Некоторые из них смеются, а зря: какие привычки из СССР действительно помогают экономить

Стеклянные банки, заготовки на зиму и еда из дома кажутся анахронизмом, но на самом деле позволяют сократить ежемесячные расходы семьи.

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Привычки времен СССР, которые помогают сэкономить / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему стоит сохранять банки и контейнеры

Как заготовки на зиму сокращают расходы

Сколько экономит отказ от транспорта

Привычки, сформированные советским дефицитом, сегодня выглядят как излишняя бережливость, но часть из них до сих пор дает прямой финансовый результат - от уменьшения суммы в счете за коммунальные услуги до отказа от ежедневных мелких покупок. Речь идет о девяти бытовых привычках, которые пережили эпоху товарного голода и остались рациональными в условиях полного ассортимента на полках, пишет Oboz.ua.

Самая простая из них - повторное использование тары. Стеклянные банки превращаются в ёмкости для круп и домашних заготовок, пластиковые контейнеры - в посуду для хранения еды, а пакеты идут на покупки и хозяйственные нужды. Эффект здесь не только денежный, но и экологический.

Запасы, заготовки и большие упаковки

Покупка круп, макарон, сахара и муки сразу в больших объемах когда-то была страховкой от пустых полок. Сейчас такая тактика оправдана при двух условиях: длительный срок хранения товара и наличие скидки. Крайне важно запасаться именно тем, что семья действительно потребляет, и обеспечить правильные условия хранения.

Та же логика применима к хозяйственным товарам - стиральному порошку, средствам для мытья посуды, туалетной бумаге, салфеткам. В пересчёте на единицу продукта большая упаковка часто обходится заметно дешевле, но выгода исчезает, если товар не успевают использовать до конца срока годности.

Отдельное направление - сезонные заготовки. Огурцы, помидоры, варенье, замороженные ягоды и зелень позволяют зафиксировать низкую летнюю цену и не платить зимой значительно больше. Наибольший эффект получают те, у кого есть собственный урожай или доступ к оптовым закупкам сезонных продуктов.

Еще одна практика - держать дома небольшой запас круп, консервов, спичек и свечей. Наличие нужной вещи под рукой избавляет от необходимости покупать её в спешке по первой попавшейся цене, хотя превращать квартиру в склад тоже не нужно.

Коммунальные платежи, транспорт и ремонт вещей

Контроль за потреблением электроэнергии - привычка, которую многие помнят с детства. К выключению света при выходе из комнаты сегодня добавляются энергосберегающие лампы, отключение техники, которой никто не пользуется, и рациональные режимы работы стиральной машины. Каждое действие в отдельности кажется мелочью, но вместе они влияют на сумму в счете.

Параллельно с коммунальными расходами существенно сэкономить помогает корректировка повседневных мелких привычек вне дома. Домашний перекус вместо купленного в городе работает по принципу накопления: даже недорогая ежедневная покупка за месяц превращается в ощутимую статью расходов. Себестоимость еды, приготовленной из имеющихся дома продуктов, стабильно ниже.

Такая же прагматичность касается и передвижения по городу. Пешие маршруты продолжительностью 10–30 минут избавляют от расходов на проезд или топливо и не требуют никаких дополнительных вложений.

Наконец, бережное отношение к ресурсам подразумевает заботу о том, что уже есть. Подход "починить, а не заменить" остается выгодным прежде всего для качественных вещей - обуви, мебели, бытовой техники, где стоимость ремонта существенно ниже цены новой покупки.

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Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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