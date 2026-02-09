Украинскую старшую школу перезагружают: что изменится для детей

Старшая школа меняется: меньше лишних предметов, больше выбора и реальная подготовка к будущей карьере.

Реформы старшей школы / Коллаж: Главред, скриншоты

Зачем меняют старшую школу

Где будут находиться лицеи

Украинское образование стоит на пороге масштабных изменений: старшая школа становится профильной. Обучение в 10–12 классах больше не будет механическим "повторением всего сразу", а превратится в осознанную подготовку к будущей профессии. Главред проанализировал информацию на сайте МОН и попытается разобраться в данном вопросе.

В Министерстве образования и науки Украины подчеркивают : 12-й год обучения — это не потеря времени, а инвестиция в качественные знания, меньшее выгорание и более легкий старт во взрослой жизни.

Зачем меняют старшую школу

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева вместе с экспертами МОН объясняет: главная цель реформы — дать подросткам право выбора. Ученики смогут сосредоточиться на том, что им действительно интересно, и не тратить силы на предметы, которые не понадобятся в будущей специальности.

Два направления обучения

Ключевая новация — разделение старшей школы на два образовательных маршрута:

Академические лицеи

Предназначены для тех, кто планирует поступление в высшие учебные заведения. Учащиеся будут выбирать профиль и углубленно изучать ключевые предметы:

STEM-направление,

языково-литературное,

общественно-гуманитарный и другие.

Профессиональные колледжи

Здесь ученики смогут параллельно получать полное среднее образование и профессию. После завершения обучения у них будет выбор: — сразу выйти на рынок труда; — или поступить в университет по сокращенной программе.

Самые распространенные мифы — и что говорит МОН

Миф 1. 12-й год — это "лишний год"

На самом деле профильная старшая школа позволяет сократить обучение в университете до 3 лет для многих специальностей. Общий путь к диплому не удлиняется, но становится более эффективным.

Миф 2. Лицеи будут только в крупных городах

МОН формирует сеть академических лицеев с учетом доступности. Для учеников из сельской местности предусмотрено:

организованный подвоз,

или проживание в современных пансионах при лицеях.

Миф 3. Детей заставят рано выбирать профессию

В 10 классе ученик сможет сменить профиль, если поймет, что ошибся. Это безопасный период для поиска себя — еще до поступления в ЗВО.

Как будет выглядеть обучение

В старшей школе появятся три типа предметов:

Обязательные — базовое ядро знаний, необходимое каждому гражданину.

Профильные — углубленное изучение выбранного направления.

Выборочные курсы — предметы по интересам для расширения кругозора.

Старая система с 15–20 предметами на одном уровне часто приводила к перегрузке и массовой потребности в репетиторах. Новая модель уменьшает нагрузку и повышает качество подготовки.

Когда заработает реформа

2025 год — старт пилотирования.

2027 год — массовый переход на 12-летнюю профильную старшую школу.

Образование для будущего, а не для галочки

Реформа старшей школы — это переход от "школы ради аттестата" к "школе ради будущего". Она дает подросткам шанс получить образование, соответствующее их способностям, а не универсальным шаблонам.

