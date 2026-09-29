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О русизме "приложение" стоит забыть: как называть программы на смартфоне на украинском

Дарья Пшеничник
29 сентября 2026, 11:42
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Словари фиксируют сразу несколько вариантов, но только один из них точно передаёт английское слово "application".
О русизме 'приложение' стоит забыть: как называть программы на смартфоне на украинском
Как назвать на украинском языке приложения на гаджете / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

видео дня
  • Как правильно на украинском языке назвать "приложение"
  • Чем приложение отличается от приложения
  • Какие словари фиксируют правильный вариант

Слово "приложение", которое ежедневно звучит в разговорах о смартфонах, является русизмом, а его точным украинским эквивалентом лингвисты называют "застосунок". Именно этот термин Академический словарь украинского языка в 20 томах фиксирует со значением "прикладная программа", отметил филолог Виктор Дяченко на YouTube-канале "Суспільне культура".

В повседневной речи можно услышать сразу несколько вариантов обозначения программ в телефоне - "загрузила новое приложение", "открой приложение", "это приложение не работает". Однако словари предлагают четыре разных слова, каждое из которых имеет собственное закрепленное значение: "застосунок", "додаток", "програма" и "апка".

Почему "додаток" - не то же самое, что "застосунок"

Путаница возникает из-за того, что все эти термины вошли в украинский язык относительно недавно, а их значения частично пересекаются. Разграничение выглядит так: программа - это заранее продуманный план деятельности, мероприятия или работы предприятия, а также цифровой продукт для решения прикладных или системных задач.

Приложением же называют то, что является дополнением к чему-то другому – к книге, документу или соглашению, а в лингвистике это еще и второстепенный член предложения. "Апка" – короткая сленговая форма, сокращение от английского "apply".

"Приложение" же означает пользовательскую компьютерную программу, которая позволяет решать конкретные прикладные задачи. Синонимичными конструкциями являются "прикладная программа" и "прикладная программа".

Именно связь с глаголом "применять" - использовать что-то для определенной цели - и сделала этот термин наиболее точным. Использование этого слова для передачи английского "application" в свое время обосновывал лингвист Михаил Гинзбург.

Показательна и история с первым вариантом перевода. Когда термин "application" только начал распространяться, его пытались передать буквально - "аппликация". Но это слово в украинском языке уже было занято: оно означает изготовление орнаментов или художественных изображений путем нашивания или наклеивания разноцветных лоскутков ткани или бумаги. Из-за этого конфликта значений пришлось искать другой эквивалент.

Откуда взялось "приложение" в речи

Лингвисты предполагают, что причина массового употребления русизма чисто историческая: большинство программ для телефонов изначально существовали только на русском языке, а украинскую локализацию получили значительно позже. Дополнительным фактором стало то, что одно из значений русского "приложение" действительно переводится как "додаток" - однако в отношении компьютерных программ это слово неуместно.

Таким образом, нормативными являются конструкции: открыть приложение, загрузить приложение, установить приложение, мобильное приложение.

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О личности: Виктор Дяченко

Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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