Громкие взрывы в крупных городах: Украина под комбинированной атакой РФ

Руслан Иваненко
26 февраля 2026, 03:35обновлено 26 февраля, 05:18
Свидетель
/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

В ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.

Кривой Рог под атакой

Одним из пострадавших городов стал Кривой Рог, где вражеский "шахид" попал в пятиэтажный жилой дом. Есть один пострадавший, сообщил в Telegram председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул:

"Кривой Рог. Попадание шахеда в пятиэтажный дом. На данный момент один пострадавший, легкие травмы. Визуально поврежден конструктив, много выбитых окон".

видео дня

Вблизи поврежденного дома развернули штаб помощи для жителей. Ожидается подвоз строительных материалов для ликвидации последствий атаки.

По данным главы Днепропетровской ОВА, на данный момент в Кривом Роге пострадали два человека, среди них 82-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью.

Взрывы в Полтаве

В Полтаве прогремела серия взрывов. Руководитель ОГА Виталий Дякивныч призвал жителей оставаться в укрытиях:

"В Полтавской области работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях! Вражеская атака продолжается! Будьте в безопасных местах!"

Комбинированная атака Харькова

В Харькове также зафиксировано два взрыва. Городской голова Игорь Терехов предупредил:

"Будьте осторожны - над городом еще есть боевые дроны".

По его данным, Харьков подвергся комбинированной атаке с воздуха — летят дроны и ракеты. В результате ударов по Киевскому и Шевченковскому районам повреждены жилые дома, частный сектор, перебиты провода контактных сетей и газопровод.

Мэр уточнил: прямое попадание зафиксировано в многоэтажке Шевченковского района, а в Слободском районе произошел пожар. В Салтовском районе врагом разрушен частный дом — на месте пожар и завалы.

Еще один частный дом в Слободском районе полностью разрушен, один человек пострадал, а под завалами могут находиться другие жители. По предварительной информации, от вражеских ударов в городе пострадали по меньшей мере семь человек.

Удар по Запорожью

В Запорожье оккупанты нанесли удары по объектам критической инфраструктуры, сообщил глава ОГА Иван Федоров. Повреждены многоэтажка, один из торговых центров, еще один загорелся. Предварительно зафиксировано 12 вражеских ударов, в городе объявлена воздушная тревога.

Новость дополняется . . . . . . . . . ..

