Кот заходит домой только если будут соблюдены его "правила": что за условия

Константин Пономарев
26 февраля 2026, 15:03
Кот по кличке Грим отказался заходить домой и вынудил хозяйку играть по его правилам. Ролик с его участием стал вирусным, собрав почти 6 млн просмотров.
Хозяйка играет с котом на пороге дома
Хозяйка играет с котом на пороге дома / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@grimandmeg

Вы узнаете:

  • Почему кот категорически отказывается заходить домой
  • Что придумала хозяйка чтобы заманить питомца
  • Чем закончилась "битва терпения"

Обычная попытка вернуть питомца в дом неожиданно обернулась забавной сценой, которая покорила пользователей сети. Черно-белый кот по кличке Грим упрямо сидел у лестницы, полностью игнорируя просьбы хозяйки, пока ситуация не превратилась в настоящую игру.

С первых секунд ролика, опубликованного в TikTok, становится понятно, что питомец не просто капризничает, а будто сознательно проверяет терпение своей владелицы. Именно эта неожиданная "дуэль характеров" и сделала видео вирусным, собрав почти 6 млн просмотров.

видео дня

Забавная игра с котом

На видео видно, как хозяйка понимает, что любые попытки подойти ближе заставят кота убежать. Тогда она решает подыграть питомцу. Вместо уговоров начинается своеобразная игра, в которой женщина заходит в дом и выходит обратно, позволяя Гриму осторожно продвигаться вверх по ступеням.

Кот отказывается заходить в дом
Кот отказывается заходить в дом / Фото:tiktok.com/@grimandmeg

Каждый раз, когда хозяйка оборачивается, кот замирает, словно в детской игре "Красный свет, зеленый свет". Шаг за шагом Грим идеально рассчитывает момент и, дождавшись нужной секунды, спокойно проходит в дом, будто ничего необычного не произошло.

Ролик быстро стал вирусным, собрав почти 6 миллионов просмотров и более миллиона лайков. Пользователи отметили "хитрую тактику" кота и его умение контролировать ситуацию.

Почему такие игры важны для кошек

Забавное поведение питомца оказалось не просто смешным эпизодом. Издание Newsweek отмечает, что эксперты показали, что игровые взаимодействия играют ключевую роль в благополучии кошек.

Благодаря крупному международному исследованию с участием более 1500 владельцев из десятков стран стало известно, что кошки, которые регулярно играют и участвуют в разнообразных активностях, демонстрируют более высокое качество жизни.

Ученые связывают игры с:

  • снижением уровня стресса;
  • укреплением эмоциональной связи с хозяином;
  • улучшением поведенческого состояния.

Реакция соцсетей

Видео вызвало волну комментариев. Многие владельцы кошек узнали в Гриме поведение собственных питомцев.

"У него это получается слишком хорошо", - написал один из пользователей.

Другие назвали происходящее "кошачьими прятками", а некоторые отметили, что кот "тренирует навыки слежки".

В видео показали забавную игру, которую хозяйка придумала для своего кота:

@grimandmeg If I don’t go inside he won’t move. If I walk out to grab him, he’ll run. We must play according to his rules. #americancurl#catsoftiktok♬ Heartwarming, everyday, funny BGM(1194980) - K's note

Ранее Главред писал о том, что девушка назвала кошку в честь волка. Домашнее животное удивило окружающих необычной особенностью. Вместо привычного мяуканья оно издает протяжный вой, напоминающий волчий.

Также сообщалось о том, как понять, что кот несчастен. Животные редко демонстрируют свой дискомфорт, однако их поведение может содержать четкие сигналы о проблемах, которые важно вовремя распознать, указала ветеринар.

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

