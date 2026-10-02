Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Готовят план эвакуации из Киева: западные посольства могут покинуть столицу

Анна Косик
2 октября 2026, 22:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
Журналисты выяснили, почему начались дискуссии о выезде миссий из Киева и куда они могут переместиться.
Готовят план эвакуации из Киева: западные посольства могут покинуть столицу
В МИД опровергли информацию иностранного СМИ / Коллаж: Главред, фото (иллюстративные): ГСЧС Киева, скриншот из видео

Кратко:

  • Официально иностранные дипломаты заявляют о намерении остаться в Киеве
  • В частном порядке представители дипломатических миссий обсуждают переезд во Львов или Польшу
  • МИД Украины не получало запросов о переезде дипломатов

В случае целенаправленных атак страны-агрессора России на иностранные представительства в Киеве западные посольства могут рассмотреть вариант переноса своих миссий из столицы Украины во Львов или в восточную Польшу.

Как пишет The Guardian, дипломаты якобы готовят планы действий на такой случай. При этом публичная позиция западных чиновников остается неизменной - дипломаты пока остаются в Киеве.

видео дня

Издание отмечает, что выезд иностранных дипломатических представительств может стать пропагандистской победой для Москвы и создать ложное впечатление, будто партнеры покидают Украину.

Поэтому пока только в частных беседах дипломаты подтверждают подготовку планов на случай обострения ситуации в Киеве.

"Ситуация, очевидно, быстро ухудшается", - отметил один из высокопоставленных дипломатов.

В МИД Украины прокомментировали информацию СМИ

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил изданию "Новости.LIVE", что на данный момент сообщений о планах иностранных посольств по перемещению не поступало.

"На данный момент мы в МИД не получали никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-либо переезжать", - заявил он.

РФ готовится усилить обстрелы Украины

Главред писал, что по словам аналитика Центра инициатив "Вернись живым" Виктории Чекалиной, РФ с наступлением холодов сосредоточится на атаках на электроэнергетическую и отопительную инфраструктуру, поскольку она имеет решающее значение для гражданского населения.

Для энергетического террора Россия накапливает оружие. Об этом свидетельствует в том числе и то, что плановые показатели по производству ракет в РФ перевыполнены на 110-120%, а к августу враг накопил 130 баллистических ракет.

Удары РФ по Киеву - последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 2 октября Россия в третий раз атаковала Южный мост в Киеве. С этого момента он полностью закрыт для движения автотранспорта и метро.

Ранее, 1 октября, российские дроны несколько раз поразили Южный мост в Киеве - одну из ключевых переправ через Днепр. При нынешней интенсивности обстрелов столицы защиту таких объектов просто не успевают усилить.

Накануне, в ночь на 1 октября, в Оболонском районе столицы загорелось складское помещение. В другом месте в Оболонском районе обломки упали на открытую территорию.

Другие новости:

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году она сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине обстрелы эвакуация новости Украины эвакуация дипломатов ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Готовят план эвакуации из Киева: западные посольства могут покинуть столицу

Готовят план эвакуации из Киева: западные посольства могут покинуть столицу

22:13Украина
Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

20:38Украина
Фронт резко меняется: РФ теряет позиции и отходит на нескольких направлениях

Фронт резко меняется: РФ теряет позиции и отходит на нескольких направлениях

20:10Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машину

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машину

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

Изобилие придет вместе с удачей: какие знаки зодиака скоро разбогатеют

Изобилие придет вместе с удачей: какие знаки зодиака скоро разбогатеют

Украина получила четыре предложения о перемирии с РФ: что они предусматривают

Украина получила четыре предложения о перемирии с РФ: что они предусматривают

Последние новости

22:52

Осенняя посадка чеснока: идеальная глубина для получения крупных головок весной

22:34

Поздравления с Днём учителя 2026 — красивые картинки и тёплые пожелания

22:13

Готовят план эвакуации из Киева: западные посольства могут покинуть столицу

22:07

В Киеве могут развернуть паромы и понтоны: какие мосты закрывают и когда

21:53

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
21:39

Нужно успеть до холодов: какую одежду и текстиль следует постирать в октябре

21:10

Розы станут крупнее и здоровее: одну простую работу делают в октябреВидео

21:06

Микроволновка умеет больше, чем просто греть пищу: 6 малоизвестных способов использования

