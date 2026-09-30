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Переговоры об окончании войны в Украине: в Берлине сделали важное заявление

Алексей Тесля
30 сентября 2026, 01:04
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Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.
Мерц, Путин
Фридрих Мерц высказался насчет переговоров с РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главное:

  • Кремль не заинтересован в реальных переговорах, считает Мерц
  • Европейцам нужно определить формат отношений с РФ, говорят в ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что позиция России после встречи представителей двух стран свидетельствует об отсутствии готовности Кремля к серьезным переговорам о прекращении войны против Украины.

По словам Мерца, реакция Москвы на переговоры главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым показала, что Кремль не заинтересован в реальных переговорах, сообщает Bloomberg.

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"Оценка Россией этой дискуссии показывает, что она, очевидно, совершенно не заинтересована в серьезных переговорах", - заявил канцлер ФРГ.

Он добавил, что Германия и впредь сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России.

Позиция главы МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге призвал "не допустить, чтобы США сохраняли монополию на ведение переговоров" насчет прекращения войны РФ против Украины, передает DW.

"Мы должны участвовать в них. Ведь война идет на европейской территории", - говорит министр.

Он считает, что европейцам нужно определить будущий формат своих отношений с РФ. Для этого нужно сесть за стол переговоров.

По словам министра, "сейчас есть признаки того, что подобные переговоры в скором времени могут начаться". При этом он уверен, что "любые договоренности" насчет окончания войны должны быть предварительно одобрены Украиной.

"У нас нет никаких претензий к самой России или к российскому народу. У нас есть серьезная проблема с нынешним российским режимом, который развязал и ведет эту незаконную агрессивную войну", - уверен министр.

Он добавил, что в настоящее время и, вероятно, в ближайшем будущем европейская безопасность должна "строиться не вместе с Россией, а против России".

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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война России и Украины Фридрих Мерц
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