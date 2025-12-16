Укр
Продукты, за которыми стояли ночами: что в СССР было настоящим дефицитом

Дарья Пшеничник
16 декабря 2025, 13:34
Люди часами выстаивали в очередях, записывались в списки и ездили "на выездную торговлю".
Продукты в СРСР
Дефицит продуктов в СССР / Коллаж: Главред, фото: Freepik, wikipedia

Главное из новости:

  • В СССР обычные продукты были дефицитом и показателем статуса
  • За лакомствами стояли в очередях и "охотились" месяцами
  • В то же время сегодня эти товары доступны везде, оставаясь лишь ностальгией

В советской реальности холодильник был не просто бытовым прибором - он работал как индикатор благосостояния. То, что сегодня кажется обыденностью, тогда превращалось в настоящий трофей, за который стояли в бесконечных очередях, договаривались с продавцами и даже рисковали служебными выговорами.

Современные супермаркеты предлагают эти продукты без ограничений, но старшее поколение до сих пор помнит, как когда-то за ними буквально охотились. Главред со ссылкой на Oboz.ua рассказал о самых ярких символах советского дефицита - тех самых вкусностях, которые превращали обычный день в маленький праздник.

"Птичье молоко": десерт, за которым стояли с ночи

Нежное суфле в шоколаде было мечтой каждой семьи. Очереди за конфетами и тортом начинались еще до открытия магазинов, а счастливцы, которым удавалось купить желанный десерт, возвращались домой как победители. Сегодня этот вкус доступен в любом магазине - его производят десятки фабрик.

Печень трески: синяя банка, которая равнялась роскоши

Стоила копейки, но достать ее было почти невозможно. Печень трески считалась деликатесом и обязательным атрибутом новогоднего стола. Ее продавали "из-под полы", а дома из нее делали легендарные бутерброды. Теперь этот продукт - обычный гость на полках супермаркетов.

Колбаса: причина для "колбасных поездов"

В 1970-1980-х настоящая копченая колбаса стала редкостью. Из-за дефицита мяса качество продукции падало, а за "Московской" или сервелатом люди ехали в столицы целыми вагонами. Так и появился феномен "колбасных поездов". Сегодня выбор колбасы измеряется метрами холодильных витрин.

Консервированные ананасы: вкус недосягаемых тропиков

В конце 1980-х ананасы в сиропе были настоящей экзотикой. Их берегли до больших праздников, а яркие этикетки с пальмами казались окном в другой мир. Теперь ананасы - обычный продукт, доступный в любое время года.

Гречка: дефицит, который создала не мода, а техника

В отличие от других товаров, гречка исчезала с полок из-за сложности выращивания и плохой советской техники. Когда крупу "выбрасывали" в магазин, очереди растягивались на сотни метров. Сегодня же выбор гречки - от зеленой до хлопьев - поражает многообразием.

Эти продукты - лишь часть большой истории советского дефицита. Для кого-то это воспоминания о талонах и очередях, для кого-то - о радости от маленьких побед. А сейчас мы просто кладем их в корзину, иногда с теплой ностальгией узнавая знакомую этикетку из детства.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

СССР продукт продукты питания
