Зачем кладут каштаны в стиральную машину: альтернатива стиральному порошку

Каштаны можно использовать для приготовления средства для стирки. Как приготовить жидкость из плодов и почему их нельзя класть в барабан стиральной машины/

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Каштаны в стиральной машине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Как можно использовать каштаны для стирки

Как приготовить домашнее средство из каштанов

Почему плоды нельзя класть в барабан

Осенняя прогулка по городскому парку или лесу может принести гораздо больше пользы, чем просто красивые материалы для детских поделок. То, что осенью массово падает с деревьев, можно использовать дома необычным, но простым способом. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Top.pl, обычные каштаны могут стать экологичной и бесплатной альтернативой магазинным моющим средствам.

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Каштаны вместо порошка: как они работают

Идея использовать каштаны для стирки может показаться необычной, но этому есть простое объяснение. В этих плодах содержатся природные вещества - сапонины. При контакте с водой они образуют пену и действуют подобно моющим средствам. Именно благодаря этому каштаны можно использовать для очистки вещей.

Средство из каштанов подходит для обычной стирки и помогает справиться с лёгкими загрязнениями. Его также можно использовать для мытья рук. В то же время со сложными или старыми пятнами такое натуральное средство может не справиться. В таких случаях лучше дополнительно использовать пятновыводитель или обычный стиральный порошок.

Как приготовить домашнее средство для стирки

Приготовить натуральное средство из каштанов довольно просто. Для этого не нужны специальные ингредиенты или много времени.

Подготовьте каштаны: возьмите примерно 5–10 свежих каштанов и хорошо их вымойте. Затем измельчите ножом, пестиком или блендером. Чем мельче будут кусочки, тем легче сапонинам попасть в воду. Сварите каштаны: положите измельченные плоды в кастрюлю, залейте 500 мл воды и варите на слабом огне примерно 10 минут. Процедите жидкость: после того как отвар остынет, процедите его через сито или марлю. В результате должна получиться жидкость без кусочков каштанов.

Готовое средство можно налить непосредственно в отсек стиральной машины, предназначенный для стирального порошка. Поскольку такая жидкость не содержит консервантов, её лучше использовать свежей. Поэтому не стоит готовить её в большом количестве - проще сделать нужную порцию непосредственно перед стиркой.

Видео о том, как правильно стирать вещи, чтобы их не испортить, можно посмотреть здесь:

Почему каштаны нельзя бросать в барабан

Важно помнить, что сами каштаны или их твердые кусочки нельзя класть непосредственно в барабан стиральной машины. В таком виде они не заменят моющее средство, а во время работы техники могут создать дополнительные проблемы.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Поэтому перед использованием каштаны нужно измельчить, проварить и обязательно процедить полученную жидкость. В барабан стиральной машины должен попадать только готовый отвар без твердых частиц.

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Об источнике: Top.pl Top.pl - это польский интернет-портал, специализирующийся на контенте о стиле жизни. Он публикует материалы о кулинарии, садоводстве, стиле жизни, путешествиях, финансах, гороскопах и интересных фактах, ориентируясь на широкую аудиторию, которая ищет практические советы и легкий развлекательный контент.

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