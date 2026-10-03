Весной вредители не вернутся: как правильно подготовить теплицу к зиме

Вы узнаете:
- Зачем дезинфицировать теплицу осенью
- Почему важно проверить покрытие и каркас
Споры грибков и яйца вредителей могут перезимовать в щелях теплиц, а с наступлением весны начать уничтожать растения. Без осенней очистки и дезинфекции эта угроза возвращается с каждым следующим сезоном.
Главред решил разобраться, как подготовить теплицу к зиме.
Почему нужно дезинфицировать теплицу
Бактерии и грибы зимуют на корневых остатках и в щелях конструкций, а тепличные белокрылки и тля пережидают холода в укромных уголках закрытого пространства, чтобы весной вместе наброситься на молодые саженцы, пишет Deccoria.
Чем можно дезинфицировать теплицу
Самый простой способ обработать пустую теплицу самостоятельно - фумигация серой. Процедуру проводят сразу после последнего сбора урожая, еще до того, как садовод уберет ботву: дым успевает уничтожить споры и насекомых, обитающих на стеблях и листьях.
Количество шашек рассчитывают исходя из объема помещения в соответствии с этикеткой - ориентировочно около 15 г серы на кубический метр.
Перед поджиганием плотно закрывают двери, окна и вентиляционные отверстия, а сами свечи равномерно расставляют на негорючей подложке.
После обработки теплицу оставляют закрытой на сутки, затем широко открывают все отверстия и проветривают еще несколько дней - и только тогда приступают к уборке растительных остатков.
Металлические элементы каркаса следует протирать чистой водой, так как диоксид серы при контакте с влагой ускоряет коррозию.
Чем можно заменить серу
Сера подходит не всем: в политуннелях тепло от свечей угрожает тонкой легковоспламеняющейся пленке, а металлические конструкции страдают от коррозии. В таких случаях начинают с тщательной промывки внутренних поверхностей горячей водой с моющим средством.
Сначала убирают остатки растений, шпагат и комки почвы - любая органика снижает эффективность препаратов. Уже на чистых поверхностях обрабатывают средством на основе хлора или перекиси водорода, предназначенным для садоводческих помещений, после чего помещение тщательно проветривают.
Деревянные каркасы традиционно белят, а инструменты, ящики и горшки моют отдельно в растворе уксуса или спирта.
Как подготовить теплицу к зиме – видео:
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Об источнике: Deccoria
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