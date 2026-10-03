Атака РФ на Киев: россияне ударили по Северному мосту - что известно

Экстренные службы направляются на место "прилета".

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Россияне ударили по Северному мосту в Киеве / скриншот

Кратко:

В Киеве прогремели взрывы

РФ атаковала столицу дронами

Под удар попал Северный мост

В последние дни российская оккупационная армия систематически бьет по киевским мостам. Утром 3 октября россияне ударили по Северному мосту в столице. Перед этим раздались взрывы на фоне угрозы ударных дронов.

Около 06:38 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов, и вскоре в городе раздались взрывы.

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Приблизительно в 06:56 стало известно о попадании в Северный мост.

"Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Последствия удара выясняются.

Смотрите видео "прилета" по Севереному мосту в Киеве по ссылке.

Северный мост ( до 2018 года - Московский мост) - один из автотранспортных мостов через Днепр в Киеве, играющий важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы.

В Киеве из-за перекрытия движения по Северному мосту задерживается движение автобусов №№ 21, 73, 101, 114 и троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47.

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