Военные объекты теперь легкая мишень: партизаны провели громкую диверсию в Крыму

Кратко:
- Партизаны провели диверсию под Севастополем
- Удалось полностью остановить работу вражеской РЭБ в районе
- Это открыло воздушный коридор для беспилотников Сил обороны Украины
Партизаны провели успешную диверсию под Севастополем, посвященную "Дню сопротивления оккупации Крыма". Агентам удалось вывести из строя объекты связи, в частности те, которые мешают работе украинских дронов. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш" в Telegram.
Речь идет о комплексах радиоэлектронной борьбы - антеннах РЭБ. Оборудование находилось на вышке возле села Гончарное.
"Эта вышка была оснащена антеннами РЭБ, которые создавали помехи для наших дронов в секторе. Агенты "Атеш" подожгли релейные шкафы у основания вышки - именно в них расположена силовая электроника и высокочастотные кабели. При их повреждении антенны на вершине превращаются в бесполезный металлолом: сигнал просто не доходит", - говорится в сообщении.
Партизаны добавляют, что восстановить такое оборудование крайне сложно, дорого и долго. В результате успешной диверсии работа вражеской РЭБ в районе полностью прекращена.
"Это открыло воздушный коридор для эффективного применения беспилотников Сил обороны Украины. Рядом расположены военные объекты, которые теперь стали легкой мишенью для СОУ", - говорят в "Атеш".
В движении также назвали военные объекты, которые могут стать мишенью. Это:
- 58-й ЦМТО - склады неприкосновенного запаса техники связи ЧФ РФ;
- запасной командный пункт Черноморского флота "Алсу-2";
- 15-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада.
"Мы продолжаем методично выключать рубильник оккупантам, расчищая небо для Сил обороны Украины", - подытожили партизаны.
Успешные операции в Крыму
17 февраля подразделения Сил специальных операций ВСУ провели успешные удары дронами FP-2 по российским военным объектам на временно оккупированных территориях.
В частности, в селе Пасечное во временно оккупированном Крыму украинские бойцы уничтожили место хранения ракетного комплекса "Искандер".
Диверсии партизан - что известно
Как сообщал Главред, 1 февраля партизаны нанесли удар по системе связи и ослабили РЭБ оккупантов в Херсонской области. На Арабатской стрелке, недалеко от населенного пункта Стрелковое агент вывел из строя трансформаторный шкаф башни связи.
28 января агенты партизанского движения провели успешную диверсию в Удмуртии. В республике был частично обесточен завод, участвующий в производстве оружия и тяжелой техники для ВС страны-агрессора России.
21 января партизаны на территории страны-агрессора России провели успешную диверсию, в результате которой было нарушено снабжение подразделений ВС РФ на севере Харьковской области.
Читайте также:
- Поражен МиГ-31 и не только: СБУ уничтожила в Крыму дорогостоящую технику РФ
- РФ подала запрос на самоопределение наций Крыма и Донбасса: в ООН четко ответили
- ГУР поразило боевое судно России в Крыму и не только: детали операции
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред