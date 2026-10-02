Готовят план эвакуации из Киева: западные посольства могут покинуть столицу

Журналисты выяснили, почему начались дискуссии о выезде миссий из Киева и куда они могут переместиться.

https://glavred.info/ukraine/gotovyat-plan-evakuacii-iz-kieva-zapadnye-posolstva-mogut-pokinut-stolicu-10801034.html Ссылка скопирована

В МИД опровергли информацию иностранного СМИ / Коллаж: Главред, фото (иллюстративные): ГСЧС Киева, скриншот из видео

Кратко:

Официально иностранные дипломаты заявляют о намерении остаться в Киеве

В частном порядке представители дипломатических миссий обсуждают переезд во Львов или Польшу

МИД Украины не получало запросов о переезде дипломатов

В случае целенаправленных атак страны-агрессора России на иностранные представительства в Киеве западные посольства могут рассмотреть вариант переноса своих миссий из столицы Украины во Львов или в восточную Польшу.

Как пишет The Guardian, дипломаты якобы готовят планы действий на такой случай. При этом публичная позиция западных чиновников остается неизменной - дипломаты пока остаются в Киеве.

видео дня

Издание отмечает, что выезд иностранных дипломатических представительств может стать пропагандистской победой для Москвы и создать ложное впечатление, будто партнеры покидают Украину.

Поэтому пока только в частных беседах дипломаты подтверждают подготовку планов на случай обострения ситуации в Киеве.

"Ситуация, очевидно, быстро ухудшается", - отметил один из высокопоставленных дипломатов.

В МИД Украины прокомментировали информацию СМИ

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил изданию "Новости.LIVE", что на данный момент сообщений о планах иностранных посольств по перемещению не поступало.

"На данный момент мы в МИД не получали никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-либо переезжать", - заявил он.

РФ готовится усилить обстрелы Украины

Главред писал, что по словам аналитика Центра инициатив "Вернись живым" Виктории Чекалиной, РФ с наступлением холодов сосредоточится на атаках на электроэнергетическую и отопительную инфраструктуру, поскольку она имеет решающее значение для гражданского населения.

Для энергетического террора Россия накапливает оружие. Об этом свидетельствует в том числе и то, что плановые показатели по производству ракет в РФ перевыполнены на 110-120%, а к августу враг накопил 130 баллистических ракет.

Удары РФ по Киеву - последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 2 октября Россия в третий раз атаковала Южный мост в Киеве. С этого момента он полностью закрыт для движения автотранспорта и метро.

Ранее, 1 октября, российские дроны несколько раз поразили Южный мост в Киеве - одну из ключевых переправ через Днепр. При нынешней интенсивности обстрелов столицы защиту таких объектов просто не успевают усилить.

Накануне, в ночь на 1 октября, в Оболонском районе столицы загорелось складское помещение. В другом месте в Оболонском районе обломки упали на открытую территорию.

Другие новости:

Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году она сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред