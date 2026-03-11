Зачем нужны надрезы на палочках для суши: ответ удивит многих

Палочки для суши имеют очень интересный секрет, о котором не все знают.

Суши и роллы давно стали популярными блюдами в Украине. Из-за этого многие люди умеют пользоваться палочками, но их дизайн часто вызывает вопросы. В частности, не все понимают, для чего нужны маленькие надрезы на концах.

Главред решил разобраться, для чего нужны надрезы на кончиках палочек для суши.

Как можно использовать надрезы на палочках для суши

24 Канал рассказывает, что палочки для суши — очень универсальная и продуманная вещь. И надрезы на них — не исключение. В частности, они помогают сохранить палочки чистыми во время использования.

Так, перед тем, как есть что-то с помощью палочек, следует отломать два кончика по линии отреза и положить их на стол. В результате получится специальная подставка, на которую можно положить палочки.

Как правильно держать палочки для суши

Для того, чтобы правильно использовать палочки, важно освоить базовую технику:

Расположение первой палочки. Возьмите первую палочку и положите ее между основанием большого и среднего пальцев. Эта палочка остается неподвижной во время еды.

Возьмите первую палочку и положите ее между основанием большого и среднего пальцев. Эта палочка остается неподвижной во время еды. Добавление второй палочки. Зажмите вторую палочку между большим и указательным пальцами так, чтобы она стала подвижной. Отрегулируйте хват. Концы палочек должны быть выровнены. Это обеспечит комфорт и не даст им перекрещиваться.

Зажмите вторую палочку между большим и указательным пальцами так, чтобы она стала подвижной. Отрегулируйте хват. Концы палочек должны быть выровнены. Это обеспечит комфорт и не даст им перекрещиваться. Тренировка движений. Используйте указательный палец, чтобы открывать и закрывать палочки, чтобы захватить еду.

