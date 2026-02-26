Деньги уносили пачками: начальник раздал работникам 26 млн долларов

Китайская компания распределила значительную часть прибыли между сотрудниками в виде денежных бонусов. Формат выплат привлек внимание соцсетей.

Китайская компания раздала около 26 млн долларов на корпоративе / Коллаж Главред, фото: South China Morning Post

Крупный производитель промышленного оборудования из Китая привлек внимание необычным форматом годового поощрения сотрудников.

Руководство компании направило значительную часть прибыли на денежные бонусы, а сам процесс вручения превратился в масштабное шоу с пересчетом наличных прямо на мероприятии. Об этом пишет SCMP.

С чем связаны щедрые выплаты

Компания Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. подвела финансовые итоги года, сообщив о прибыли в 270 миллионов юаней (примерно 39 млн долларов или 1,6 млрд гривен). Из этой суммы более 180 миллионов юаней (более 26 млн долларов или 1,1 млрд гривен) было распределено между сотрудниками в виде годовых бонусов.

Таким образом, почти 70% прибыли направили на поощрения персонала. По данным компании, выплаты коснулись примерно 7000 работников.

Наличные, сцена и 800 банкетных столов

Ежегодный корпоративный гала-вечер прошел 13 февраля. Для события подготовили 800 банкетных столов, рассчитанных на тысячи гостей. Главной особенностью вечера стала демонстративная раздача денег.

Сотрудников приглашали на сцену, где они самостоятельно пересчитывали банкноты. Сумму, которую удавалось насчитать за отведенное время, разрешалось забрать.

Сотрудники компании с деньгами / Фото: South China Morning Post

На распространяемых кадрах в китайский соцсетях было видно длинные столы, усыпанные наличными, и работников, несущих пачки денег. Некоторые участники едва удерживали полученные купюры.

Неожиданное решение главы компании

Во время мероприятия глава компании Цуй Пэйцзюнь публично предложил увеличить выплаты. Он обратился к финансовому отделу, заявив, что вместо традиционных подарков стоит добавить сотрудникам дополнительные 20 000 юаней.

Руководитель пояснил, что не считает себя любителем раздачи денег, а просто понимает финансовую нагрузку работников.

Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. была основана в 2002 году и специализируется на производстве кранов и погрузочно-разгрузочного оборудования. Компания ведет деятельность более чем в 130 странах.

Реакция общественности

История вызвала бурное обсуждение. Пользователи назвали сам формат раздачи более эффективным, чем реклама.

"Это настоящий Бог богатства в человеческом мире. Мы надеемся, что таких компаний и предпринимателей станет больше", - написал один из пользователей.

Об источнике: South China Morning Post South China Morning Post (укр. Южно-Китайская Утренняя Почта) - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия. Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. В настоящее время издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров. С 2013 года полный электронный архив издания доступен по подписке через информационную базу данных ProQuest. SCMP Group сообщили о чистой прибыли в 338 миллионов долларов США за 2006 год (2005 год - 246 миллионов долларов), операционная прибыль - 419 миллионов долларов (2005 год - 306 миллионов долларов), которая обеспечивается преимущественно газетной деятельностью. Цена продажи газеты составляет 9 долларов США каждый день с понедельника по субботу и 10 долларов США в воскресенье. Также доступна скидка на студенческую подписку.

