Не просто декор: настоящая причина, почему в СССР вешали ковры на стены

Марина Иваненко
8 ноября 2025, 15:49
Для кого-то - пережиток прошлого, а для других - тепло детства. Почему ковры висели на стенах в СССР и что они означали на самом деле?
Зачем на стене вешали ковер?
Зачем на стене вешали ковер? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему на стены в СССР вешали ковры в СССР
  • Откуда пошла эта традиция

Традиция украшать стены коврами была повсеместно распространена в квартирах Советского Союза. Сегодня она встречается все реже, однако для многих остается символом целой эпохи и своеобразной эстетики. В СССР настенный ковер имел не только декоративное, но и практическое и социальное значение. Эта традиция пришла с Востока, но в советских реалиях приобрела вполне функциональный смысл. Главред расскажет более подробно.

Восточные корни традиции

Обычай вешать ковры на стены пришел с Востока, где степные кочевники использовали их для утепления стен, дверей и пола своих юрт. Со временем ковры стали символом престижа - на них размещали трофеи, оружие и предметы роскоши.

Ковры как признак вкуса в царской России

Во второй половине XIX века в Российской империи приобрела популярность мода на восточный стиль. Для знати считалось хорошим тоном иметь хотя бы одну комнату, оформленную "по-восточному", а настенный ковер был ее обязательным атрибутом. Впоследствии эта мода начала проникать и в помещения рабочего класса.

Массовое распространение в СССР

Настоящий "ковровый бум" пришелся на период появления хрущевок, существовало две главные причины популярности настенных ковров: дефицит и практичность.

1. Дефицит и эстетика

В Советском Союзе наблюдался хронический дефицит товаров, в частности качественных обоев. Поэтому многие находили прагматичное решение - вместо того, чтобы клеить обои, можно было просто повесить ковер.

Ковры одновременно были признаком достатка: их стоимость была высокой, поэтому наличие ковра свидетельствовало, что хозяева состоятельные и имеют хороший вкус. Часто ковры становились ценными подарками или даже передавались по наследству.

2. Тепло- и шумоизоляция

Вторая, и самая важная причина - низкое качество строительства "хрущевок", дома возводили быстро и экономно, поэтому стены были тонкими, а шумо- и теплоизоляция - почти отсутствует. Через стену часто было слышно разговоры соседей или телевизор.

Настенный ковер решал эти проблемы:

  • он удерживал тепло,
  • поглощал шум,
  • создавал ощущение уюта и комфорта.

Видео о том, какие функции выполнял ковер на стене, можно посмотреть здесь:

Ковер у кровати - символ домашнего уюта

Чаще всего ковер вешали на стену возле кровати. Так хозяин получал не только защиту от холода бетонных плит, но и психологический эффект покоя - узоры и орнаменты помогали расслабиться перед сном.

Со временем ковры стали чаще стелить на пол, однако традиция настенного размещения еще долго оставалась неотъемлемой частью советского быта.

Символ эпохи

Сегодня ковер на стене воспринимается как ностальгический атрибут прошлого, напоминающий о временах дефицита, но и о стремлении создать уют и красоту даже в самых скромных условиях.

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" - это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор рассказывает просто и понятно о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении - например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала - сделать историю интересной, живой и близкой к современному зрителю.

