Готовят план эвакуации из Киева: западные посольства могут покинуть столицу

Кратко:
- Официально иностранные дипломаты заявляют о намерении остаться в Киеве
- В частном порядке представители дипломатических миссий обсуждают переезд во Львов или Польшу
- МИД Украины не получало запросов о переезде дипломатов
В случае целенаправленных атак страны-агрессора России на иностранные представительства в Киеве западные посольства могут рассмотреть вариант переноса своих миссий из столицы Украины во Львов или в восточную Польшу.
Как пишет The Guardian, дипломаты якобы готовят планы действий на такой случай. При этом публичная позиция западных чиновников остается неизменной - дипломаты пока остаются в Киеве.
Издание отмечает, что выезд иностранных дипломатических представительств может стать пропагандистской победой для Москвы и создать ложное впечатление, будто партнеры покидают Украину.
Поэтому пока только в частных беседах дипломаты подтверждают подготовку планов на случай обострения ситуации в Киеве.
"Ситуация, очевидно, быстро ухудшается", - отметил один из высокопоставленных дипломатов.
В МИД Украины прокомментировали информацию СМИ
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил изданию "Новости.LIVE", что на данный момент сообщений о планах иностранных посольств по перемещению не поступало.
"На данный момент мы в МИД не получали никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-либо переезжать", - заявил он.
РФ готовится усилить обстрелы Украины
Главред писал, что по словам аналитика Центра инициатив "Вернись живым" Виктории Чекалиной, РФ с наступлением холодов сосредоточится на атаках на электроэнергетическую и отопительную инфраструктуру, поскольку она имеет решающее значение для гражданского населения.
Для энергетического террора Россия накапливает оружие. Об этом свидетельствует в том числе и то, что плановые показатели по производству ракет в РФ перевыполнены на 110-120%, а к августу враг накопил 130 баллистических ракет.
Удары РФ по Киеву - последние новости
Напомним, Главред писал, что вечером 2 октября Россия в третий раз атаковала Южный мост в Киеве. С этого момента он полностью закрыт для движения автотранспорта и метро.
Ранее, 1 октября, российские дроны несколько раз поразили Южный мост в Киеве - одну из ключевых переправ через Днепр. При нынешней интенсивности обстрелов столицы защиту таких объектов просто не успевают усилить.
Накануне, в ночь на 1 октября, в Оболонском районе столицы загорелось складское помещение. В другом месте в Оболонском районе обломки упали на открытую территорию.
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Об источнике: The Guardian
"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году она сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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