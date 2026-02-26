Беременная Харлан показала животик на итальянских каникулах

Ольга Харлан носит под сердцем первенца.

Ольга Харлан беременна - как сейчас выглядит спортсменка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан и Луиджи Самеле ждут ребенка

Саблистка показала беременный животик на свежих фото

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в начале февраля объявила, что ждет ребенка от своего жениха, итальянского саблиста Луиджи Самеле. Теперь спортсменка с большим удовольствием делится в социальных сетях кадрами с округлым животиком.

Харлан сохраняет активность во время беременности - занимается в зале и не отказывает себе в пеших прогулках. Фото одной из таких появилось в ее блоге в Instagram.

Вместе с Луиджи Ольга прогулялась по Болоньи и засветила стильный "беременный" лук - светлые брюки, белый свитер и шерстяное пальто песочного цвета. Украинская саблистка просто светится изнутри.

Ольга Харлан беременна - как сейчас выглядит спортсменка / фото: instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан беременна - как сейчас выглядит спортсменка / фото: instagram.com/olgakharlan

О персоне: Ольга Харлан Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

