"Бедствие": что случилось с Кристиной Орбакайте за границой

Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками происшествием.

https://glavred.info/starnews/bedstvie-chto-sluchilos-s-kristinoy-orbakayte-za-granicoy-10744235.html Ссылка скопирована

Кристина Орбакайте продолжает гастролировать / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Кристина Орбакайте не могла улететь из США

Как она добиралась до Лондона

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и переехала с семьей жить в США, сообщила, что не могла вместе с мужем Михаилом Земцовым улететь из Нью-Йорка.

видео дня

Как стало известно из соцсетей артистки, она направлялась на гастроли в Лондон, но из-за снежного шторма ей пришлось сначала добираться до Вашингтона.

"Мы должны вылетать в Лондон из Нью‑Йорка. Но из‑за того, что тут снегопады и здесь совершенно стихийное бедствие, все рейсы отменили — и вчера, и сегодня. И летают рейсы только из Вашингтона. Мы едем в Вашингтон", — отметила Орбакайте.

Кристина Орбакайте обратилась к поклонникам / фото: скрин instagram.com, Кристина Орбакайте

Кристина отметила, что до Лондона пришлось добираться машиной, поездом и самолётом. Однако ей всё же удалось не опоздать на собственный концерт в столице Великобритании.

Кристина Орбакайте / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, испанский общественный вещатель RTVE 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны в Украине, официально заявил о том, что Украина, как и Израиль, не должна участвовать на Евровидении-2026, ведь находится в "состоянии конфликта".

А также известная актриса Ольга Сумская рассказала о том, что 22 августа ей исполнится 60 лет и как она относиться к такой цифре. В интервью блогеру Николасу Карме Ольга отметила, что сама в шоке от своего возраста.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред