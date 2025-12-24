Укр
Графики могут затянуться: эксперт назвал сроки восстановления мощности АЭС

Руслан Иваненко
24 декабря 2025, 01:50
23
Украинские АЭС постепенно восстанавливают мощность после российских атак, однако работы могут занять значительное время.
Украинские АЭС постепенно восстанавливают мощность после российских атак/ Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Украинские АЭС уменьшили производство электроэнергии из-за массированной атаки России
  • Максимальная мощность будет восстановлена не ранее чем через неделю
  • Поврежденные подстанции затрудняют перераспределение электроэнергии между регионами

Украинские АЭС, которые были вынуждены из-за массированной атаки России уменьшить производство электроэнергии, смогут выйти на максимальную мощность не ранее чем через неделю. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Если от сегодняшнего дня неделю считать, то это минимум, чтобы выйти на полную мощность. Это при условии, если "Укрэнерго" найдет возможность переконфигурировать систему так, чтобы не нужно было что-то восстанавливать, заменять, условно говоря, трансформаторы", - отметил эксперт.

Если же повреждения в результате вражеской атаки не позволят сделать переконфигурацию системы, то нужно будет больше времени.

"Насколько больше времени будет зависеть от повреждений", - подчеркнул Рябцев.

Повреждения на подстанциях

Эксперт пояснил, что на атакованных врагом подстанциях "Укрэнерго", которые необходимы для поставки электроэнергии с АЭС потребителям, "множественные повреждения". По его словам, защитой второго уровня на подстанциях диспетчера энергосистемы защищены только критически важные элементы, и отметил, что защита не сможет уберечь подстанцию от прямого попадания ракеты.

"А множественные повреждения это то о том, что не под аркой. То есть трансформатор живой, а изоляторы, релешки, провода, арматура и прочее - поломаны. И все это нужно каким-то образом восстановить", - отметил Рябцев.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Есть ли угроза разделения энергосистемы Украины

Как писал Главред, по словам Геннадия Рябцева, Россия сознательно бьет по ключевым элементам энергетической инфраструктуры Украины, чтобы нарушить стабильную работу объединенной энергосистемы и усложнить перераспределение электроэнергии между регионами.

"К сожалению, сейчас РФ пытается достичь двух своих целей. Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, то есть отделить ее, поделив пополам", - объясняет Рябцев.

Эксперт подчеркивает, что атаки направлены на высоковольтные линии и подстанции, которые обеспечивают связь между регионами, в частности Черниговщиной, Одесской областью и Донетчиной. В случае реализации такого сценария восстановление электроснабжения в пострадавших регионах значительно усложнится, а нагрузка на систему будет расти.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Как писал Главред, директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявил, что существует риск того, что саркофаг над 4-м энергоблоком АЭС может обвалиться в случае новой атаки РФ.

Напомним, что массированный удар по энергосистеме Украины 23 декабря имел четкий замысел - изолировать атомные генерирующие мощности, прежде всего Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Об этом в комментарии Главреду рассказал Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Кроме того, Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.

О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

свет новости Украины отключения света Масштабная ракетная атака на энергетику
