Почему в СССР паркет клали именно "елочкой": причина, о которой никто не догадывается

Массовое строительство 50-60-х годов имело не только утилитарную, но и идеологическую цель.

Почему в советских квартирах массово клали паркет-елочку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Почему в "хрущевках" клали паркет

Почему в СССР паркет стал массовым покрытием

Сегодня паркет ассоциируется с дорогим ремонтом и сложным уходом. Но в СССР даже в массовых "хрущевках" пол выкладывали деревянными планками "елочкой". На первый взгляд это парадокс, однако тогда он имел вполне прагматичное и идеологическое объяснение, пишет OBOZ.ua.

Древесина как дешевый ресурс

Советский Союз имел огромные лесные массивы, которые активно вырубали. Древесина была доступной и часто считалась отходом производства. Лесоповалом нередко занимались заключенные, поэтому затраты на ресурс были минимальными.

Отсутствие качественных синтетических покрытий

В 50-60-х годах химическая промышленность еще не могла обеспечить рынок долговечными и безопасными материалами. Линолеум производили в небольших объемах, он имел резкий запах и быстро изнашивался. Керамическая плитка была дорогой и хрупкой, а крашеные доски выглядели "по-деревенски". Поэтому паркет оставался лучшим вариантом.

Вместо художественных узоров сталинской эпохи в "хрущевках" использовали простые планки, которые легко изготавливали на деревообрабатывающих комбинатах. Впоследствии появился щитовой паркет - готовые блоки с наклеенными плашками, что значительно ускоряло укладку.

Паркет в квартире символизировал культурный уровень и качество жизни. Даже если жилье было небольшим, наличие ванны, отопления и паркетного пола демонстрировало "улучшение" по сравнению с бараками или коммуналками.

Практичность и долговечность

Паркет можно было реставрировать: циклевать и покрывать новым слоем лака до семи раз. Это делало его более долговечным, чем плитка или линолеум.

Только в 1980-х, когда химическая промышленность развилась, линолеум стал массовым покрытием. Он был проще в уходе, но уступал паркету в эстетике.

