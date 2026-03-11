Укр
Батарейки в игрушках стали причиной огромного штрафа: мать расплакалась

Константин Пономарев
11 марта 2026, 16:22
Жительница Великобритании получила крупный штраф после того, как батарейки из детских игрушек оказались в мусоре во время переезда.
Женщина получила штраф за батарейки
Женщина получила штраф за батарейки / Коллаж Главред, фото: Facebook, UKBusinessTimes

Вы узнаете:

  • Как игрушки неожиданно привели к штрафу
  • Почему батарейки нельзя выбрасывать в мусор
  • Во сколько обошлась обычная уборка перед переездом

Жительница острова Гернси (Великобритания) оказалась в центре неожиданной и дорогостоящей истории после обычной уборки во время переезда. Женщина получила штраф в размере 11 500 фунтов стерлингов (примерно 680 тысяч гривен) за то, что вместе с мусором случайно выбросила батарейки, которые находились внутри детских игрушек.

Кристал Ожье рассказала, что во время переезда ее семья избавлялась от старых вещей и заказала большой мешок для вывоза мусора весом до одной тонны. Среди выброшенных предметов оказались и детские игрушки, внутри которых, как позже выяснилось, находились батарейки типа AA. Всего сотрудники компании по вывозу мусора обнаружили 23 батарейки. Об этом пишет BBC.

Обычные игрушки привели к огромному штрафу

Позже женщине сообщили, что за каждую батарейку предусмотрен штраф в размере 500 фунтов стерлингов (29500 гривен). Общая сумма составила 11 500 фунтов. По словам британки, новость стала для нее настоящим шоком.

"У меня буквально закружилась голова. Я плакала, разговаривая по телефону", - рассказала она.

Кристал объяснила, что знала о запрете выбрасывать батарейки в общий мусор, однако даже не подумала о них, потому что они были спрятаны внутри игрушек.

Строгие правила

Позже штраф был снижен до 1000 фунтов стерлингов (около 59 000 гривен). Несмотря на это, Ожье признается, что даже такая сумма стала серьезным ударом для семейного бюджета. По ее словам, семья как раз переезжала из дома, потому что содержание жилья стало слишком дорогим, и любые дополнительные расходы оказались очень болезненными.

Женщина не достала батарейки из игрушек
Женщина не достала батарейки из игрушек / Фото: Reddit

Британка подчеркнула, что понимает причины строгих правил. Однако она считает, что предупреждения о штрафах должны быть более заметными и понятными для клиентов. По ее мнению, такие условия нужно выделять крупным шрифтом при оформлении услуг онлайн, чтобы люди ясно понимали возможные последствия.

Ранее Главред писал о том, что монета лежала в бабушкином сейфе годами. Неожиданная находка может стоить почти пять тысяч долларов. Старый кулон из оказался подвеской с редкой золотой монетой 1908 года.

Также сообщалось о том, что женщина нашла в секонд-хенде вещь за $5, а настоящая цена всех удивила. Обычная рамка оказалась дизайнерской работой. После обнаружения логотипа владельцы узнали, что ее стоимость может достигать тысяч долларов.

Об источнике: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

