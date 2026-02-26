РФ грозит эффект домино: эксперт назвал признаки возможного распада России

Главные тезисы Новака:
- Нынешнее состояние экономики РФ похоже на поздний период СССР
- Даже одно заявление о выходе региона может спровоцировать цепную реакцию
Нынешнее состояние российской экономики напоминает ситуацию в последние годы существования СССР. Как каким последствиям это может привести, рассказал в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Эксперт отметил, что в конце существования Советского Союза произошел каскад экономических и финансовых потрясений, которые привели сначала к экономическому, а затем и к политическому краху государства. В частности, он напомнил о так называемой "павловской денежной реформе", которая обесценила сбережения граждан и усилила кризис.
По словам Новака, после этого СССР утратил способность полноценно финансировать союзные республики, что спровоцировало центробежные процессы и ускорило распад страны.
Новак считает, что подобный сценарий теоретически возможен и в современной России.
"Аналогичная ситуация в России может вспыхнуть в любой момент. Сейчас даже единичное заявление о выходе из состава РФ любого региона способно спровоцировать цепную реакцию по всей стране и аналогичные действия в других регионах", - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что субъекты РФ существенно различаются по уровню экономического развития — наряду с относительно благополучными регионами есть депрессивные и кризисные.
"Поэтому искра центробежных политических процессов может вспыхнуть в любой момент, когда региональные власти окажутся неспособными обеспечить за счет бюджета выполнение даже элементарных хозяйственных функций на местах", - резюмировал Новак.
Что сейчас происходит в экономике России
Как писал Главред, кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что экономическая ситуация в стране-агрессоре России стабильна и критических проблем нет. Однако даже в эфире пропагандистских программ начали это отрицать. В частности, экономист Олег Сухарев откровенно заявил, что экономика России "в полушаге от рецессии", то есть значительного спада.
Как пишет Вloomberg, еа четвертый год полномасштабной войны в стране-агрессоре России экономическая ситуация ухудшилась настолько, что Кремль ищет любые источники доходов. Об этом свидетельствует, в частности, и то, что РФ конфисковала рекордные активы на триллионы рублей.
Россия находится сейчас в самой слабой экономической позиции за последнее время, утверждают экономисты. Причиной этого стала значительная трата денежных резервов и заимствований, которые использовались для финансирования военных расходов. Дополнительно проблемы стране-агрессору создают и новые санкции, которые затрагивают ее нефтяной сектор, что может привести к экономическому кризису в 2026 году, пишет The Washington Post
Лето 2026 может стать переломным моментом для России, а ее экономика способна начать стремительно приходить в упадок уже в течение ближайших трех-четырех месяцев. В этом уверен военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.
"И "черный лебедь" уже близко: на заседании правительства россияне сами себе дали три-четыре месяца, после чего начнется обвал. В России придется включить на полную мощность "печатный станок", а это будет колоссальная инфляция. Представляете, что там будет, если уже сейчас в России ввели ограничения на покупку огурцов в одни руки!", - сказал Жданов.
Обвал российского рубля не за горами: мнение эксперта
По прогнозу главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, экономика России постепенно приближается к катастрофе. Это отражается и на курсе рубля.
В 2026 году российская валюта может обвалиться до рекордных показателей.
"Они кричат, что им нужен курс "хотя бы 120-130 рублей за доллар". Такой курс возможен уже в 2026 году", - подчеркнул он.
Новак отметил, что гарантированно в 2026 году будет преодолена психологическая отметка в 100 рублей за доллар, а дальше обвал рубля может быть даже неконтролируемым.
О персоне: Андрей Новак
Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.
