Военные объекты теперь легкая мишень: партизаны провели громкую диверсию в Крыму

Диверсия партизан в Крыму / коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Кратко:

Партизаны провели диверсию под Севастополем

Удалось полностью остановить работу вражеской РЭБ в районе

Это открыло воздушный коридор для беспилотников Сил обороны Украины

Партизаны провели успешную диверсию под Севастополем, посвященную "Дню сопротивления оккупации Крыма". Агентам удалось вывести из строя объекты связи, в частности те, которые мешают работе украинских дронов. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш" в Telegram.

Речь идет о комплексах радиоэлектронной борьбы - антеннах РЭБ. Оборудование находилось на вышке возле села Гончарное.

"Эта вышка была оснащена антеннами РЭБ, которые создавали помехи для наших дронов в секторе. Агенты "Атеш" подожгли релейные шкафы у основания вышки - именно в них расположена силовая электроника и высокочастотные кабели. При их повреждении антенны на вершине превращаются в бесполезный металлолом: сигнал просто не доходит", - говорится в сообщении.

Партизаны добавляют, что восстановить такое оборудование крайне сложно, дорого и долго. В результате успешной диверсии работа вражеской РЭБ в районе полностью прекращена.

"Это открыло воздушный коридор для эффективного применения беспилотников Сил обороны Украины. Рядом расположены военные объекты, которые теперь стали легкой мишенью для СОУ", - говорят в "Атеш".

В движении также назвали военные объекты, которые могут стать мишенью. Это:

58-й ЦМТО - склады неприкосновенного запаса техники связи ЧФ РФ;

запасной командный пункт Черноморского флота "Алсу-2";

15-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада.

"Мы продолжаем методично выключать рубильник оккупантам, расчищая небо для Сил обороны Украины", - подытожили партизаны.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Успешные операции в Крыму

17 февраля подразделения Сил специальных операций ВСУ провели успешные удары дронами FP-2 по российским военным объектам на временно оккупированных территориях.

В частности, в селе Пасечное во временно оккупированном Крыму украинские бойцы уничтожили место хранения ракетного комплекса "Искандер".

Диверсии партизан - что известно

Как сообщал Главред, 1 февраля партизаны нанесли удар по системе связи и ослабили РЭБ оккупантов в Херсонской области. На Арабатской стрелке, недалеко от населенного пункта Стрелковое агент вывел из строя трансформаторный шкаф башни связи.

28 января агенты партизанского движения провели успешную диверсию в Удмуртии. В республике был частично обесточен завод, участвующий в производстве оружия и тяжелой техники для ВС страны-агрессора России.

21 января партизаны на территории страны-агрессора России провели успешную диверсию, в результате которой было нарушено снабжение подразделений ВС РФ на севере Харьковской области.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

