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В России стратегический бомбардировщик Ту-95МС разбился после взлета: что с экипажем

Юрий Берендий
29 сентября 2026, 16:13
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Ту-95МС разбился после взлета в Амурской области РФ. Стратегический бомбардировщик принадлежал авиагруппе "Украинка", шесть из семи человек ликвидированы.
В России стратегический бомбардировщик Ту-95МС разбился после взлета: что с экипажем
Ту-95МС разбился в РФ - шестеро членов экипажа погибли / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Ту-95МС мог разбиться после взлета в Амурской области
  • Шестеро из семи членов экипажа уничтожены
  • Причина инцидента пока официально не установлена

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 разбился в Амурской области РФ во время учебно-тренировочного полета. Погибли шесть членов экипажа, ещё один военнослужащий получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили Минобороны РФ и российские пропагандистские СМИ.

В российском оборонном ведомстве заявили, что самолет упал в безлюдной местности Мазановского района. По официальной версии, самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

видео дня

"Самолет Ту-95 разбился в Амурской области в безлюдной местности во время выполнения учебно-тренировочного полета", - сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате падения погибли шесть членов экипажа. Один военнослужащий выжил, получил травмы и был доставлен в больницу.

"Шесть членов экипажа погибли, один получил травмы - его госпитализировали. Самолет выполнял полет без боекомплекта", - заявили в Минобороны РФ.

Катастрофа произошла вблизи села Красноярово около 14:05 по местному времени. Сначала российские СМИ сообщали о падении Ту-154, однако впоследствии анализ фотографий обломков и другие данные указали, что речь идет именно о стратегическом бомбардировщике Ту-95.

Ранее российские источники также распространяли версию о возможном взрыве или возгорании топлива на борту. В то же время официальная причина аварии пока не объявлена.

Для выяснения обстоятельств катастрофы российское военное ведомство направило на место происшествия специальную комиссию.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия к месту катастрофы вылетела комиссия ВВС России", - сообщило Минобороны РФ.

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Самолеты серии "Ту", которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Сколько Ту-95 и Ту-160 осталось в РФ - данные ГУР МО

В составе воздушно-космических сил РФ остаются 15 самолетов Ту-160 и 47 Ту-95, однако боеспособными являются лишь 13 и 38 машин соответственно. Россия продолжает использовать стратегическую авиацию для ракетных ударов по Украине. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в комментарии УНИАН.

Сокращение количества исправных самолетов в ГУР связывают с огневым поражением российских аэродромов. По данным разведки, для РФ даже потеря одной машины является ощутимой, учитывая общую численность такого парка.

В то же время имеющихся сил России достаточно для продолжения применения авиации во время ракетных атак по украинским целям. Один Ту-95МС может нести до четырёх ракет Х-101, тогда как Ту-160 способен брать на борт до 12 таких ракет.

Отдельным вопросом остается возможность Москвы пополнять парк стратегических бомбардировщиков. После распада СССР РФ пыталась возобновить производство Ту-160, однако нынешние возможности российского ОПК ограничены ремонтом и модернизацией уже имеющихся самолетов.

"После распада СССР противник пытается возобновить производство Ту-160, однако в настоящее время ОПК РФ способен лишь проводить их ремонт и модернизацию", - отметили в ГУР.

Разведка также оценила влияние ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре на возможности стратегической авиации. По данным ГУР, дефицит топлива не становится критическим фактором для военной техники, поскольку армия получает его в приоритетном порядке.

"Удары по российским НПЗ не влияют на применение стратегической авиации противника, поскольку военная, в частности авиационная, техника обеспечивается топливом в приоритетном порядке", - отметили в ГУР.

Потери российской авиации - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские СМИ сообщали о падении истребителя Су-57 в Подмосковье во время тренировочного полёта. По предварительным данным, пилот успел катапультироваться, официального подтверждения причин аварии не поступало. Инцидент произошел 23 июля в Одинцовском районе Подмосковья.

Defense Express выдвинул версию о возможном уничтожении двухместного учебно-боевого Су-57Д во время демонстрационного полета. Издание отметило, что Су-57Д впервые поднялся в воздух всего два месяца назад. Место падения указывали вблизи Звенигорода, примерно в 10 км от авиабазы Кубинка, недалеко от 237-го центра демонстрации авиационной техники.

Минобороны РФ сообщало, что в Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Минобороны отметило, что экипаж катапультировался и разрушений на земле нет. Авария произошла 15 июня в районе Свирска в Иркутской области.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет сбор, аналитическую обработку, анализ и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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