Атака РФ на Киев: россияне ударили по Северному мосту - что известно

Кратко:
- В Киеве прогремели взрывы
- РФ атаковала столицу дронами
- Под удар попал Северный мост
В последние дни российская оккупационная армия систематически бьет по киевским мостам. Утром 3 октября россияне ударили по Северному мосту в столице. Перед этим раздались взрывы на фоне угрозы ударных дронов.
Около 06:38 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов, и вскоре в городе раздались взрывы.
Приблизительно в 06:56 стало известно о попадании в Северный мост.
"Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Последствия удара выясняются.
Смотрите видео "прилета" по Севереному мосту в Киеве по ссылке.
Северный мост ( до 2018 года - Московский мост) - один из автотранспортных мостов через Днепр в Киеве, играющий важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы.
В Киеве из-за перекрытия движения по Северному мосту задерживается движение автобусов №№ 21, 73, 101, 114 и троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред