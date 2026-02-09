Украинскую старшую школу перезагружают: что изменится для детей

О чем вы узнаете:
- Зачем меняют старшую школу
- Где будут находиться лицеи
Украинское образование стоит на пороге масштабных изменений: старшая школа становится профильной. Обучение в 10–12 классах больше не будет механическим "повторением всего сразу", а превратится в осознанную подготовку к будущей профессии. Главред проанализировал информацию на сайте МОН и попытается разобраться в данном вопросе.
В Министерстве образования и науки Украины подчеркивают : 12-й год обучения — это не потеря времени, а инвестиция в качественные знания, меньшее выгорание и более легкий старт во взрослой жизни.
Зачем меняют старшую школу
Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева вместе с экспертами МОН объясняет: главная цель реформы — дать подросткам право выбора. Ученики смогут сосредоточиться на том, что им действительно интересно, и не тратить силы на предметы, которые не понадобятся в будущей специальности.
Два направления обучения
Ключевая новация — разделение старшей школы на два образовательных маршрута:
Академические лицеи
Предназначены для тех, кто планирует поступление в высшие учебные заведения. Учащиеся будут выбирать профиль и углубленно изучать ключевые предметы:
- STEM-направление,
- языково-литературное,
- общественно-гуманитарный и другие.
Профессиональные колледжи
Здесь ученики смогут параллельно получать полное среднее образование и профессию. После завершения обучения у них будет выбор: — сразу выйти на рынок труда; — или поступить в университет по сокращенной программе.
Видео о том, в чем разница между лицеями и гимназиями и как их будут выбирать на Буковине, можно посмотреть здесь:
Самые распространенные мифы — и что говорит МОН
Миф 1. 12-й год — это "лишний год"
На самом деле профильная старшая школа позволяет сократить обучение в университете до 3 лет для многих специальностей. Общий путь к диплому не удлиняется, но становится более эффективным.
Миф 2. Лицеи будут только в крупных городах
МОН формирует сеть академических лицеев с учетом доступности. Для учеников из сельской местности предусмотрено:
организованный подвоз,
или проживание в современных пансионах при лицеях.
Миф 3. Детей заставят рано выбирать профессию
В 10 классе ученик сможет сменить профиль, если поймет, что ошибся. Это безопасный период для поиска себя — еще до поступления в ЗВО.
Как будет выглядеть обучение
В старшей школе появятся три типа предметов:
- Обязательные — базовое ядро знаний, необходимое каждому гражданину.
- Профильные — углубленное изучение выбранного направления.
- Выборочные курсы — предметы по интересам для расширения кругозора.
Старая система с 15–20 предметами на одном уровне часто приводила к перегрузке и массовой потребности в репетиторах. Новая модель уменьшает нагрузку и повышает качество подготовки.
Когда заработает реформа
- 2025 год — старт пилотирования.
- 2027 год — массовый переход на 12-летнюю профильную старшую школу.
Образование для будущего, а не для галочки
Реформа старшей школы — это переход от "школы ради аттестата" к "школе ради будущего". Она дает подросткам шанс получить образование, соответствующее их способностям, а не универсальным шаблонам.
Об источнике: Министерство образования и науки Украины
Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности, трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, которые предоставляют услуги в сфере образования или осуществляют другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.
