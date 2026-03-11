Чужие кошки помогли мужчине стать богаче 1 млн гривен: что он сделал

В Китае мужчина заработал 23 000 долларов, присматривая за кошками во время праздников. Он выполнял десятки визитов в день, пока хозяева были в отъезде.

Кошки помогли мужчине стать богаче 1 млн гривен / Фото: Baidu

Во время китайского Нового года один житель Шанхая сумел заработать сумму, о которой многие могут только мечтать. Молодой специалист по уходу за животными предлагал своим клиентам необычную услугу. Он приходил домой к владельцам кошек и кормил их, пока хозяева находятся в отъезде.

Хуан Цун, которому сейчас 33 года, занимается подобным бизнесом уже девять лет. За праздничный период он вместе с четырьмя сотрудниками выполнил около 2000 заказов, а его личная выручка достигла 160 000 юаней (примерно 23 000 долларов или де около 1 млн гривен). Об этом пишет SCMP.

Неожиданно высокий доход показал, насколько востребованы подобные услуги среди владельцев домашних животных.

Сотни визитов и почти без сна

Во время праздников команда работала практически без отдыха. Хуан рассказывал, что ежедневно выходил из дома около трех часов утра и возвращался только поздним вечером. В среднем он спал всего три-четыре часа в сутки, чтобы успеть обслужить всех клиентов.

В самые загруженные дни ему приходилось выполнять до 55 визитов. Каждый из них занимал примерно 10–15 минут, но включал целый список задач: кормление кошки и пополнение воды, чистку лотка, проверку здоровья питомца,

осмотр окон и электроприборов в квартире, вынос мусора.

Если владельцы просили дополнительно постричь когти питомцу или дать лекарство, он делал это бесплатно.

Услуга, которая стала особенно популярной

Основная причина высокого спроса довольно проста. Во время Весеннего фестиваля многие жители крупных городов уезжают на несколько недель в родные города. Оставлять кошек одних на такой срок владельцы не хотят, поэтому ищут людей, которые смогут приходить и заботиться о животных.

Мужчина приходил домой к владельцам кошек и кормил их / Фото: Baidu

Более 80% заказов поступили именно от таких клиентов. Еще около 10% пришлись на людей, которые отправились в путешествия вне пиковых дат праздника.

Сколько стоит визит к кошке

Стоимость услуги зависит от района Шанхая и расстояния до дома клиента. Цена колеблется от 60 до 200 юаней (примерно от 380 до 1300 гривен).

Примечательно, что предприниматель не повышал цены уже девять лет, несмотря на растущий спрос.

Об источнике: South China Morning Post South China Morning Post (укр. Южно-Китайская Утренняя Почта) - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия. Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем.

