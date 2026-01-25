Укр
Читать на украинском
Английский не из учебника: 10 сокращений, без которых вас не поймут

Марина Иваненко
25 января 2026, 16:10
42
Изучать грамматику важно, но без разговорных сокращений английский будет звучать неестественно. Самые популярные примеры.
Сокращения в английском языке
Сокращения в английском языке / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • О каких сокращениях в английском языке нужно знать
  • Где эти сокращения используют

Разговорный английский язык существенно отличается от того, который мы привыкли видеть в академических учебниках. Американцы и британцы постоянно стремятся к языковой экономии, сокращая длинные слова до коротких и удобных форм.

Понимание этих нюансов — ключ к тому, чтобы воспринимать фильмы в оригинале, понимать тексты современных песен и чувствовать себя уверенно в живом общении. Хотя в официальной переписке лучше придерживаться полных форм, в повседневной жизни знание этих десяти сокращений является обязательным для каждого, кто стремится к настоящей языковой свободе. Об этом подробнее рассказывает Главред.

видео дня

Почему важно не только знать, но и понимать

На канале "Английский по-простому!" подчеркивают: употреблять эти слова или нет — ваше личное дело. Однако понимать их критически важно, ведь реальный английский буквально "кишит" ими.

Изучение не отдельных слов, а целых предложений с сокращениями помогает лучше почувствовать контекст и запомнить правильные грамматические конструкции. В сфере повседневного общения скорость передачи информации имеет решающее значение, поэтому сокращения здесь встречаются на каждом шагу.

Деньги, технологии и реклама

  • Mil (от million) — миллион. Сокращение активно используют в финансовых разговорах. Важный нюанс: после mil обычно не добавляют dollars. Вместо two million dollars носитель языка скажет two mil — и это будет вполне понятно.
  • Ad (от advertisement) — реклама. Полная форма слова громоздкая, поэтому короткий вариант доминирует. Речь идет как о телевизионной рекламе, так и о назойливых pop-up ads в интернете.
  • App (от application) — приложение. Это слово давно стало международным стандартом. Полная форма сегодня звучит слишком официально для обычной речи.

Видео о главных сокращениях в английском языке можно посмотреть здесь:

Лаконичность в повседневном общении

Повседневная жизнь требует быстроты и краткости, особенно когда мы спешим или общаемся по телефону.

  • Sec (от second) — секунда. Фразы Wait a sec или Hold on a sec звучат гораздо естественнее, чем их полные варианты.
  • Comfy (от comfortable) — комфортный. Идеальное слово для описания уютного дивана, мягкого свитера или удобного кресла. Имеет теплый, неформальный оттенок.
  • Congrats (от congratulations) — поздравление. Полная форма сложна для произношения, поэтому Congrats! стало универсальным способом поздравить с успехом.
  • Convo (от conversation) — разговор. Выражение interesting convo поможет звучать современно и непринужденно.

Отношения и мир знаменитостей

Эти сокращения активно используются в разговорах о людях, дружбе и попкультуре.

  • BFF (best friend forever) — лучший друг навсегда. Аббревиатура популярна среди молодежи, часто появляется в соцсетях и личных сообщениях.
  • Bro (от brother) — брат или близкий друг. Слово давно вышло за пределы семейного значения и стало универсальным дружеским обращением.
  • Celeb (от celebrity) — знаменитость. Мы постоянно видим celebs в телевизоре и соцсетях, особенно в контексте gossip — сплетен о жизни звезд.

Почему эти сокращения действительно важны

Использование таких форм не только облегчает общение, но и делает речь "живой" и естественной, а не похожей на чтение учебника. Достаточно начать с нескольких сокращений — и восприятие английского языка изменится очень быстро.

Соленые Рафаэлло, которые удивят всех: рецепт шикарной закуски за 5 минут

