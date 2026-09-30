Переговоры об окончании войны в Украине: в Берлине сделали важное заявление

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- Кремль не заинтересован в реальных переговорах, считает Мерц
- Европейцам нужно определить формат отношений с РФ, говорят в ФРГ
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что позиция России после встречи представителей двух стран свидетельствует об отсутствии готовности Кремля к серьезным переговорам о прекращении войны против Украины.
По словам Мерца, реакция Москвы на переговоры главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым показала, что Кремль не заинтересован в реальных переговорах, сообщает Bloomberg.
"Оценка Россией этой дискуссии показывает, что она, очевидно, совершенно не заинтересована в серьезных переговорах", - заявил канцлер ФРГ.
Он добавил, что Германия и впредь сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России.
Позиция главы МИД ФРГ
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге призвал "не допустить, чтобы США сохраняли монополию на ведение переговоров" насчет прекращения войны РФ против Украины, передает DW.
"Мы должны участвовать в них. Ведь война идет на европейской территории", - говорит министр.
Он считает, что европейцам нужно определить будущий формат своих отношений с РФ. Для этого нужно сесть за стол переговоров.
По словам министра, "сейчас есть признаки того, что подобные переговоры в скором времени могут начаться". При этом он уверен, что "любые договоренности" насчет окончания войны должны быть предварительно одобрены Украиной.
"У нас нет никаких претензий к самой России или к российскому народу. У нас есть серьезная проблема с нынешним российским режимом, который развязал и ведет эту незаконную агрессивную войну", - уверен министр.
Он добавил, что в настоящее время и, вероятно, в ближайшем будущем европейская безопасность должна "строиться не вместе с Россией, а против России".
Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.
Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.
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Об источнике: Bloomberg
Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
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