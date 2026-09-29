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Как в СССР отбеливали зубы без паст: популярные методы имели опасные последствия

Дарья Пшеничник
29 сентября 2026, 05:11
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Домашние "процедуры" давали кратковременный результат, но оставляли после себя микротрещины и повышенную чувствительность.
Стоматология СССР, золотые зубы
Чем чистили зубы в СССР / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео на YouTube

Вы узнаете:

видео дня
  • Чем заменяли отбеливающие пасты в Союзе
  • Почему сода давала лишь иллюзию белизны
  • Какие последствия имели советские "лайфхаки"

Отбеливающих зубных паст в Советском Союзе не выпускали вообще, поэтому люди действовали наугад - терли эмаль содой, меловым порошком, растертым активированным углем, перекисью водорода и лимонной кислотой. Стоматология тех лет не предлагала ни гигиенических чисток, ни профессиональных процедур, поэтому единственным доступным вариантом оставались самодельные средства, пишет Oboz.ua.

Даже обычные зубные пасты долгое время оставались дефицитом. Основным средством гигиены для большинства был зубной порошок на меловой основе - с высокой абразивностью, которая буквально соскабливала поверхность зуба. Первый эффект действительно был заметным: зубы становились светлее. Но при регулярном использовании верхний слой эмали истончался, а зубы становились чувствительными и уязвимыми.

Сода, уголь и перекись вместо средств по уходу

Пищевая сода в быту Советского Союза заменяла практически всё, в том числе и средства для отбеливания эмали. Её наносили спичкой с намотанной ваткой, влажной тканью или просто чистили ею зубы щёткой. Механизм был тот же: жёсткий абразив срывал пятнистый налёт, создавая иллюзию белизны, и вместе с ним постепенно стирал защитный слой.

Роль современных ополаскивателей выполнял 3% раствор перекиси водорода. Им протирали зубы, полоскали рот, а некоторые смешивали его с содой до консистенции кашицы и обрабатывали этой смесью весь зубной ряд. Химико-абразивный эффект срабатывал, однако расплатой за это могли стать ожоги десен и раздражение слизистой.

Чёрный цвет не помешал активированному углю попасть в этот список: таблетку растирали в порошок и использовали вместо пасты. Принцип действия не отличался от мела или соды - тот же механический абразив.

Кислота, вымывавшая кальций

Отдельной категорией были цитрусовые. Зубы протирали долькой лимона, если его удавалось достать, а чаще просто полоскали рот раствором лимонной кислоты. Поверхностные отложения растворялись, но параллельно с эмалью вымывался кальций, из-за чего зубы постепенно становились ломкими.

Итоговый эффект всех этих методов был противоположным ожидаемому. Эмаль покрывалась микротрещинами и становилась шероховатой, из-за чего налет накапливался еще быстрее, чем до "отбеливания", а любой горячий или холодный напиток вызывал боль. Именно поэтому стоматологи настаивают на том, чтобы не повторять советские рецепты, а обращаться к методам современной медицины.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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