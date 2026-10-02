Кремль готовится к затяжной войне: военные расходы РФ бьют рекорды

Москва планирует удерживать расходы на армию на беспрецедентном уровне как минимум до 2029 года.

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Россия резко увеличивает военные расходы / коллаж: Главред, фото: Минобороны России, kremlin.ru

Кратко:

Военный бюджет РФ на 2027 год - 17,1 трлн рублей

Это на 40% больше, чем в текущем году

Дефицит бюджета-2026 увеличили с 1,6% до 3,2% ВВП

Страна-агрессор Россия закладывает на следующий год рекордные 17,1 триллиона рублей военных расходов - более 205 миллиардов долларов, что на 40% превышает показатели текущего года. Такой уровень расходов на армию и силовые структуры Кремль планирует сохранять до конца десятилетия: в частности, 16,6 триллиона рублей в 2028 году и 16,3 триллиона - в 2029-м. Об этом пишет Bloomberg.

Фактически Москва окончательно отказалась от прежних намерений сдержать оборонные аппетиты ради восстановления финансовых резервов.

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Запланированная динамика свидетельствует о готовности вести длительную войну против Украины в течение следующих лет, несмотря на все усиливающееся давление на собственную экономику.

Министерство финансов России определило главным приоритетом закупку вооружения, выплаты военнослужащим, поддержку их семей и модернизацию предприятий оборонного комплекса.

Почему Кремль не может остановить станки

Причины беспрецедентных аппетитов российского ВПК аналитик Немецкого института проблем международной безопасности Янис Клюге связывает не только с потребностями наступательных операций. Многолетние боевые действия истощили запасы боеприпасов, поэтому армия страны-агрессора нуждается в непрерывном выпуске новых ракет и беспилотников.

"Украина фактически открыла новый фронт, нанося удары вглубь российской территории, что вынуждает Москву тратить больше ресурсов на собственную оборонную систему", - подчеркнул он.

В то же время эксперт предостерегает от упрощенных выводов: само по себе наращивание расходов не означает автоматической подготовки к столкновению с НАТО, хотя риск российских действий против стран альянса остается высоким.

Как Россия пытается повлиять на Европу

Помимо чисто военного аспекта, бюджетные цифры имеют адресата на Западе. Руководитель исследовательской группы Re: Russia Кирилл Рогов убежден, что Кремль сознательно играет на сомнениях европейских столиц относительно целесообразности долгосрочной помощи Киеву.

"Путин повышает ставки и сигнализирует, что Россия будет продолжать вкладывать средства в войну, а Европа должна решить, готова ли она сохранять аналогичный уровень помощи", - подчеркнул он.

Ценой этих планов становится пересмотр макроэкономических показателей и перенаправление средств из гражданских секторов.

Правительство России уже повысило прогноз дефицита бюджета на 2026 год с 1,6% до 3,2% ВВП, активно расходуя резервы из Фонда национального благосостояния.

Когда война в Украине может закончиться

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отмечал, что завершение войны зависит от того, утратит ли Россия способность продолжать боевые действия, а ключевым условием этого может стать масштабный экономический и внутренний кризис в РФ.

По его мнению, пока Владимир Путин остается у власти, Москва будет продолжать войну.

"Украина сейчас работает над коллапсом российской экономики, что приведет к дестабилизации России и, скорее всего, к отстранению Путина от поста главы государства, что вызовет еще большие потрясения в РФ. А в этом случае война закончится. Ведь Россия погрузится во внутренний хаос и утратит возможность продолжать боевые действия", - отметил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны заявили, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин, вероятно, пересмотрел свою стратегию победы в войне против Украины. Вместо того чтобы делать ставку на непрерывное продвижение армии, Кремль рассчитывает сломить Киев массированными комбинированными ударами баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками и добиться капитуляции зимой 2026–2027 годов.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что война в Украине может завершиться еще до начала зимы. Он сказал, что на это можно надеяться, однако стоит быть готовыми и к продолжению боевых действий зимой.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины генерал Кит Келлог убежден, что война в Украине может завершиться почти мгновенно - все зависит от одного решения Кремля, которое Владимир Путин отказывается принимать.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), поставщик финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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