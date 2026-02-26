Укр
Трамп озвучил амбициозные сроки завершения войны в Украине в разговоре с Зеленским

Анна Ярославская
26 февраля 2026, 06:40обновлено 26 февраля, 07:35
Президенты США и Украины провели телефонный разговор. Источники Axios назвали беседу "очень дружественной и позитивной".
Трамп и Зеленский впервые поговорили после Давоса / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

  • Трамп и Зеленский провели телефонный разговор
  • Разговор длился около 30 минут и стал первым после встречи лидеров в Давосе
  • Трамп заявил о желании как можно скорее добиться завершения войны

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимир Зеленский заявил о намерении добиться скорейшего завершения войны.

Как сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника и два информированных источника, беседа состоялась на следующий день после четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину и за день до встречи посланников Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с переговорной командой Зеленского в Женеве.

По данным издания, разговор продолжался около 30 минут и стал первым контактом лидеров США и Украины после их встречи в Давосе. Источники охарактеризовали его как "очень дружественный и позитивный".

Во время беседы Зеленский выразил надежду, что война может завершиться уже в этом году. В ответ Трамп отметил, что конфликт длится слишком долго, и заявил, что хотел бы добиться его окончания в течение месяца.

"Зеленский потом сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится уже слишком долго и что он хотел бы, чтобы она закончилась за месяц", - пишет издание.

Об источнике: Axios

Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, по данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться мирного соглашения по войне в Украине к 4 июля - дате празднования 250-летия независимости Соединённых Штатов. Однако, пока ничто не указывает на готовность диктатора Владимира Путина согласиться на условия, отличные от его максимальных требований.

Зеленский прокомментировал намерения администрации Белого дома и лично президента Трампа завершить войну РФ против Украины до 4 июля.

"Я могу только поддержать, если об этом сказал президент Соединенных Штатов Америки. Для меня это новая информация, хотя сейчас информация очень быстро меняется", - сказал он.

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес предположил, что президент США Дональд Трамп заключил бизнес-соглашения с РФ и ждет, когда Украина согласится на "мирный план", чтобы официально объявить о своих договоренностях с Москвой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разногласиях, которые существуют на мирных переговорах с участием США и России. В частности, Трамп хочет, чтобы Зеленский одновременно подписал мирное соглашение с Россией и сделку с Соединенными Штатами и европейскими странами, которая обеспечит Украине гарантии безопасности. В идеале подписание должно состояться на большой церемонии, знаменующей окончание войны.

Чего Путин добился в Украине: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что Россия не достигла прорывов в войне против Украины и столкнулась со стратегическим провалом.

"Результат четырех лет "большой войны" для России – это стратегический провал", - сказал Жданов в интервью Главреду.

Эксперт также заявил о нарастающем кризисе внутри Российской Федерации. По его словам, в самой России все чаще звучат оценки о возможных серьезных экономических проблемах уже в ближайшие месяцы. Жданов утверждает, что в российских соцсетях появляются вопросы о целесообразности начала войны против Украины.

"У России не было и нет прорывов. Все, чего она добилась в Украине, – это стратегический провал, способный привести к необратимым процессам внутри РФ", — подчеркнул он.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Хэлли Берри рассказала, что она не разрешает жениху делать в постели

