29

О стиральном порошке можно забыть: простой способ стирки удивит результатомВидео

19:26

Россия изменила фокус ударов по энергетике: какой опасный сценарий готовит враг

19:10

Путин пошел ва-банк: почему Кремль вдруг поверил в победу — Денисенкомнение

18:56

ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
18:24

В РФ взорвали оккупанта-садиста из списка "Миротворца", пытавшего пленных

18:17

В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки

18:03

Зачем умные хозяева насыпают морскую соль на коврик у двери

17:52

Без дорогой химии: какие бабушкины методы уборки снова набирают популярностьВидео

Реклама
17:39

Беременная Тышкевич перед родами уехала из Киева с мужем - где она сейчас

17:39

Россия взялась за мосты Киева: в NYT объяснили, чем это грозит столице

17:32

Экономия на отоплении или скрытые потери: стоит ли закрывать межкомнатные двериВидео

17:21

Отельная хитрость: что положить в холодильник, чтобы избавиться от неприятного запахаВидео

16:49

Какие 5 деревьев нельзя сажать возле дома: виды, опасные для фундамента

16:48

Мадяр призвал украинцев не верить в скорый конец войны: что задумал Путин

16:44

Как сэкономить на осеннем гардеробе: 5 правил умного шопингаВидео

16:27

"Это плохие новости": раскрыта новая тактика ударов РФ по мостам в Киеве

16:05

Как сохранить калину до весны без потери витаминов: лучшие способы заготовки

16:00

"Королевский подход": Уильям и Кейт приняли решение по поводу Гарри и Меган

15:58

Пограничники отбили у россиян более 10 кв. км в Харьковской области - деталиВидео

Реклама
15:53

Бабье лето уже на пороге: когда Украину накроет новая волна тепла

15:52

В РФ сделали важное заявление об ударах по Украине и обратились к иностранцам

15:20

США и РФ обсуждают масштабную нефтяную сделку в рамках переговоров по Украине – NYT

15:12

Одна привычка медленно "убивает" автомат: что не стоит делать водителямВидео

15:01

Мосты не восстановить быстро: как Киев сможет обеспечить сообщение между берегами Днепра

14:48

Не парализовать, а вытеснить: эксперт назвал цели атак РФ на мосты в Киеве

14:29

Не только Киев: эксперт сказал, какие города могут остаться без отопления зимой

14:29

Мосты Киева меняют режим работы: где перекроют движение во время тревоги

14:20

"Какой вес": Alyona Alyona резко ответила на самый популярный вопрос

14:15

Удары по мостам: чем власти могут заменить переправы через Днепр, названы сценарии

13:41

Таро-прогноз на октябрь 2026: каким знакам зодиака Таро сулят крупную прибыльВидео

13:37

Новая волна подорожания дизеля: когда цены могут достичь 120 гривен

13:35

Зачем кладут каштаны в стиральную машину: альтернатива стиральному порошку

13:10

"Не с первого взгляда": Шоптенко откровенно рассказала о третьем муже

12:56

Весной вредители не вернутся: как правильно подготовить теплицу к зимеВидео

12:50

Как вырезать тыкву на Хэллоуин без лишних хлопот: лучшие лайфхакиВидео

12:08

Внезапно умер Анатолий Кашпировский — что произошло

12:07

В РФ зафиксировали смерть от чумы: сотни людей на карантине, что известно

12:03

Дроны РФ могут наводиться прямо из Киева: "Флэш" предупредил о новой угрозе

11:46

Миф из интернета: почему не смысла обрывать отцветшие хризантемы осенью

Реклама
11:24

Китайский гороскоп на завтра, 4 октября: Тиграм - романтика, Змеям - границы

11:09

Силы обороны поразили важные объекты РФ: под ударом место запуска БпЛА

10:57

Гороскоп Таро на 5–11 октября: Овнам — союз, Козерогам — новый старт

10:49

Гороскоп на завтра, 4 октября: Тельцам — прибыль, Стрельцам — неожиданность

10:46

"Е-шлюпка" вместо метро: соцсети заполонили мемы после ударов РФ по мостамФото

10:36

Зачем хозяева кладут каштаны к картошке: хитрый народный трюк

10:35

Популярной певице внезапно сделали предложение — ее реакция удивила сетьВидео

10:22

Плодовые мушки исчезнут из кухни: что нужно положить рядом с фруктамиВидео

10:11

Как привлечь деньги в дом: старинные приметы, которые уберегут от бедности

09:55

"Очень харизматичен": избранница Сеитаблаева сделала признание об их романе

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять