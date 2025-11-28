Почему в СССР паркет клали именно "елочкой": причина, о которой никто не догадывается

Вы узнаете:
- Почему в "хрущевках" клали паркет
- Почему в СССР паркет стал массовым покрытием
Сегодня паркет ассоциируется с дорогим ремонтом и сложным уходом. Но в СССР даже в массовых "хрущевках" пол выкладывали деревянными планками "елочкой". На первый взгляд это парадокс, однако тогда он имел вполне прагматичное и идеологическое объяснение, пишет OBOZ.ua.
Древесина как дешевый ресурс
Советский Союз имел огромные лесные массивы, которые активно вырубали. Древесина была доступной и часто считалась отходом производства. Лесоповалом нередко занимались заключенные, поэтому затраты на ресурс были минимальными.
Отсутствие качественных синтетических покрытий
В 50-60-х годах химическая промышленность еще не могла обеспечить рынок долговечными и безопасными материалами. Линолеум производили в небольших объемах, он имел резкий запах и быстро изнашивался. Керамическая плитка была дорогой и хрупкой, а крашеные доски выглядели "по-деревенски". Поэтому паркет оставался лучшим вариантом.
Вместо художественных узоров сталинской эпохи в "хрущевках" использовали простые планки, которые легко изготавливали на деревообрабатывающих комбинатах. Впоследствии появился щитовой паркет - готовые блоки с наклеенными плашками, что значительно ускоряло укладку.
Паркет в квартире символизировал культурный уровень и качество жизни. Даже если жилье было небольшим, наличие ванны, отопления и паркетного пола демонстрировало "улучшение" по сравнению с бараками или коммуналками.
Практичность и долговечность
Паркет можно было реставрировать: циклевать и покрывать новым слоем лака до семи раз. Это делало его более долговечным, чем плитка или линолеум.
Только в 1980-х, когда химическая промышленность развилась, линолеум стал массовым покрытием. Он был проще в уходе, но уступал паркету в эстетике.
Вам также может быть интересно:
- Загадка сталинок: почему в них делали 4-метровые потолки, а комнаты разделяли пороги
- "Хрущевки не выдержат": эксперт назвал самые безопасные дома в случае землетрясения в Украине
- Не просто декор: настоящая причина, почему в СССР вешали ковры на стены
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред