Легендарные соки в 3-литровых банках времен СССР: действительно ли они были натуральными

Вы узнаете:
- Добавляли ли сахар в соки в СССР
- Почему сок в банке был неоднородным
- Как напиток хранился без химических консервантов
Советские соки в трехлитровых банках не были все без исключения натуральными: рецептуры допускали сахар, пищевые кислоты и другие разрешенные компоненты, а под названием "сок" на полку могли попасть нектары и фруктовые напитки с меньшей долей фруктового компонента, сообщает Oboz.ua.
Значительную часть ассортимента всё же составляли натуральные соки - из яблок, винограда, томатов, вишен и другого сырья. Плоды перерабатывали, жидкость очищали или оставляли с мякотью, после чего продукт проходил термическую обработку и разливался в стеклянную тару.
Густые соки с мякотью изготавливали по другой схеме: сырье измельчали, поэтому по консистенции напиток напоминал жидкое пюре. Сахар в рецептуре использовался прежде всего в тех случаях, когда речь шла о кислых фруктах и ягодах со слишком резким естественным вкусом.
Почему в банке был осадок
Неоднородность, осадок и отклонения в цвете были типичной картиной для соков прямого отжима и продуктов с мякотью. Вкус зависел от конкретной партии сырья: одни яблоки слаще, другие кислее, поэтому урожай разных лет давал разный результат в банке.
Современная индустрия работает наоборот - производители стремятся стандартизировать продукт, чтобы цвет, аромат и вкусовой баланс в каждой упаковке были примерно одинаковыми. В прошлом технологические возможности такого выравнивания были более ограниченными, поэтому естественные различия сырья ощущались сильнее.
Томатный - с солью и ложечкой
Особое место в ассортименте занимал томатный сок: густой, с выраженным вкусом помидоров, он продавался не только в банках, но и на разлив. В гастрономах рядом с таким напитком могли стоять соль и ложечка, чтобы покупатель мог самостоятельно приправить его - именно этот продукт стал одним из самых характерных вкусов той эпохи.
Длительный срок хранения не означал большого количества химических консервантов. После розлива продукт пастеризовали или стерилизовали: высокая температура уничтожала значительную часть микроорганизмов, а герметично закрытая стеклянная банка не позволяла им повторно попасть внутрь.
Трехлитровая тара была удобна для крупных объемов производства и потребления, поэтому именно она доминировала на полках. Качество конечного продукта при этом зависело не только от рецептуры, но и от сырья, технологии и конкретного предприятия.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
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