20:38

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

Реклама
20:10

Фронт резко меняется: РФ теряет позиции и отходит на нескольких направлениях

19:52

Точно не "востребованный": как правильно сказать на украинском языке

19:35

Как утеплить деревянные окна на зиму – простой способ с бюджетными материалами

19:22

Зачем оставлять разрезанный картофель в ванной на ночь: неожиданный результат

19:10

"Похоже на террор": раскрыта главная цель ударов РФ по Южному мосту

19:10

Путин открыл новый фронт террора: Невзлин раскрыл детали ударов по мостам Киевамнение

18:48

Как правильно поворачивать матрас, чтобы он меньше изнашивался — советы экспертов

18:38

Придет ли бабье лето в октябре: синоптикиня предупредила о заморозках в Украине

18:26

Постельное белье будет как новым: что добавить в стиральную машинуВидео

18:02

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту — первые подробности атаки на Киев

17:44

США могут задействовать газохранилища на западе Украины: что задумали

Реклама
17:22

Корни деревьев торчат из-под земли: что категорически нельзя делать осенью

17:21

Могут быть жертвы: эксперт назвал главную опасность ударов РФ по мостам в Киеве

17:19

Зачем деньги заворачивают в лавровый лист: причина популярного трюка

16:44

Внучка Ротару под другой фамилией выгуляла наряд за 1,5 миллиона гривен

16:33

Финансовый гороскоп на октябрь: Овнам — прибыль, а Тельцам — контроль

16:31

Удар был смертельным: РФ атаковала Харьков КАБами, среди пострадавших дети

16:30

Готовятся к прорыву в сторону Запорожья: в ДШУ предупредили о накоплении сил РФ

16:07

Сломать молчание в коррупционных схемах: Голобуцкий прокомментировал соглашение Пашинского с САП

16:07

Легко заменят джинсы: блогер показала модные штаны на осень 2026Видео

15:58

"Схватила за шею": экс-муж Хэлли Берри обвинил актрису в избиении сына

15:57

Как назвать дочь, родившуюся в октябре: красивые имена с особым значением

15:48

Доллар подскочил вверх, а евро стремительно полетел вниз: курс валют на 5 октября

15:39

Гортензия зацветет пышнее: что нужно сделать с корнями осеньюВидео

15:27

Государственная измена и финансирование агрессора: за что следует привлечь к ответственности депутатку Ирину Костюшко из Житомирской области — СМИ

15:26

Шоколадная глазурь, которая не трескается и не липнет к рукам — рецепт

15:11

"Проблему зовут Анджелина": окружение Брэда Питта сделало заявление о его состоянии

15:06

"Люблю мыть посуду": Кейт Миддлтон раскрыла, как ей помогает принц Уильям

14:59

Магнитная буря продлится почти неделю: шторм G1 обрушился на Землю

14:39

Кремль готовится к затяжной войне: военные расходы РФ бьют рекорды

14:36

Половина украинских F-16 не выполняет боевые задачи: Зеленский назвал причину

Реклама
14:14

Связи с российскими госструктурами и лабораториями ФСБ: СМИ раскрыли партнеров киевской химической компании "Енамин"

14:04

Идеальный порядок в доме: какие пять знаков зодиака не терпят беспорядка

13:33

После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

13:30

"Дорогой мой человек": Никитин показал редкие фото молодого Данилко

13:11

Дом Александра Усика пострадал во время атаки: жена боксера показала последствия

13:02

Одна ошибка при стирке оставит вещи грязными: какой режим не стоит выбиратьВидео

12:45

Голубцы получатся в разы сочнее и ароматнее: что добавить в фарш

12:32

"Горжусь": Андрей Шевченко показал повзрослевших сыновей по особому поводу

12:10

Путин приказал бить по Украине без ограничений: Зеленский раскрыл новую тактику

11:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего кофе старика за 38 с

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять