Чужие кошки помогли мужчине стать богаче 1 млн гривен: что он сделал

Константин Пономарев
11 марта 2026, 13:52
В Китае мужчина заработал 23 000 долларов, присматривая за кошками во время праздников. Он выполнял десятки визитов в день, пока хозяева были в отъезде.
Кошки помогли мужчине стать богаче 1 млн гривен
Кошки помогли мужчине стать богаче 1 млн гривен / Фото: Baidu

Вы узнаете:

  • Как можно заработать на заботе о кошках
  • Почему хозяева доверяют свои дома незнакомцу
  • Что на самом деле делает "няня для кошек"

Во время китайского Нового года один житель Шанхая сумел заработать сумму, о которой многие могут только мечтать. Молодой специалист по уходу за животными предлагал своим клиентам необычную услугу. Он приходил домой к владельцам кошек и кормил их, пока хозяева находятся в отъезде.

Хуан Цун, которому сейчас 33 года, занимается подобным бизнесом уже девять лет. За праздничный период он вместе с четырьмя сотрудниками выполнил около 2000 заказов, а его личная выручка достигла 160 000 юаней (примерно 23 000 долларов или де около 1 млн гривен). Об этом пишет SCMP.

видео дня

Неожиданно высокий доход показал, насколько востребованы подобные услуги среди владельцев домашних животных.

Сотни визитов и почти без сна

Во время праздников команда работала практически без отдыха. Хуан рассказывал, что ежедневно выходил из дома около трех часов утра и возвращался только поздним вечером. В среднем он спал всего три-четыре часа в сутки, чтобы успеть обслужить всех клиентов.

В самые загруженные дни ему приходилось выполнять до 55 визитов. Каждый из них занимал примерно 10–15 минут, но включал целый список задач: кормление кошки и пополнение воды, чистку лотка, проверку здоровья питомца,

осмотр окон и электроприборов в квартире, вынос мусора.

Если владельцы просили дополнительно постричь когти питомцу или дать лекарство, он делал это бесплатно.

Услуга, которая стала особенно популярной

Основная причина высокого спроса довольно проста. Во время Весеннего фестиваля многие жители крупных городов уезжают на несколько недель в родные города. Оставлять кошек одних на такой срок владельцы не хотят, поэтому ищут людей, которые смогут приходить и заботиться о животных.

Мужчина приходил домой к владельцам кошек и кормил их
Мужчина приходил домой к владельцам кошек и кормил их / Фото: Baidu

Более 80% заказов поступили именно от таких клиентов. Еще около 10% пришлись на людей, которые отправились в путешествия вне пиковых дат праздника.

Сколько стоит визит к кошке

Стоимость услуги зависит от района Шанхая и расстояния до дома клиента. Цена колеблется от 60 до 200 юаней (примерно от 380 до 1300 гривен).

Примечательно, что предприниматель не повышал цены уже девять лет, несмотря на растущий спрос.

Ранее Главред писал о том, что кот заходит домой только если будут соблюдены его "правила". Обычная попытка вернуть питомца в дом неожиданно обернулась забавной сценой, которая покорила пользователей сети.

Также сообщалось о том, что девушка назвала кошку в честь волка. Домашнее животное удивило окружающих необычной особенностью. Вместо привычного мяуканья оно издает протяжный вой, напоминающий волчий.

Об источнике: South China Morning Post

South China Morning Post (укр. Южно-Китайская Утренняя Почта) - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия.

Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. В настоящее время издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров.

С 2013 года полный электронный архив издания доступен по подписке через информационную базу данных ProQuest.

SCMP Group сообщили о чистой прибыли в 338 миллионов долларов США за 2006 год (2005 год - 246 миллионов долларов), операционная прибыль - 419 миллионов долларов (2005 год - 306 миллионов долларов), которая обеспечивается преимущественно газетной деятельностью.

Цена продажи газеты составляет 9 долларов США каждый день с понедельника по субботу и 10 долларов США в воскресенье. Также доступна скидка на студенческую подписку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть работа животные кошки интересные новости деньги
